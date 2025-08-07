特朗普擴大關稅戰　新招對付印度俄羅斯？｜Jack Talk・去片

美東時間踏入8月7日，特朗普（Donald Trump）的新版「對等關稅」正式生效，美國對全世界的關稅又上升了一截。

「跪了」的國家或地區，像歐盟、英國、日本、韓國、越南、印尼、馬來西亞、菲律賓，全都要面對比特朗普上任前增加了幾倍至十倍的關稅。

「不跪」的國家，像中國、印度、巴西、加拿大全部都「加碼中招」：中國至少30％（還未有算上特朗普首屆任期的關稅），印度25％再加上用來「懲罰」它購買俄羅斯石油的25％；巴西面對50％；加拿大面對35％（符合《美墨加協定》的除外）。

跪與不跪，都一樣要承受特朗普關稅戰的痛楚。

特朗普這場關稅戰，至今為美國帶來近800億美元的新增關稅收入。未來似乎愈收愈有。特朗普因此也在Truth Social高呼數以十億計美元「洶湧而至」，而美國對其他國家幾乎一點讓步也沒有，就換來它們對美國以千萬億美元計的投資承諾、大買能源承諾和零關稅開放市場承諾。

特朗普當然認為自己已經「贏了」。

如今特朗普更將關稅變成地緣政治手段，先向印度實施25％的「次級關稅」，用來施壓它不要再進口俄羅斯石油，也同時施壓普京（Vladimir Putin）在未達成戰爭目標之前接受俄烏停火。

8月8日將是「次級關稅」的限期－－中國理論上也將成為特朗普實施制裁的目標。

印度總理莫迪（Narendra Modi）表明不會「妥協」。但普京卻在6日同特朗普的特使威特科夫（Steve Witkoff）見面3小時之後，決定接受特朗普的美俄領袖會面邀請，未來幾天就會舉行（按：此為俄烏戰爭後首次），烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）亦有可能參與。

莫非特朗普的「次級關稅」真的能壓服普京？

從全球收割數百億美元關稅收入之後，特朗普的關稅戰能否「再下一城」，真的讓他成功叫停俄烏戰爭？