「疫苗護照」是「疫苗戰」的延續｜安邦智庫

撰文： 周萱 最後更新日期： 2021-02-09 15:00

本文源自安邦智庫

隨着各國接種疫苗的推進，率先接種疫苗的國家開始考慮放鬆管制以恢復經濟的問題。其中，推出「疫苗護照」的建議在發達國家不斷升溫。所謂「疫苗護照」就是一種疫苗接種證明，持證者在接受「疫苗護照」的國家間旅行可以不必檢測病毒或強制隔離。這意味着，已接種新冠疫苗的民眾可以在就業、外出工作、旅行等方面擁有更多的自由。這種便利也可以形成一種機制，推動更多的人們接種新冠疫苗。

2021年1月19日，歐盟委員會發佈了一份建議檔，呼籲歐盟成員國加快新冠疫苗接種速度，力爭在今年夏季完成70%成年人的接種工作。值得注意的是，文件還討論了給接種者簽發「疫苗護照」，以期促進旅遊業和經濟的恢復。

「疫苗護照」並不只是紙面議題，在少數國家已成為現實的行動。冰島在今年1月已簽發了首批「疫苗護照」。冰島衛生部門1月26日表示：「其目的是促進各國之間的人員往來，使個人可以在邊境管制期間出具疫苗接種證明，從而根據有關國家的規則免於邊境限制措施」。

丹麥將於2月底推出電子疫苗護照，以便在跨國旅行時作為新冠疫苗接種證明。丹麥署理財政大臣Morten Bodskov表示，推行疫苗護照對重啟社會及企業正常運作十分重要，預計丹麥開發的電子疫苗護照需要2到3個月推出正式版。2月4日，瑞典也宣佈在今年6月前推出電子疫苗證書。瑞典首相勒文表示，各國必須為「疫苗護照」制定一個國際標準，希望能與世界衛生組織及歐盟合作。

巴西民眾1月27日展示接種證明。（美聯社）

不過，世界衛生組織曾在1月15日明確反對現在推出「疫苗護照」。世衛組織突發衛生事件規劃執行主任里安表示：在目前這個階段，我們仍然不知道接種疫苗的人會否再將病毒傳染給別人，但這並不意味着「疫苗護照」將來也不可行，世衛組織只是考慮國別、貧富、道德等多種因素，建議各國目前不要要求入境旅客提供疫苗證明。

安邦智庫（ANBOUND）的研究團隊從2020年1月起就開始追蹤新冠疫情的發展，對於開始接種疫苗的時代，安邦創始人陳功也是很早就提出「疫苗戰」的概念，根據當時各國疫苗產能不足的情況以及疫苗使用的後果，判斷將會發生「疫苗戰」，也就是圍繞疫苗的使用，將會發生強烈的競爭和憤怒，甚至會因為疫苗的使用與否，將世界劃分為兩種「不同的世界」——有免疫力的世界和無免疫力的世界。現在這種「疫苗戰」實際已經發生，並且愈演愈烈。世界各國都渴望在有限的時間內來爭奪儘量多的有效疫苗，來滿足本國的需要。

實際上，現在的「疫苗戰」已經不限於爭購疫苗，多國熱議的「疫苗護照」問題，就是「疫苗戰」的一種延伸，並將可能引發一系列重大爭議和地緣政治效應。

首先，「疫苗護照」取決於各國疫苗接種的規模和比例。毫無疑問，發達國家在此過程中將佔有壓倒性的優勢，他們要麼能研發生產疫苗，要麼有錢購買大量疫苗，將會率先成為大量持有「疫苗護照」的國家群體。如WHO所說，目前的疫苗接種並不平均，10個國家接種了超過四分之三的新冠疫苗，但有近130個國家根本尚未接種任何新冠疫苗。兩個世界的比重為10：130，僅有10個國家是有免疫力的國家，他們根本不怕也不會受到病毒的侵害。

其次，「疫苗護照」將使得世界的人員流動呈現某種單向流動，即從發達國家到發展中國家是自由的，但反過來則不行。因為發達國家會率先大規模接種達到所謂「群體免疫」水準，他們會力推「疫苗護照」來重振經濟。但是，發展中國家則與此相差甚遠，沒有接種疫苗就意味着只能困守本國或本地，自我封閉，不可能進入高疫苗接種國家，這就是疫苗接種差異所造成的「兩個世界」。

美國新澤西州民眾1月21日排隊接種疫苗，截至2月8日，美國已有10%的國民接種至少一針疫苗。（美聯社）

第三，「疫苗護照」的標準怎麼定？推行「疫苗護照」會遇到一個現實的標準問題——標準。注射了何種疫苗可以頒發「疫苗護照」？迄今全球上市了7種疫苗，但不同的疫苗有效性不同，各國批准上市的疫苗也各不相同，未來執行「疫苗護照」時，各國是否都認帳，這是個大問題。此外，誰來制定「疫苗護照」的標準？是世界衛生組織還是各國衛生部門？如果各國可以制定標準，會不會出現一些國家（如美國）不認其他國家「疫苗護照」的情況？

第四，「疫苗護照」的通用性如何？由於各國使用的疫苗種類不一，而且在現實之中，「疫苗戰」已經變得政治化，這種背景下，美國、歐洲、中國發出的「疫苗護照」，是否能夠通用？會不會摻雜政治因素？從目前的形勢看，我們認為肯定會有政治化的問題，發達國家不一定承認發展中國家的「疫苗護照」，而發展中國家也可能擔心疫情傳播而拒絕承認某些發達國家的「疫苗護照」。

第五，持「疫苗護照」旅行面臨基本的科學問題：該護照只能證明持有者注射了疫苗，其被感染發病的幾率減小，但並不意味着「疫苗護照」持有者不攜帶，仍然可以作為病毒載體去傳播。對於沒有接種疫苗的人和國家來說，仍然存在傳染病毒的可能，而這種擔心，也會引發一些謹慎的國家拒絕「疫苗護照」。

第六，「疫苗護照」不能避免「病毒變異」的問題。雖然目前尚未發現已投入應用的幾種疫苗對病毒變異失效，但在理論上存在失效的可能。一旦病毒變異導致現有疫苗失效或者效果減低，「疫苗護照」的證明作用就立刻失去了。

從上述分析來看，推出「疫苗護照」目前還存在諸多的問題和風險，條件並不成熟。但是，作為獨立的公共政策分析機構，安邦智庫的研究人員不能不提示一種帶有風險的可能性——儘管有諸多問題，但對於處在疫情重壓之下的各國經濟來說，「疫苗護照」真的有可能出台！對於一些較大規模接種了疫苗的國家（主要是發達國家）來說，他們不太可能放棄因為接種優勢而帶來的儘快恢復經濟的可能性。至於世界其他在疫苗接種方面落後很多的國家，他們則面臨另外的命運。「兩個世界」的分化，在「疫苗戰」的各個時期、各種形態之下都會出現。

最終分析結論：

「疫苗戰」已成為當前世界的常態，由於疫苗接種不同而形成的「兩個世界」的差異，將會延伸到今後的「疫苗護照」推出。加快疫苗接種速度不僅關係到國民的安全，還關係到疫後經濟恢復階段各國能佔據什麼樣的起跑位置和競爭地位。