再批印度買俄油　白宮貿易顧問：俄烏戰爭是「莫迪的戰爭」｜有片

美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）早前批印度買俄羅斯石油是資助莫斯科在烏克蘭的戰爭，他8月27日在彭博社節目中，直接把俄烏戰爭說成是「莫迪的戰爭（Modi’s war）」，並且向以為自己口誤並試圖求證的主持人澄清及重申，通往和平的道路需要通過新德里，而美國正在為印度總理莫迪（Narendra Modi）的戰爭「買單」。



納瓦羅指出，通過印度購買打折的俄羅斯石油，莫斯科利用所得資金來支持其戰爭機器，強調這反過來又加重了美國的負擔，因為烏克蘭不斷向外界提出武器和資金援助請求。

▼納瓦羅在影片結尾指「俄烏戰爭是莫迪的戰爭」▼

納瓦羅還稱印度的舉動讓美國所有人承受損失，因「印度的高關稅（壁壘）讓我們失去了工作崗位、工廠、收入和更高的工資」，納稅人也不得不為「莫迪的戰爭買單」，因而也承受損失。

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府對印度加徵的50%高額關稅於8月27日正式生效。納瓦羅今次在節目中強調，如果印度停止購買俄羅斯石油，即可獲25%的關稅減免。