特朗普15日會普京　烏克蘭將「被」割地求和？｜Jack Talk・去片

特朗普2.0的外交政策確實是「千變萬化」。

8月初，特朗普（Donald Trump）還在簽署行政命令，以「次級關稅」懲罰俄羅斯能源第二大進口國印度，似乎要跟普京（Vladimir Putin）翻臉。正當烏克蘭和歐洲都以為他們已經「搞定了」特朗普，後者卻迅速轉向，在普京一步未讓之際，決定在美國阿拉斯加「單對單」同普京見面。

除了打破西方陣營孤立俄羅斯的格局之外，特朗普更多次表明烏克蘭將要跟俄羅斯進行「土地交換」－－問題是，如今烏克蘭控制的土地，全部主權上也是屬於烏克蘭的；而如今俄羅斯在烏克蘭控制的土地，全部主權上也是屬於……（還有誰？）……烏克蘭的。

所謂的「土地交換」，其實就是「割地求和」。

根據特朗普特使威特科夫（Steve Witkoff）轉達的消息，普京的要求似乎就是要烏克蘭主動從頓巴斯全境的烏克蘭控制區撤軍，換來的不是土地，而只是普京接受某種程度的停火。未來可能會有「土地交換」，但這些都要容後再談。

澤連斯基已經公開否定主動撤出頓巴斯的提案。

普京則趁阿拉斯加美國峰會即將舉行之前的短短幾天「突然前衝」，在頓巴斯的頓涅茨克州（Donetsk）前線一處以小隊衝進烏克蘭控制區，向前推進了十餘公里－－此等速度近一年多都沒有見過。

雖然特朗普聲言這次同普京見面，只是試試水溫，看看普京有沒有意向提出一個「公平的協議」，但公平與否，全由特朗普說了算。烏克蘭以至歐洲似乎都沒有發言權。這就讓人想起英法德意四國領袖1938年簽署《慕尼黑協定》將捷克斯洛伐克的蘇台德地區割讓給納粹德國－－烏克蘭跟當年的捷克斯洛伐克一樣，沒有決定自身命運的權利。

一心奪取諾貝爾和平獎的特朗普，如今已至少獲得5個國家提名。這一次，他會否只為「停火」而拋棄美國支持多年的烏克蘭？