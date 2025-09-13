「只有社會主義才能救美國」與Charlie Kirk的右翼社會主義

MAGA意見領袖卡爾森（Tucker Carlson）在今年七月下旬給已故MAGA青年領袖查理柯克（Charlie Kirk）做了一個對談，全程兩個多小時，文字約3.5萬。當時正值公開主張社會主義的民粹左翼曼達尼（Zohran Mamdani）高調崛起，在紐約競選市長，因其對青年和中產群體的成功籠絡，引起MAGA民粹右翼的極大不安。



對談中，兩人大談美國的經濟社會問題。柯克認為，美國當前最核心的問題就是年輕人經濟困境與發展問題，並對此抒發了自己的大量觀察與見解。卡爾森的觀察和診斷與柯克的觀點高度吻合——實際上，副總統萬斯（JD Vance）也會同意柯克（與卡爾森）絕大多數主張——這幾個人本質上代表了美國MAGA未來的經濟意識形態，並且與民主黨民粹左翼的觀點遙相呼應。

2025年9月10日，美國猶他州，總統特朗普（Donald Trump）盟友及右翼評論員柯克 (Charlie Kirk) 在猶他谷大學（University of Utah Valley）​​出席演講活動。（Reuters）

對談中，可以看出柯克的思想體系確實包含了大量經濟民粹主義和干預主義特徵的主張，這些主張與社會主義理念明顯存在交集——而考慮到美國人對「社會主義」的排斥，他本人及其追隨者可能明確拒絕任何與「社會主義」有關的標籤。

但有句話說，叫掛羊頭賣狗肉，柯克等民粹右翼運動的倡導者，在經濟問題上充其量也是「打右燈朝左轉」。

進一步細究，我們可以發現，柯克的「類社會主義」主張包括：

1）對金融資本的批判與監管主張，包括反對掠奪性信貸，質疑自由市場教條；

2）追求代際正義，批判代際掠奪/剝削，隱含財富再分配訴求；

2024年12月22日，美國亞利桑那州，美國時任當選總統特朗普（Donald Trump）與右翼名嘴柯克（Charlie Kirk）握手。（Reuters）

3）明確支持勞工權益，強調應當提高基本工資、改善工作條件，支持僱傭美國人而非移民的一切保護主義勞工政策，旨在提升本土工人福祉等；

4）全方位的經濟民族主義，包括反對美國資本向海外擴張，質疑全球供應鏈和跨國資本流動，主張支持產業鏈迴流美國——包括採取關稅和產業政策扶持本土產業，以及國家干預/介入，由政府主導基礎設施（如住房、能源）的投資與建設，旨在解決年輕人的經濟困境；

5）對公民福利與國家責任的認可，包括支持更加強有力的社會保障，支持政府主導的針對年輕人和弱勢群體的大規模債務減免/豁免政策；

6）高度警惕大企業壟斷與資本集中問題，不僅支持勞工，也同情受到大企業大資本擠壓的中小企業

2018年3月22日，美國華盛頓，時任總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮舉行題為「下一代」的青年論壇上與主持人、美國轉捩點創辦人柯克（Charlie Kirk，右）在台上發表講話。（Reuters）

柯克的這些訴求，與美國左翼/進步主義的主張高度相似，可以說屬於廣義的社會主義，或「類社會主義」，按照美國當下潮流，稱為「國家資本主義」也未嘗不可，但實際上，用什麼標籤並不重要，不看形式而看本質——這些主張出現在美國實體和基層經濟下行和停滯、貧富差距不斷放大的當下，反映的是對美國自由市場原教旨主義的反思與批判、對經濟焦慮的本土化回應，都寄希望於通過國家權力解決經濟不公、保護自己心目中最重要的弱勢群體——其中，左翼相對來說更加關注他們所認為的更加弱勢的少數族裔，右翼則更加關注他們認為長期被忽略的美國主流族裔——白人群體。

