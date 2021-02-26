各國應加緊研討推進全球疫苗護照

撰文： 紀瀾 最後更新日期： 2021-02-26 12:00

全球疫苗接種正在逐步推進之中。美國約翰斯霍普金斯大學新冠疫苗接種統計數據顯示，全球新冠疫苗接種量已超過2億劑次，接種範圍超過100個國家。但其他100多個國家，尤其是貧困落後的發展中國家還在等待疫苗的到來。

考慮到全球疫苗的產能以及當下的疫苗分配不均的現狀，疫苗接種會出現明顯的時間差。但全球又迫切希望能儘快恢復正常的交流。為應對這樣的局面，有不少國家推出了疫苗護照。

最先行動的是歐洲國家。冰島早在1月就已經簽發首批疫苗護照，之後，有十幾個歐盟成員國已經或者計劃為接種疫苗的公民辦法疫苗接種證書。

歐美等國在全球屬於較早接種疫苗的國家。圖為2020年12月21日，輝瑞位於比利時的工廠外停着等待運輸疫苗的卡車。（AP）

大西洋另一側的美國也有類似的行動。美國夏威夷州正在制定一項計劃，為已經接種全劑量新冠疫苗的人頒發疫苗護照，允許他們前往該州旅遊時無需隔離。美國洛杉磯與健康信息平台Healthvana合作，新冠疫苗接種者除了可以在該平台上獲取其接種跟蹤服務外，還可以通過該平台獲取自己的免疫護照。

在1月底召開的達沃斯經濟論壇上，「疫苗護照」也是一個討論的議題。新加坡總理李顯龍呼籲各國應合作制定一套標準化且牢靠的系統，以核查訪客冠病檢測結果和疫苗接種記錄的真實性，以便恢復國際旅行。

但目前，「疫苗護照」能否在越來越多的國家乃至全球推廣還是疑問。比如在歐盟內部，希臘等國支持，德國總理默克爾（Angela Merkel）25日指出，鑑於當前民眾的疫苗接種率仍處於較低水平，推出數字新冠疫苗護照暫時還不會對旅遊帶來影響。不過，她認為有必要現在就開始提前做準備。可能得花三個月左右的時間進行相關的技術籌備工作。

法國和比利時等一些國家擔心為接種者放寬旅遊限制，可能歧視他人。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）說，疫苗護照對年輕人不公平，因為他們排在接種群組的最後。此前，法國衛生部長韋朗（Olivier Véran）直言，「我們還在接種疫苗階段，談論疫苗護照不合時宜」。

英國新冠疫苗部署大臣扎哈維（Nadhim Zahawi）2月7日表示，英國不會引入疫苗護照的做法。世衛組織也建議目前各國不要發放此類文件。

從醫學的角度來看，目前上市的任何一款疫苗，有效率都沒有達到100%。即便一個人接種疫苗，也並不意味着排除感染或者攜帶病毒的可能性。有不少國家出現了接種者在接種疫苗後核酸檢測呈陽性的情況。再者，疫苗產生的抗體能維持多久也是未知數。也就是說，有了疫苗護照也不能完全證明接種者不存在傳播病毒的風險。

美國輝瑞和莫德納2020年11月相繼宣布其疫苗有效性達到90%以上。（世界衛生組織網站截圖）

讓局面更加複雜的還有政治因素。目前，各國收到的疫苗種類不同，西方國家主要依賴美國的輝瑞以及英國牛津大學和阿斯利康的疫苗，發展中國家則以接種中國和俄羅斯的疫苗為主。各國的疫苗路線、有效性差別比較大，西方對中俄疫苗並不信任。「疫苗護照」的發放到底以何種標準認定，全球沒有一個統一的共識，很可能要經歷一番政治博弈。

各國的情況不同，「疫苗護照」涉及接種者的個人隱私等，這很容易招致西方民意的牴觸。看民意行事的西方政客恐怕不願為之冒險。

中國之前提出建立基於核酸檢測結果、以國際通行二維碼為形式的健康碼，但該提議並沒有在國際上引起很大的響應。現在的「疫苗護照」同樣沒有獲得全球主要大國的肯定支持。

應該認識到，「疫苗護照」是鼓勵民眾接種疫苗的一個手段，對那些不願接種卻有出國需求的人來說，接種疫苗是必要的選擇。同時，疫情讓各國陷入了相對孤立的狀態，經濟和人員往來都受到嚴重的限制，「疫苗護照」的推進有助於全球的互動。各國不妨站出來支持推進全球疫苗護照，探討可行之法。