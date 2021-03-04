接種率遠低於英美歐　疫苗戰下的中國策略

撰文： 鄭真 最後更新日期： 2021-03-04 13:07

中美等國公共衛生領域的專家3月1日通過視頻會議探討了新冠肺炎疫情。中國工程院院士、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山在會上透露，中國是僅次美國後，疫苗注射劑量最多的國家。但以人均接種率計算，中國的疫苗接種率目前不到4%，接種率最高的國家分別是以色列（92%）、阿聯酋（60%）、英國（30%）和美國（22%）。

另據政治新聞網站Politico歐洲版的報道，近4.5億人口的歐盟，迄今有5.5%的人接種了第一劑疫苗。橫向來看，中國的疫苗接種率明顯低於英美歐。

中國官方3月3日稱，截至2月底，中國已向69個國家和2個國際組織提供疫苗援助，並向28個國家出口疫苗，這個數量還在增加。

從上述信息不難看出，中國是全球疫苗供應大國。為什麼會出現疫苗供應大國，本國接種率低的狀況？

有分析認為，這種反差的背後是大國疫苗戰爭。中國迅速推進自身疫苗進程，試圖在美歐疫苗產能得到全面拓展之前，國際社會都需要疫苗的緊急時刻，佔領市場，攫取影響力，因此較難兼顧本土。

目前全球防疫陷入的是治理無序，合作無共識的狀況。各方對賭的都是時間。

中國在歐美堅決反對的放棄疫苗知識產權議案上並未有明確表態，避免站在美歐對立面，並無大破大立改變全球公共衛生領域秩序的打算，而是在低調盡最大可能供應疫苗。這種做法如果協調得當，既可以在疫苗政治鬥爭白熱化之前獲得一定影響力，又能夠為本國疫苗普及贏得時間。

為了獲得更多的疫苗，歐盟和英國因為供應問題陷入爭吵後一度動用了限制出口法案引發軒然大波。美國顧不上國際道義，在疫苗爭奪戰中明確本國優先。美國公開表態，強調在無法確保大多數美國人成功接種新冠疫苗的情況下，無意向任何貧困國家捐贈美方購買的新冠疫苗。被問到是否會將美國一部分疫苗供應分享給鄰國墨西哥時，白宮發言人明確回覆，「不會」。

美歐希望施展疫苗影響力卻苦於能力有限，但又不願意將空間拱手讓給中俄，而是寄希望於隨着時間的推移自身疫情得到控制後在國際社會殺一個回馬槍。在這樣的背景下，中國疫苗數據不透明、中國疫苗安全性問題多次走上西方社會輿論場發酵。

2021年2月23日，墨西哥開始接種中國科興新冠疫苗。（新華社）

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）3月2日稱，美國政府確實在關注中俄兩國和一些國家的交往，在美國看來，這些圍繞着疫苗展開的接觸有時不符合「美國的標準」。可以預見，伴隨着時間的推移，歐美會逐步從疫情泥潭脱困，屆時向中俄發起疫苗鬥爭的操作將會越來越公開化。

中國先國際後國內，美國先本國後國際，哪種策略更加奏效，讓人們拭目以待。