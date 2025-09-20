「西伯利亞大開發」真的有前景嗎？

9月上旬，在參加完中國今年的重大活動之後，俄羅斯總統普京馬不停蹄趕往符拉迪沃斯托克（Vladivostok，即海參崴），參加在那裏舉辦的第十屆「東方經濟論壇」。「東方經濟論壇」可以說是俄羅斯的達沃斯論壇或博鰲論壇，每年舉行一次，旨在推動俄羅斯的遠東地區開發。在本年度的論壇上，普京總統繼續強調俄羅斯政府對於遠東地區大開發的重視，並表示會繼續為遠東地區的開發提供一系列的政策工具支持。並且，普京還公開強調，「發展遠東和西伯利亞」明確為俄羅斯「貫穿21世紀的國家優先方向」。

作為前來參加中國重大活動的世界主要大國元首，普京總統的行蹤和表態往往都會引起中國社會輿論和評論界的高度關注。藉着普京來華參加重大活動的契機，對於普京的海參崴表態，國內輿論以及知識界對於「西伯利亞大開發」掀起了一波關注熱浪。諸多社會評論，甚至一些智庫和投資諮詢機構，也渲染俄羅斯遠東大開發是一個投資藍海，商業前景值得期待，中國企業應當向北進軍，加入到「西伯利亞大開發」的熱潮中。就相關評論的論據而言，無外乎西伯利亞地區的豐富資源，俄羅斯對基建的需求和中國強大基建能力的互補等等。實事求是地講，這些都是事實。但是，更需要看到的是，對於俄方態度和立場的急劇轉變，從過去的冷淡到眼下的熱情，對於所謂的「西伯利亞大開發」，中資和中企更需要謹慎看待。

首先，需要看到的一點是，包括西伯利亞在內的俄遠東地區，長期以來一直都只是俄羅斯國家發展戰略的備選區域而非發展樞紐。俄羅斯對這一地區的發展戰略決心始終不堅定。眾所周知，俄羅斯國徽上的雙頭鷹也是俄羅斯國家的具體象徵，意味着其發展戰略的東西兩個方向。但是，在俄羅斯的具體發展歷程上，無論是帝俄、蘇聯還是現在的俄羅斯，面向西方和歐洲，一直都是其國家戰略的重點。

2025年9月5日，俄羅斯總統普京（Valdimir Putin）在俄羅斯海參崴市（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok）舉行的第十屆東方經濟論壇全體會議上發表演說。（Reuters）

相關分析人士指出，自帝俄獲得了整個西伯利亞地區之後，該地區就被當作戰略大後方，在平時這裏是不受重視的，在俄羅斯版圖上絕對屬於配角。只有當俄羅斯在西方擴張遇到困難，或者遭遇了西方的強勢壓制，才會開始階段性傾向於開發東部。俄羅斯的第一次東部開發始於19世紀中期克里米亞戰爭失敗以後，第二次則是二戰前後，遠東地區的城市據點基本都是在前一次開發中形成的，後一次開發則奠定了現在的工業基礎。

並且，即使是在階段性的東部開發浪潮中，俄方對於西伯利亞地區的開發決心也不堅定。葉利欽時代，在短暫的西方—俄羅斯蜜月期結束以後，俄國家戰略明確了雙頭鷹的面向之後，俄羅斯的戰略發展重心也依然集中於西部歐洲地區，只有部分油氣企業將發展重心部分轉移至裏海地帶，遠東—西伯利亞地區依然被忽略。2014年克里米亞危機後，俄羅斯又發起設立「東方經濟論壇」，希望用遠東開發來緩解遭遇西方制裁的困境。但是，這一次俄羅斯的發展決心依然不堅定，更易產生收益的俄羅斯—歐盟能源合作使得俄羅斯繼續依賴西部地區的油氣資源。

