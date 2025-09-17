TikTok協議顯特朗普無能為力　中東俄烏亦如是｜Jack Talk・去片

經過中美西班牙馬德里的經貿談判之後，雙方宣布就解決TikTok問題達成框架協議，外界盛傳母公司字節跳動（ByteDance）對TikTok的未來控權將少於20％，以符合美國國會「不賣就禁」的法律規定。不少人都直覺認為這是中國讓步了，其實不然。

根據中方消息，這個框架協議只是「中美雙方在充分尊重企業意願和市場規律的基礎上，就通過TikTok美國用戶數據和內容安全業務委托運營、算法等知識產權使用權授權等方式解決TikTok問題，達成了基本共識。」。

從這樣的用詞來看，未來出售後的TikTok依然會從字節跳動取得內容推送演算法的授權－－這意味着出售TikTok不等同出售TikTok的演算法，而誰控制演算法則是美國政客迫售TikTok的關鍵國家安全考慮之一。

若然如此，特朗普的金主好友可以透過買入TikTok大賺一筆，但這次的TikTok協議卻很可能沒有解決特朗普第一任期提出的國家安全問題。

從特朗普最初想封殺TikTok，到現在變成TikTok用家和支持者，並且將TikTok這個理論上的國家安全問題變成了一個「有商量」的問題，變成了中美經貿跟外交的談判條件－－單是從這一連串的轉變來看，特朗普已經在他改變不了的現實面前低頭了。

連同最近「特朗普無力制止以色列轟炸卡塔爾」「俄羅斯無人機侵入波蘭北約領空只得到特朗普淡然處之」一併來看，特朗普領導的美國已經慢慢在國際場域上面被邊緣化，逐漸變成無力控住整體局面的旁觀者。

自命強人的特朗普當然不甘充當一個旁觀者，但這並不是特朗普可以輕易改變的事實。