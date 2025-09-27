百名美企頂級CEO私下談特朗普：他在掏空美國經濟

最近，在一場大型的頂級CEO會議上，參會者以共和黨人為主，而我們在會上聽到的東西，可能會讓你感到驚訝。儘管與會的很多CEO表示他們願意支持特朗普（Donald Trump，又譯川普），但也有越來越多的CEO在質疑，誰才是特朗普故意製造的這些困惑、恐慌和混亂漩渦的真正受益者？



耶魯大學首席執行官領導力研究所舉辦的CEO論壇，其參會者都是《財富》美國500強企業的CEO，該論壇以「查塔姆宮規則」（Chatham House Rule）進行討論，即參會者的所有發言內容都不會直接對外公開。本周是155屆CEO論壇舉辦的日子。論壇的主會場離華盛頓的國會大廈只有幾步之遙。來自民主共和兩黨的一些參議員，以及特朗普政府的一些官員也參加了這次論壇。

有100多位來自全球最大企業和品牌的頂級商界領袖在會上得出了幾乎完全一致的結論——特朗普的政策是行不通的。順帶一提，這些看法都是圍繞企業業績展開的，與個人政治立場和行業領域無關。

圖為2025年9月26日，特朗普離開白宮前，先向傳媒發表講話。（Reuters）

參加論壇的商界領袖們普遍擔憂，特朗普正在掏空美國的經濟體系，這套體系是美國花了好幾十年才構建起來的，無論是共和黨還是民主黨執政，這套體系總是更利好美國而不是其他國家，但特朗普掏空它的目的，卻只是為了換取短期利益。換句話說，特朗普正在掏空美國的經濟基礎和制度。他們表示，雖然他們也支持將製造業搬回美國，強化經濟與國家安全，但是隨着聯邦調查局、中央情報局和五角大樓的能力日益削弱，他們對美國的國際地位也深感憂慮。

這種普遍的悲觀情緒，與個別科技巨頭對特朗普吹成了「敬愛領袖」的做法形成了鮮明反差——而後者當然無法直接代表整個美國商界領導層。

調查顯示

在參會CEO中，有三分之二表示，美國的關稅政策對他們的企業造成了損害。據他們估算，80%的關稅成本由美國國內企業與消費者平均分擔，剩餘20%的關稅成本則由外國合作方承擔。這些美國企業曾試圖通過供應鏈調整、業務重組、暫停招聘或大規模裁員等方式，避免將關稅成本轉嫁給消費者。但是現在，他們在特朗普關稅新政前囤積的庫存產品幾乎耗盡，因此他們也幾乎沒有了其他的選擇。

2025年4月17日，照片顯示美國總統特朗普的3D列印微型模型、美國國旗和「關稅」字樣。（Reuters）

一家美國大型製造企業CEO向參會者表示：「如果美國政府想保護某些行業，就應該助力這些行業實現成功。不是說美國加徵了一堆關稅，這些行業就會自動轉移到美國，而是必須要有激勵措施……消費者想要的是低價產品……包括電動工具、手動工具、服裝、運動鞋，等等……你把這些東西都放在美國製造，這真的合理嗎？我認為不合理。我相信某些行業確實適合回流，但你指望每個行業都把生產線放在美國，這是不切實際的。」

Gap、福特（Ford）、史丹利百得、Nike、康尼格拉、寶潔、家得寶、百思買、梅西百貨、塔吉特百貨以及沃爾瑪等美國大企業的領導者，最近都公開談到了類似的問題。這本是一個「商業圓桌會議」（Business Roundtable）為其成員發聲、直接有力地向特朗普政府提出挑戰的絕佳機會，但該組織卻令人費解地保持了沉默。因而不出所料，美國的通脹率再次上升，逆轉了拜登政府下台時留給特朗普的通脹下行趨勢，而且勞動力市場也持續疲軟。

另外，特朗普雖然認為，製造業回流是美國經濟的終極解決方案，但從事實來看，似乎除了他之外沒有人這麼想。自從特朗普發動新一輪關稅戰以來，僅有不到一半的CEO表示，他們已經增加了對美國國內製造業以及其他基礎設施的投資。而認為這些資本投資能產生實質成果的CEO更是寥寥無幾。

為何在特朗普第二任期，一切都在「過冬」

另外，隨着特朗普第二任期內開啟，所有企業都覺得他們頭頂高懸着一種不確定性，這也是很多CEO表示他們選擇「等待觀望」的原因。就在論壇當天，在華盛頓的另一個地點，美聯儲主席鮑威爾還指出，美國勞動力市場目前處於「低解僱、低招聘環境」。而我們也可以告訴他這背後的原因。

2025年9月17日，美國華盛頓特區，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在聯邦公開市場委員會發布利率政策聲明後舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

另外還有一個更扎心的問題擺在眼前。特朗普第一任期的經驗讓我們不禁要問，特朗普搞的那些「大新聞」，也就是一些重大的資本投資項目，成色究竟如何？是真正的新項目，還是什麼人為了迎合特朗普，而搞出來的新瓶裝舊酒的東西？在特朗普的第一任期，這種例子不勝枚舉。比如富士康就曾豪言要投資100億美元在威斯康星州建廠，這事兒到現在也沒人提了。雖然特朗普聲稱有幾千億美元的國際資本正在流入美國，但他的這些話，有相當一部分是真實性存疑的。還有一些承諾則再次陷入了無限期的拖延。

