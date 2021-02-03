在緬律師：政變後步入緊急狀態　各方博弈前景未明｜專家有話說

撰文： 蕭予 泉野 最後更新日期： 2021-02-03 21:00

緬甸軍隊因不滿大選結果於2月1日發動政變，扣押緬甸國務資政昂山素姬、總統温敏及一些民盟高級官員，當前局勢仍在變化之中。以美國為首的西方世界，對緬甸軍方喊話施壓，緬甸執政黨全國民主聯盟當天援引昂山素姬發表的一份聲明，「軍方的行為將這個國家重新置於獨裁統治之下」。未來局勢將如何演變，緬甸人民怎麼看待國家的政局突變，圍繞以上問題，《香港01》採訪了在緬甸多年的台籍律師曾勤博。

01：緬甸自軍隊發動政變以來，局勢變化非常快，對於普通民眾而言，出現了斷網、通訊中斷的情況，很多公共服務停擺。目前為止，你所在地的情況如何？你如何看待此次政變？

曾勤博：很多人被突然的斷網嚇了一跳，1日當天只能看到軍方的電視頻道，很多人在商場搶購，我自己也是其中一個，但街上大體正常。我認為局勢還在發展中，可能後續一到兩週才會是事件的高峰。

政變之後的緬甸↓

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緬甸國內的族群構成比較複雜，這次事件背後有各方博弈的複雜因素，國內的、國際的還有夾在中間的地方勢力等等。目前來看，局勢還在發展中，軍方政變使得國家進入為期一年的緊急狀態，但能否一年內維持正常社會運轉？一年後能否順利舉行選舉？之後軍方是不是還要面對巨大的內外部壓力？這些都存在不確定性。

01：美國和澳洲政府先後發表聲明批評緬甸軍方的行動，其中美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）警吿，如果緬甸軍方不撤回行動，將會「採取行動」。從您在緬甸感受的氛圍，當地是否會擔憂來自外界的制裁？

曾勤博：外部壓力，也是很重要的一個方面，這是拜登（Joe Biden）政府的第一個較為重要的國際突發事件。這次事件中，緬甸被推上了衝突的前沿，美國不會坐視不理，如果美國沒有處理好這件事，會影響美國政府在國際上的信譽。所以美國肯定會繼續對緬甸軍方施加壓力，現在白宮方面的聲明符合這一立場，今後幾天白宮應該還會拉着盟友一起施壓。

中方目前只有外交部發言人就此事表態，發言人表示，希望緬甸各方在憲法和法律框架下妥善處理分歧，維護政治和社會穩定。

不久前中國外長王毅訪問緬甸，與昂山素姬和國防軍總司令敏昂萊都有過交流，敏昂萊也與王毅提了認為選舉舞弊的事情。

從目前來看，中方的意見很關鍵，甚至比美國更重要。中方未來的表態及行動，都非常關鍵。

01：緬甸執政黨全國民主聯盟當天援引昂山素姬發表的一份聲明稱，「軍方的行為將這個國家重新置於獨裁統治之下」， 「我敦促人們不要接受這個（政變），要作1出反應，全心全意地抗議這個軍方發起的政變。」如何看待這番表態？這樣的呼籲民眾「抗議」軍方的聲明，會不會引發緬甸社會層面的衝突與對抗？

曾勤博：首先我不能確定這個聲明的真實性如何（按：民盟主席吳温騰已確認了其真實性），她現在的處境到底還能不能發聲。因為理論上她被控制了，沒有網絡，也不知道這個聲明是基於什麼樣的目的，昂山素姬想要人民怎麼回應這件事，我們目前都無法確定。

昂山素姬在緬甸國內的聲望還是很高的，我相信選舉結果已經說明了一切，無論選舉有沒有誤差，但至少大方向是沒有錯的，因為你不可能把50分偽造成80分。所以，就她個人形象而言，仍然是某種精神象徵。

01：目前局面還存在較大不確定性，再加上疫情還在持續，緬甸內政的穩定性不容樂觀，接下來還要面對制裁的可能，在這種多重壓力之下，最糟糕的局面會是什麼？

曾勤博：緬甸人民和緬甸軍方對於糟糕的定義肯定是不一樣的，兩者指代不同的事情。如果軍方順利控制整個國家，可能就和泰國一樣，一年又一年的控制下去，這是可以預見的（雖然08年憲法對延長緊急狀態是有時限的（第425條）：得延長二次、每次六個月）。

我認為，軍方的預期是回到2011-2016登盛主政的時代，但是最糟糕的局面可能是回到1988至2011年（按：國家恢復法律和秩序委員會／國家和平發展委員會的管治時代，即「SPDC/ SLORC」時代），緬甸將會重回閉關鎖國，不與外界互動，歐美重新制裁緬甸，只有少數國家如中國、日本和新加坡會給緬甸開一個口子。

對於軍隊而言，肯定評估過最壞的局面，再差也不過如此，就算沒有人制裁，受疫情影響，今年的經濟民生也不會好，還不如放手一搏。

2021年2月1日，緬甸發生軍事政變，昂山素姬被軟禁在家。( AP )

