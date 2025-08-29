美國加徵50%關稅　學者：印度本土消費可作緩衝　助爭取降低關稅

美國大幅調高印度商品關稅至50%，無疑會嚴重打擊印度出口，但受訪學者指出，印度本土消費市場龐大，有助緩衝美國關稅的衝擊，有利繼續與美國談判尋求降低關稅。



有媒體報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上月底向印度恫言加徵關稅至50%以後，印度總理莫迪（Narendra Modi）至少四次拒接特朗普的電話。不過，印度官員周三（8月27日）放出消息稱，新德里要與華盛頓修補關係，雖不會完全停止向俄羅斯購買石油，但願意增購美國能源。

尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS–Yusof Ishak Institute）客座資深研究員奧爾森（Stephen Olson）接受《聯合早報》訪問時說，美印會繼續談判，最終還是會達成某種協議。「時間點難以確定，但我不認為50%關稅在一年後還會存在。」

2025年2月13日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump，右）和印度總理莫迪（Narendra Modi）在白宮會面時握手。（Reuters）

對於莫迪目前對中美的姿態，奧爾森說：「莫迪跟特朗普一樣以強人自居，從不退讓，試圖掌控全局。他或許盤算了特朗普可能較願意做出一些妥協，以換取印度稍微偏離中國，而向美國靠攏。」

但他指出，莫迪須拿捏準確，若中國牌或金磚集團戰略打得過火，反而會引來特朗普更強烈的反應。

截至今年3月的財政年，印度對美出口總額達865億美元，佔總額近20%，是最大出口市場。印度政府承諾為受關稅打擊的出口商提供援助，並鼓勵它們將出口多元化，更重視中國、中南美洲和中東等其他市場；印度也計劃在10月調降消費稅，刺激國內消費。

歐洲工商管理學院經濟學教授法塔斯（Antonio Fatas）說，美國高額關稅若持續，意味着印度經濟體量會縮小，雖然影響不一定永久，但印度須做出調整，探求替代市場。

印度地標・印度經濟・印度旅遊・印度人口・印度景點：圖為2022年11月12日，大批遊客聚集在新德里的印度門（India Gate）。（Getty）

新加坡國立大學南亞研究中心高級研究員帕里特（Amitendu Palit）則說，印度對美出口量龐大的紡織、皮革和珠寶業受關稅打擊嚴重，不過整體經濟所受衝擊並不顯著，印度央行也未調整經濟預測。他認為，印度能夠通過本土消費來推動經濟增長。

根據世界銀行數據，印度國內消費總額去年達到2.8萬億美元，佔國內生產總值逾71%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

