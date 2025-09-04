特朗普關稅戰「前」無去路，「後」有追兵！｜Jack Talk・去片

過去一週，中國先在天津主辦了史上最大規模的上海合作組織峰會，然後又在北京舉行了抗戰勝利80周年大閱兵。前有印度總理莫迪（Narendra Modi）、普京（Vladimir Putin）、習近平三大國領袖牽手密談的符號性場面，後有普京、習近平、金正恩並肩亮相天安門城樓的歷史性留影。

相較之下，在美國的9月1日勞動節長周末期間，社交媒體上卻在瘋傳特朗普（Donald Trump）已死的猜測和陰謀論，其後還要特朗普親身出來反駁謠言。中美之間的政治新聞對照相映成趣。

莫迪和習近平一時之間「龍象共舞」起來，又跟普京在俄羅斯總統座駕內親密談話近一個小時，而俄羅斯亦同中國簽署了拖延多時的西伯利亞力量2號天然氣管道合作備忘錄。

印度、俄羅斯和中國似乎已經變成了抗衡美國特朗普政府外交政策的軸心：印度堅持自主外交，繼續購買俄羅斯石油，無懼美國的「次級關稅」；俄羅斯繼續其烏克蘭戰爭目標，無視特朗普的威脅和施壓；而中國早在關稅戰之初就是帶領反擊特朗普政府的國家。

特朗普關稅戰的成功之道在於「分而治之」。此刻，中印俄「合」起來，特朗普當然就不知道如何是好。

可是，禍不單行，在勞動節長周末之前，美國聯邦巡迴上訴法庭以7對4判定特朗普以《國家緊急經濟權力法》（IEEPA）對全世界開徵所謂的「對等關稅」以及對中、加、墨開徵的所謂「芬太尼關稅」，全屬越權、違法。至目前為止，在關稅相關案件作出過裁決的15名法官中，11位都認為特朗普無權任意徵稅。

特朗普的唯一出路，就只有上訴到美國最高法院。

雖然最高法院有6對3的保守派大多數，但無論是從保守派大法官經常利用的法律邏輯來看，還是從美國憲法、關稅相關法律以至立法歷史的角度來看，美國總統確實沒有像如今特朗普這樣「隨心所欲」增減關稅的權力－－因此，即使人們普遍認為最高法院「偏幫」特朗普，但大家都不敢確定這些保守派大法官們會不顧自身聲譽「幫到底」。

此刻特朗普的關稅戰可算是「前無去路，後有追兵」。對於中印俄的合力，特朗普還有什麼關稅手段可用？美國最高法院又會否廢除特朗普的大部份關稅？特朗普還有其他合法途程去繼續這一場全球關稅戰嗎？