當然，背後還有很多原因，總之，被選舉結果逼到牆角的軍方，會有此一舉。

此前，軍方與民盟的主要爭執點在於修憲，敏昂萊早些時候放話，「如果大家都不遵守憲法，那憲法可以廢棄。」他之所以這麼說，是因為民盟過去五年的主要訴求就是修憲，已經出了很多修憲的提案，這次選舉結果出來，修憲肯定要繼續往前推進，一旦修憲成功，軍方再也無法維持現在的優勢。

所以，被觸動利益的軍方必須絕地反攻，評估了對經濟的影響之後發現，也不過如此，就算不政變人民也不會過得更好。從外部環境看，中美纏鬥，西方世界現在深陷疫情也是自顧不暇，最多出來說幾句，不會有實質性的動作。

就連一直被詬病的羅興亞難民問題，至少在未來一段時間內，西方沒辦法顧及。再加上疫情又提供了掩護，在歷史上，出現任何動盪，人們都會湧上街頭，但是現在的疫情又提供了掩護，他們大可說，不能聚集。

所以，綜合了所有因素之後，軍方利用這個機會就政變了。

01：軍方承諾，在國家緊急狀態結束後，緬甸將會重新舉行大選，國家權力也將移交給新當選的政黨。軍方在一年緊急狀態結束之後履行承諾的可能性多大？

曾勤博：現在這個階段這樣說，是給民眾傳遞信息，軍隊掌權只是暫時的，最多就一年時間（2008年憲法第417條）。

但是，這一年，軍方能要到嗎？我覺得現在下定論還太早，另外，就算要到了，一年之後的選舉會是什麼情況？自上世紀90年代民盟設立以來，只要選舉，就是一面倒的大贏。這一點和泰國類似，只要開放選舉，他信的陣營都會贏。

緬甸這種情況更突出，因為泰國選民分布的區別是城鄉差距或者階級差距，而緬甸是軍人與非軍人的差距，軍人才多少人？所以人數上就是懸殊的，民盟怎麼選都會贏。

01：歷史地看，基於緬甸「雙政府體制」，也就是當選政府和軍人共享權力的體制，所以註定很難避免類似今天這樣的對抗局面。

曾勤博：是。把時間拉得更長一點看，緬甸獨立沒多久，1962年就發生了政變，整個國家處於軍事統治之下的時間要長於民選政府，如果要比較人民對於民選政府和軍政府的認可程度，顯然人民會認為民選政府不會比軍政府差，所以這次選舉民意還是站到了民選政府一邊，給了民盟機會。

你說的必然性，主要在於槍桿子。這也是民盟政府過去五年失敗的地方，沒有處理好這個問題。當然，也有可能是力有未逮，也可能是大意，在政治上不夠周全，認為有民意就有一切的政治家是犯了幼稚病，從現在這個情況看，選民遞過來的選票，可以在軍權面前一夕瓦解。

01：在你看來，民間有可能爆發大規模的抗議示威活動嗎？

曾勤博：可能性很大。這也是我認為敏昂萊甚至這一年的穩定都可能要不到。其中的關鍵就在取得大國的支持，這樣軍方怎麼都能拖夠這一年，不然，在西方的壓力之下，很快就會垮掉。

1988到2011年的經驗顯示，只要還有透氣口，它們就還能生存。但是我認為，這是一種很危險的賭博，緬甸一不小心就很可能把自己推向大國衝突的前沿。

01：中方在這個過程中能扮演什麼角色？因為中國的立場一直很清晰，不干涉他國內政，而且目前來看，中國和民盟及緬甸軍方的關係都不錯。

曾勤博：對，中國的基本國策是和平共處，不干涉內政，這一點沒錯。不過在開放的議題上，中國可以積極斡旋，這也是敢於亮劍的一種表現，換句話說，中國可以在外交上表現得更加積極。

為什麼中方有可能在緬甸問題上表現得更積極？是因為緬甸很重要，對於中國而言，緬甸有很重要的戰略意義，無論是緬甸消極地作為一個對中國比較友善的緩衝地，還是中國積極走向印度洋的橋頭堡，或者說充當平衡印度的力量，無論怎麼看，緬甸都很重要。

中國在處理周邊問題上，與以前的想法不一樣，中國在周邊投射力量，主要是為了保護核心地方的安全，維持對於外部的一定影響力，對中國而言有着重要的戰略意義，緬甸剛好扮演了這樣一個角色。

01：從你在緬甸了解的情況來看，此次政變會對外資企業，尤其是中資企業將帶來哪些影響？

曾勤博：首先中國企業在大多分布在能源、基建等行業，現在中國想要做的一個大項目就是中緬鐵路。2020年是比較詭異的一年，先是受疫情影響，後來又發生政變，很多外資擔憂，還要不要繼續在這裏做生意。

無論是中方的投資還是非中方的投資，今年大都沒有落地。對於緬甸來說，現在正面臨內外交困的時刻。當然，若政局快速穩定下來，一些項目還是能落地。