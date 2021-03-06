康希諾、強生新冠疫苗接連獲批　單針接種如何加速抗疫？

撰文： 薛子遙 最後更新日期： 2021-03-06 10:00

2月25日，中國國家藥監局宣布批准康希諾生物（CanSino Biologics）的新冠疫苗上市。兩天後，美國食品和藥物管理局批准強生（Johnson & Johnson）疫苗的緊急使用。這兩個疫苗是首批只需接種一劑的安全有效疫苗。 這為什麼很重要呢？這些新批准的疫苗有可能以兩倍的速度結束新冠肺炎疫情。

當然，單針疫苗不可能在一夜之間取代所有雙針疫苗。然而，單針疫苗上市仍可能大大加快中國和世界各地的疫苗接種運動。

單針疫苗的重要性

在未來一兩年內，我們可以生產的疫苗數量是有限的。儘管目前有大量的資源被投入到疫苗生產行業中，但生產能力不可能無限擴大。換個角度說，投入兩倍的資金到疫苗生產中，並不能帶來兩倍多的疫苗。因此，專家模型和大型生產商都預測，我們必須等到2023年或2024年，才會生產足夠的疫苗來覆蓋全球人口。

康希諾Ad5-nCoV疫苗。（康希諾生物）

然而，單針接種的疫苗上市的到來，可能讓這些計算結果產生巨大的變化。

如果康希諾和強生疫苗被廣泛採用，它們可能標誌着全球疫苗接種活動的一個拐點：大比例接種這些疫苗的國家將更快地達到群體免疫。

舉例來說，假如使用目前的兩劑疫苗，以每天200萬劑的速度（即迄今為止最高的日接種率），中國將在2023年夏天才會達到60%的免疫率。如果國家使用三分之一的單針疫苗，那麼2022年秋季就能達到。（這個例子只是為了說明單針疫苗的重要性；中國很可能會加快每日的接種率，並以較預期早的時間實現群體免疫。）

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此外，單針疫苗之所以是個好消息，還有第二個原因。幾十年來，雙針疫苗一直是公共衛生官員頭疼的問題，原因很簡單：很多人都沒不會回來打第二針。此前有研究員對乙肝疫苗的這一現象進行了研究（乙肝疫苗和新冠疫苗在第一針和第二針之間有類似的等待期），結果發現，高達50%的患者從未回來打過第二針，極大地影響了疫苗的效果。儘管新冠肺炎疫情的嚴重性很可能會鼓勵人們認真打第二針，但即使是一小部分「缺席」第二針，也可能會讓病毒繼續傳播。

單針疫苗效率低嗎？並不是。

康希諾疫苗和強生疫苗一直受到一些人的懷疑，是因為這兩種疫苗的有效率較低。這兩款疫苗的有效率都在66%左右，低於輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）宣傳的90%以上的有效率。

不過，這個有效率並不一定是最重要的數據。雖然最新獲批上市的單針疫苗在預防症狀方面的有效率沒有其他疫苗高，但其對預防染病住院和死亡個案的有效率是首屈一指的。

強生公司宣布其疫苗接種28天（即人體建立抗體所需的時間）後，預防住院和死亡個案的有效率為100%，而巴基斯坦衛生部長蘇爾坦（Faisal Sultan）宣布康希諾在該國進行的臨床試驗的中期結果顯示，阻止重症的成功率為90.98%。

圖為2020年12月1日，強生公司提供的相片，顯示公司研發的新冠疫苗。（美聯社）

這一點很重要，因為預防住院和死亡個案的發生將使疫情最嚴重的國家迅速恢復對疫情的控制，緩解對醫療系統的壓力，加快經濟復甦。如今，世界上大多數衛生部門最緊迫的任務仍然很簡單：減少新冠肺炎的死亡人數。

此外，疫苗製造商最近擔心的是新冠病毒出現疫苗抗性的新毒株。在這一點，單針疫苗也帶來了希望。當南非早前放棄使用阿斯利康（AstraZeneca）疫苗的計劃時，數據確實證明該疫苗對南非的一種新毒株的效果較差，隨後政府就開始使用強生的疫苗來代替。據報道，該疫苗對預防新毒株引起的中度至重度病例有57%的效果，而且它對染病住院和死亡個案仍能繼續提供完全的保護。

除了這些令人鼓舞的結果外，強生疫苗還在積極進行進一步的臨床實驗，以確定它對孕婦和兒童的安全。兒童在一個國家的人口中佔有相當大的比例，可能是許多國家賴以實現群體免疫的關鍵人口。如果這些試驗進展順利，單針疫苗可能在全世界變得更加普遍，並在實現國家免疫方面發揮關鍵作用。

Johnson & Johnson plans to test the drug first in children between the ages of 12 and 18 and THEN move up the age range https://t.co/O0liwCXx80 — El American (@ElAmerican_) March 1, 2021

單針疫苗為發展中國家提供希望

強生公司獲得美國食品和藥物管理局批准後幾天，美國總統拜登（Joseph Bien）表示，這將使他的政府比計劃提前一個月實現其疫苗接種目標。然而，單針疫苗上市的消息並不僅僅是對美國等富裕國家的好消息。

強生和康希諾的疫苗都有一個優點，那就是它們是基於經過時間考驗的技術。像阿斯利康疫苗一樣，它們是以腺病毒（adenovirus）為基礎的疫苗，使用無害的感冒病毒來傳遞能引發免疫反應的遺傳物質。

與輝瑞和莫德納使用的mRNA（信使核糖核酸）技術相反，這種技術不需要極度冷藏，因此康希諾和強生疫苗可以在普通冷藏溫度下（2-8ºC之間）保存。

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這對發展中國家來說尤其重要，因為它們並不總是擁有基礎設施來保證極度冷鏈物流。而且由於康希諾和強生疫苗價格實惠，接近於低價的阿斯利康疫苗，單針疫苗很可能將使設施不足的發展中國家可以開展自己的全國疫苗接種活動。

這並不只是猜測。世界上已經有多個國家批准了單針疫苗，以及還有許多國家與強生或康希諾公司達成協議，購買以數百萬劑計的疫苗。

根據美國杜克大學（Duke University）的疫苗數據庫，至少有15國家已經購買了兩種單針疫苗中的一種，包括印尼、馬來西亞、墨西哥、巴基斯坦和韓國。非洲聯盟為非洲大陸購買了高達1.2億劑的強生疫苗，而該公司的5億劑疫苗將用於世界衛生組織（WHO）的的「疫苗公平分配計劃」（COVAX），提供給全球超過90個最為貧窮的國家。

如今，墨西哥和巴基斯坦已經批准了康希諾疫苗的應急使用，而俄羅斯和智利的三期臨床試驗正在進行。巴林也效仿美國，批准其公民接種強生疫苗。

值得注意的是，這些疫苗在全球範圍內的分發對每個國家來說都是好事，甚至對沒有使用這些疫苗的國家。即使個別國家，尤其是富裕國家，可能已經有足夠的疫苗達到群體免疫，但在其他地區達到群體免疫之前，沒有一個國家能完全擺脫疫情再次爆發的危險，而單針疫苗獲批上市，可能有助人們更快實現這個目標。

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