可以看到的是，由於俄羅斯發展決心的不堅定，遠東—西伯利亞地區的經濟境況在這十年間沒有出現任何實質性的好轉。相關分析人士指出，遠東地區的俄全國經濟佔比始終維持在8%左右，人口下降趨勢也沒有逆轉。從人到物，東部地區根本不屬於俄羅斯的發展重點。根據俄羅斯聯邦2021年的人口普查數據，相較於十年前，遠東地區人口減少了3.7%，遠東十一個州、區、共和國中，只有兩個呈現正增長，就連條件最好的濱海邊疆區，人口也減少了5%以上。整個遠東聯邦區的GDP按照2023年貶值之後的盧布計算大致等於1600億美元左右，基本相當於遼寧大連市的經濟規模。

海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok）港口上的中國汽車。（Reuters）

安邦智庫（ANBOUND）研究人員認為，比較明顯的一點是，由於俄羅斯政府戰略決心的不堅定，整個西伯利亞地區可以說已經處於一個「惡性循環」：政府戰略決心不堅定導致地區發展無起色，地區發展無起色加劇後續發展壓力，又會對政府戰略決心形成顯著干擾。

有相關評論指出，此次延宕三年多的俄烏衝突爆發之後，俄羅斯與美西方的關係出現顯著惡化，發展西伯利亞決心的堅定程度也會有所加強。因此，西伯利亞值得中資和中企大舉押注。這樣的觀點有其道理，但也需要看到，當下美國政府也存在明顯的對俄謀和立場，這恐怕會持續妨礙俄羅斯發展西伯利亞決心的堅定性。

其次，深陷泥潭的俄羅斯，恐怕已經很難為西伯利亞大開發提供持續且有力的助益。自俄烏衝突爆發之後，伴隨着戰事的延宕和西方制裁的逐步加碼，俄羅斯的經濟困境逐漸加深。今年第二季度，俄羅斯GDP增長率顯著下滑，七月的增長率僅為0.4%，明顯低於2024年同期的增速。工業生產和零售貿易的增速亦出現了顯著放緩，反映了經濟疲弱的現實。俄羅斯的零售業增長僅為2%，遠低於之前的預期，尤其是食品零售額增長2.4%，顯示出食品在消費支出中的比重上升，意味着俄羅斯民眾的生活水平已經顯著下降。

並且，企業的盈利情況也不容樂觀。2025年上半年，俄羅斯企業利潤按年下降了8.4%，其中石油天然氣企業的利潤下降了50.4%。這些數據表明，俄羅斯的戰時經濟不僅導致了財政支出的失衡，還深刻影響了國內生產和企業運營。

在普京訪華期間，中俄兩國簽署了一份具有約束力的備忘錄，同意推進名為「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2）的天然氣管道項目。（Gazprom）

包括俄羅斯經濟學者在內的研究人員普遍警告，隨着軍事開支的持續增長，俄羅斯的經濟結構正遭遇日益嚴重的扭曲。高額的軍費支出佔用了大量的財政資源，導致非軍事部門資金短缺，資源配置失衡。特別是在戰時經濟下，勞動力的流失和供給側的壓縮使得通脹壓力加劇，利率難以下調，從而形成了惡性循環。對於任何一個國家而言，一旦戰事持續日久，從戰時經濟轉軌為常時經濟都將是一個艱鉅的挑戰。這也意味着，即使俄烏衝突在一天之內結束，俄羅斯國內經濟也會出現長期且艱鉅的調整壓力。這些壓力都會構成對俄羅斯財政—政策資源的持續消耗，導致俄政府難以東顧。

再次，俄羅斯對於中國的戰略提防心態始終沒有出現實質性的扭轉。既有的相關研究都指出，蘇聯解體之後，俄羅斯自身並沒有改變戰略上的對華提防甚至敵視心態，俄軍方甚至在遠東地區多次進行針對「解放軍入侵」的防禦性軍演。這種心態落實到經貿合作上就是各種各樣的對華抗拒舉動。

