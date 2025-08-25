抄底俄烏戰爭　金正恩一舉四得　比特朗普更像「交易大師」

特朗普的「交易藝術」，主要是通過濫用美國霸權地位和超強實力，對其他國家實施恐嚇、敲詐，強買強賣，做無本萬利的生意。金正恩則是以戰爭為賭注，瞅準時機果斷下注，以極小代價賺到盆滿缽盈。很難說二人到底誰才是真正的交易大師。

朝中社8月21日、22日報道，「表彰朝鮮人民軍海外作戰部隊指戰員的國家授獎儀式」於近日在朝鮮首都平壤舉行，朝鮮最高領導人金正恩出席活動並講話。此外，金正恩還會見了返回平壤的朝鮮人民軍海外作戰部隊主要指揮員，出席了祝賀演出，並單腿跪地為陣亡士兵授於「共和國英雄」勳章。

朝方在8月22日播放的新聞片中還披露，金正恩是在2024年8月28日，即烏克蘭軍隊突然出兵佔領庫爾斯克三周後，親自下令朝鮮人民軍前往俄羅斯庫爾斯克地區參戰。

此後，隨着戰事變化，金正恩於2024年10月22日、12月12日和12月22日，先後三次以國務委員長名義批准作戰計劃，親筆向特戰部隊下達作戰命令。2025年新年之際，金正恩還多次向前線官兵致信表達問候。

紀錄片還披露了許多朝鮮士兵參戰的罕見畫面。在「國家授獎儀式」的講話中，金正恩也提到了不少朝鮮士兵的英勇事蹟。

朝鮮平壤2025年8月舉行儀式，表揚援俄士兵，並悼念喪命軍人，金正恩接見喪命軍人遺屬（朝中社）

根據此前媒體報導，自俄朝簽署盟友協議，朝鮮出兵俄羅斯以來，平壤共往俄烏前線的派兵人數大約在1.2萬至1.8萬人之間。 截至2025年8月，經公開確認的陣亡人數約為101人。 從這次金正恩出席儀式的現場士兵牌位看，也和這個數字大致相當。

考慮到俄烏戰爭的慘烈程度，這已經是非常低的比例。 從一個側面，也檢驗了朝鮮士兵在高強度現代化戰場的作戰能力。一般認為，朝鮮因為軍事裝備與科技水平落後，士兵傷亡率會遠超俄羅斯和烏克蘭。但從實際效果看，朝鮮士兵的戰場適應與生存能力，要遠超比俄烏士兵。

從軍事及政治層面，這絕對是金正恩的勝利，其意義至少有四個層面。

第一，它鼓舞了朝鮮人的士氣，向朝鮮民眾展現了領袖金正恩的卓越軍事才能和對軍隊的掌控，以及對國際複雜事務的高超駕馭能力——這對金正恩這個從未經歷過戰爭歷練的第三代家族領導人非常重要。

第二，它展現了朝鮮人民軍的作戰實力，可以對敵對國家起到不戰而屈人之兵的效果。正如金正恩在「國家授勳儀式」時所說，當下朝鮮面臨的外部安全威脅，「我軍海外作戰部隊官兵所發揚的英雄主義，令很多國家禁不住羨慕，同時感到畏懼。」

金正恩的說法可不是光在國民面前自吹自擂，捏造不存在的安全威脅洗腦民眾。事實上，朝鮮面臨的外部安全挑戰確實非常複雜，不僅美國的威脅始終存在，連已經被彈劾逮捕的韓國總統尹錫悦，就被懷疑曾策劃通過對平壤實施襲擊誘使朝鮮反擊以服務於自身政治目的。

2025年1月11日下午7時，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在社交平台X（舊稱Twitter）發文，稱在庫爾斯克地區抓獲了2名受傷朝鮮士兵，並送往基輔，目前他們正與烏克蘭安全局取得聯繫。（X/ @ZelenskyyUa）

第三，一直以來，朝鮮都面臨着食品短缺問題。其核武技術也存在投送能力短板，無法對其最大的想象敵美國形成有效威脅。通過參戰，朝鮮獲得了亟需的糧食援助和導彈技術，包括核遠程投送能力，解決朝鮮的軍事短板和燃眉之急。

第四，對朝鮮來說，俄烏戰爭是一場典型的代理人戰爭，也朝鮮當局在一個微妙時點拿捏準時機果斷投入進行的一場地緣博弈。通過參戰，朝鮮成功重建朝俄盟友關係，並且將兩國關係上升到了「血盟」高度。這份朝鮮人民軍用性命換來的交情，俄羅斯人哪怕再勢力再傲慢，也不會無動於衷。

在戰略層面，獲得俄羅斯的協防承諾對朝鮮非常重要。它意味着朝鮮從原來只有中國一個安全支柱，變成同時擁有中俄兩個安全支柱，不僅極大增強了朝鮮的軍事安全能力，還增強了金正恩在中俄之間的遊走、要價、談判能力，強化了朝鮮和美日韓進行軍事對抗的底氣和信心。

圖為2024年6月19日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和朝鮮領導人金正恩於平壤會面。（Reuters）

當今世界是個日趨動盪的世界，二戰後形成的國際體系正在解體，像朝鮮這樣體量的國家，面臨美日強敵，如果和鄰居大國不搞好關係，得不得鄰國的信任與保護是很危險的。烏克蘭、敘利亞就是活生生的案例。所以朝鮮必須向鄰居大國獻祭，展現對鄰居大國的可靠與「忠誠」。

而在國際政治史上，一般小國從大國謀求信任保護，都得付出巨大代價，往往需要舉全國之兵，乃至於盡全國之力交投名狀，才能獲得認同。

本來對俄羅斯來說，根本看不上朝鮮的獻祭。但是，因為俄烏戰爭嚴重削弱了俄羅斯實力，給了金正恩表現機會。金正恩選擇在戰爭快要結束，同時也是俄羅斯最困難、普京最需要的時候出手，以極小代價，一舉就收穫了來自俄羅斯的協防承諾，無論從任何一個角度，都是一筆極划算的交易。

特朗普認為自己是交易大師，主要是通過濫用美國霸權地位和超強實力，對其他國家實施恐嚇、敲詐，強買強賣，做無本萬利的生意。金正恩則是以戰爭為賭注，瞅準時機果斷下注，以極小的代價賺到盆滿缽盈。大家說，二人到底誰才是真正的交易大師？