此外，左右兩派在社會文化上有根本區別，左翼本質是「覺醒的」（Woke）、自由派的、進步的，右翼則秉持文化保守主義立場，在對於基督教與文化認同、種族、跨性別、槍械、墮胎等議題根本分歧。

然而，所謂「經濟基礎決定上層建築」。柯克們很清楚，最終要解決的還是經濟問題。民粹右翼最大的威脅不是精英主義的左翼自由派（從克林頓、奧巴馬到拜登），而是民主黨的桑德斯（Bernie Sanders）、奧卡西奧科爾特（AOC）、曼達尼等民粹左翼進步主義者。由於兩派（MAGA民粹右翼和進步主義民粹左翼）在經濟議題上的診斷和政策正在趨同，所以，柯克要解決的問題只是：

一，在社會和文化問題上批倒左翼，瓦解其在青年群眾中的基礎，逐步將自由派、左翼的支持者轉化到保守派（觀察者會發現，這和1930年代納粹要解決的轉化共產主義支持者的目標高度相似）；

二，在意識形態措辭上做文章，強調對自由市場機制的擁護，巧妙迴避「社會主義」標籤，設法構思「不叫社會主義的社會主義」，抑或任何形式的「美國特色資本主義」或MAGA特色社會主義。（熟悉歷史的讀者會記得：希特勒的納粹（Nazi）就叫「民族社會主義」——這股右翼社會主義潮流迄今還在歐洲大陸迴響）。

2025年6月25日，美國紐約市，曼達尼（Zohran Mamdani）在民主黨市長初選中勝出；他將代表民主黨角逐今年11月舉行的紐約市長選舉。（Reuters）

無論如何，不管是民粹左翼還是民粹右翼，所有人都心知肚明的是：未來，由於「只有社會主義才能救美國」（尤其在人工智能和自動化主導的未來），因此，誰能搶佔陣地，成功地提出一個能夠為美國主流話語所接受的類社會主義政治議程，誰就能贏得美國選民。換言之，「得社會主義者得天下」。

可以說，柯克已經在思想和觀念上重塑美國年輕一代的保守派。他真正需要着急的，是喚醒共和黨上層/建制派，呼籲他們看到中低收入階層和年輕人的經濟困境，提出或接受一套能夠抗衡民粹左翼的屬於民粹右翼自己的類社會主義公共政策。

特朗普開啟了MAGA的民粹右翼運動，但由於出身大企業大資本，與大企業大資本及經濟金融領域的建制派高度綁定，並且奉行他們的價值觀，因此，指望由特朗普推行更深層次的改革是不可能的——恰恰相反，在他的任內，因為關稅和「大而美法案」，財富由貧困階層向富裕階層轉變的趨勢還會延續並加劇。

美國右翼社會主義的希望，都寄託在埋伏在特朗普政府裏的代表第二代的萬斯（以及在「體制外」與他呼應的卡爾森和班農），以及已經成功把年輕保守派掌握在自己手裏的第三代旗手柯克。

2023年12月13日，共和黨總統候選人特朗普在美國艾奧瓦州舉行的「致力於黨團」活動中發表講話。在他後方的布景版，印有「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）的標語。（Reuters）

讓美國左翼/民主黨憂心的是，他們找不出任何一個可以與柯克匹敵的年輕政治領袖；讓美國右翼/共和黨焦慮的是，他們面向未來的基本盤都被這一個年輕人攥在手裏，對他的依賴太深。

最後，一個不知從什麼地方冒出來的年輕人——22歲的羅賓遜（Tyler Robinson）——用一發精準的子彈改變了歷史，通過肉體殲滅，把柯克從美國未來的政治軌跡中抹去。

但他所不能改變的是，只有社會主義才能救美國；得社會主義者得天下。星星之火，可以燎原，柯克已經永遠改變了美國未來的政治生態。

本文轉載自微信公眾號「兔主席」。