相關分析人士強調，這些年中俄貿易在飛漲，但是中國對俄投資沒有什麼根本起色，甚至不如2010年代初那幾年。2015年中俄貿易額是635億美元，去年是2448億美元，幾乎增加了三倍。但是根據商務部的統計，2022年中國對俄羅斯直接投資僅為2.3億美元，另據中國駐俄羅斯大使張漢暉的研究，截至2023年底中國在俄羅斯聯邦直接投資存量為106.7億美元，僅佔中國對外總投資額的0.34%。可以與之相比較的是，雖然東南亞也對中國崛起有警惕態度，但是截至2023年底，中國對東盟累計投資存量超過1750億美元；雖然歐盟對華投資審查態度也很不友好，但是中國在歐盟投資也超過1100億美元。中國在俄投資不過是這兩個區域的一個零頭而已。

2025年9月3日，俄羅斯總統普京、中國國家主席習近平、朝鮮領導人金正恩在北京參加紀念二戰結​​束80周年閱兵式。（Reuters）

具體到遠東地區，2024年中國與遠東聯邦區的貿易額大約是270億美元，但是當年實際投資額僅為107億盧布。儘管中俄之間簽署了很多大額項目，但是來自俄方的遲疑和猶豫導致其落地十分緩慢。相關分析人士指出，就多年來一直被看好的俄遠東—西伯利亞農業資源開發而言，中國企業始終面臨着三大困境：由於中國農業勞工被禁止進入俄羅斯遠東州、邊疆區，疊加俄遠東地區的本土人口有限，勞工僱傭十分困難，且勞動生產效率也很低；俄政府有嚴格的農機、化肥等購買審查程序，種子、農藥有嚴格的國產比例規定，導致中國企業投資農場生產資料短缺；農產品運回中國有配額限制，另外還有各種或明或暗地吃拿卡要。

並且，就中俄之間飛速增長的貨物貿易而言，俄羅斯也始終保持着對華提防心態。自2024年下半年以來，就自華汽車進口而言，俄羅斯在重卡到普通乘用車的多個領域，不斷加碼對華貿易限制舉措，就是為了避免對華依賴度進一步提升。

在相關分析人士看來，很明顯的一點就是，俄羅斯只是希望大量進口中國的貨物，以此來幫助自身度過制裁危機，而自華貨物進口還不能造成對華貿易依賴的持續加深。同時，俄方拒絕中國資本、勞動力在俄羅斯的真正落地。這一態度，可說是從克林姆林宮的高層到普通民眾一以貫之。

近年來，伴隨着氣候變暖和北極地區升温趨勢的加劇，疊加北極航道開發進程的持續演進，俄遠東地區的開發熱度基本會處在一個持續攀升的進程中。對於這一態勢所藴含的長期機遇，中企予以關注是很正常的事。但是，結合本文分析所指出的一系列因素，對於這一事態所隱藏的相關風險，中企更應當深度警惕。就深度參與俄遠東地區的開發而言，在相關的配套政策和護持手段未充分完善之前，在俄對華戰略立場未出現根本轉折之前，中企仍宜持謹慎態度。

概而言之，遠東地區只是俄羅斯在整體戰略上用來吸引中國的一塊蛋糕，中國不能輕易上當，而只應在輿論上趁熱打鐵、趁勢呼應，以此來作為籌碼與美國討價還價，以便做地緣政治利益的交換。

最終分析結論：

從歷史與現實看，俄遠東地區始終只是戰略備選，開發決心不穩，經濟貢獻有限且人口持續流失。當前俄烏衝突與制裁加劇財政和產業失衡，戰時經濟難以為遠東提供持續支撐。同時，俄羅斯對華存在深度警惕，長期拒絕資本與勞動力實質落地，中資投資規模與東盟、歐盟相比微乎其微，遠東項目多停留在口號與協議層面。總體而言，「西伯利亞大開發」的長期前景的不確定性巨大，中企應在充分了解大國關係的基礎上持謹慎態度。

本文原載於2025年9月17日安邦智庫的每日金融欄目

