關稅再次展期90天　只有中美談判才是真正的貿易談判

8月12日中美髮布斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明，宣佈雙方再次暫停實施24%的關稅90天，保留剩餘10%的關稅。這是中美談判第二次展期。

根據此前5月12日的中美日內瓦聯合聲明，中美關稅談判暫停90天，8月12日到期。在到期之前的7月末中美在瑞典斯德哥爾摩舉行會談已經商定了談判展期。

環顧全球各國和美國的談判，第一次暫停關稅90天是大多數國家都有的待遇。4月2日美國宣佈全球對等關稅後數日，也就是4月10日特朗普就宣佈將暫停徵收關稅90天。但是能像中國一樣再次將談判展期的情況並不多見。日本韓國歐盟等經濟體均趕在最後期限之前同美國達成了貿易協議。

中國對美國的談判不在美國進行，而在第三國進行，沒有最後通牒，只有一再展期。這是日本韓國歐盟等其他當今世界主要經濟體都無法做到的。這說明中國才是和美國旗鼓相當的真正玩家。

7月28日，中美兩國經貿團隊在瑞典斯德哥爾摩舉行經貿會談。會談前中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特握手。貝森特公開稱讚何立峰是成熟老練的政治家。（新華社）

特朗普發動全球對等關稅戰，以美國一己之力同全球如此多的國家幾乎同時進行談判，不可能是詳細認真的談判，關稅更大意義上是敲詐勒索的大棒，是政治性收割，關稅談判的本質是政治性談判。

但是中美之間的談判在經歷第一輪的政治性對壘之後就迅速回歸了事務性的談判。中美貿易協議談不攏，只能延期談。這說明只有中國才是和美國旗鼓相當的談判對手。是中國抗住了美國的關稅大棒，讓美國不得不認認真真同中國討論貿易問題。

特朗普第一任期時，中美進行過貿易談判，當時中美歷經一年多的時間達成了第一階段貿易協議。此番特朗普第二任期，中美進行貿易談判，從第一次關稅暫停90天到現如今談判再次展期90天。

美國對歐盟等盟友毫不客氣動輒公開批評。特朗普不斷嚴厲指責歐洲政治出現了重大問題，甚至暗示用「顏色革命」來改造歐洲，同時又借用俄烏衝突和貿易關稅等壓榨歐洲的根本利益。（資料圖）

這是中美回歸問題本身，討論實際問題的寫照。美國在中國面前必須收起關稅大棒，收起政治施壓那一套，有問題談問題，沒問題不能無限放大矛盾升級政治對抗。

7月末中美瑞典斯德哥爾摩會談，當時美國在會談之前不斷釋放要同中國談論俄烏衝突，並威脅因俄羅斯石油問題對終於施加二級制裁。但是從8月12日的聯合聲明看，只有雙方同步進退的共識，沒有其他單方面妥協內容，更沒有涉俄油內容。

美國提出問題中國不予理睬之後，美國就知道已經失去了將二級制裁強加到中國身上的可能。中美談判不是捆綁談判，也不是美國可以隨意主導帶偏的談判。