有不少參會CEO都提到了類似的問題。一位在美國和海外都擁有大量製造業業務的知名商界領袖告訴大家，雖然他們渴望公平競爭，也支持特朗普製造業回流的目標，但是他們現在也只能通過拼命卷運營效率，加上《大而美法案》的稅收優惠，來抵消一部分關稅帶來的成本上漲。有的CEO還表示，目前的關稅成本仍遠高於特朗普政府提供的優惠，這番話引發了在場人士的贊同。

另外讓CEO們擔心的是，這座「紙牌屋」很可能因為法院的判決逆轉而隨時崩塌。有近四分之三的受訪高管表示，他們贊同法院裁定特朗普關稅非法。若最高法院跟這些商界領袖想的一樣，那麼朝令夕改的關稅政策勢必又一次讓美國企業進退失據。

還有一位美國本土製造業龍頭企業的CEO解釋了這種不確定性的破壞力。「製造業一向是美國的巨大優勢。因此，我認為製造業回流是很重要的，政府的方向是對的……我們需要有一個公平的競爭環境，但我總是會擔心，政府下一步會做什麼。表面上看，關稅風波似乎暫時平息了，但實際上，製造商的主要進口來源地是墨西哥、加拿大和中國，美國尚未與它們中的任何一個達成經貿協定。所以，你如果想對業務進行調整，你就會意識到，未來90天或120天的關稅還會變化，我可不想到時候顯得自己像個傻瓜，所以我會選擇按兵不動。」

CEO們的擔憂還延伸到了企業經營的問題以外。超過四分之三的人表示，特朗普向鮑威爾施壓要求降息，並非出於美國的最佳利益。多數參會的CEO認為，特朗普已對美聯儲的獨立性造成了長期損害，超過60%的CEO表示，這種損害是特朗普最近的政治化行為造成的。

美國一家大型跨國投行的負責人談到，政府一方面強調「美國優先」，另一方面卻在打擊美聯儲的獨立性，這實在令人費解。「如果你審視特朗普和本屆政府所做的一切，他們的所作所為都是為了維護美元的全球儲備貨幣地位……但我理解不了他們對美聯儲獨立性的攻擊。因為美聯儲的獨立性，是確保美元維持全球儲備貨幣地位的關鍵。因為人們都相信，美國總統的影響力不應該影響到美聯儲的獨立性。」

2025年7月24日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）參觀目前正在裝修的美聯儲總部大樓（Federal Reserve Board building）時，與聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell，右）一起向媒體發表講話。（Reuters）

特朗普值得肯定之處

當然，此次CEO論壇也並非全是悲觀情緒。這些CEO們希望看到一個繁榮的美國，當特朗普的政策能夠帶來實際成果時，他們也會表示祝賀。上周，蘋果公司CEO蒂姆·庫克和康寧公司CEO魏文德在參加CNBC的一檔節目時，就稱讚特朗普促成了他們在肯塔基州的一個價值25億美元的合作項目。在本次論壇上，也有一些人有類似感受。

還有一些CEO表示，他們仍然相信美國以及美式資本主義制度的前景。但是，特朗普政府有向「準社會主義的國家資本主義」轉向的苗頭，這一點令人難以忽視。在這種模式下，政府從私人股東手中攫取企業所有權，任人唯親，甚至有可能出於政治考量和回扣，有選擇地阻止企業進入一些戰略性市場。有近四分之三的受訪CEO表示，他們相信美式自由市場資本主義能夠在全球AI競賽中應對來自中國市場的挑戰。同時，他們幾乎一致地對特朗普政府「向左轉」、偏離資本主義制度的做法表示不滿。

對於特朗普近期干預市場的一些行為——比如收購英特爾（Intel）和MP材料公司股權，要求英偉達和AMD將在華收入納入利潤分成協議，以及在日本製鐵收購陷入困境的美國鋼鐵公司時強制要求獲得「黃金股」（即否決權）等做法，參會CEO們明確表示反對。他們認為，這些行為不是「讓美國再次偉大」的願景中所描繪的美國。

這種對國家資本主義和保護主義的迎合，不僅讓CEO們要面對更高的不確定性，也給中國「收編」這些美國企業的供應商和客戶開了口子。在3月份的CEO論壇上，有85%的商界領袖認為，美國政府的不確定性，相當於在競爭層面給中國送了一份大禮。在上周的論壇上，他們表示，過去六個月的情況已證實了這一點。

2025年4月29日，大型科技企業英特爾（Intel）行政總裁陳立武（Lip-Bu Tan）在美國加州舉行的公司年度製造技術大會上發表演說。（Reuters）

另外，在3月份的論壇中，我們曾詢問與會CEO們，是否認為當月在沙特舉辦的美俄烏三方談判能夠促成和平協議，當時有近四分之三的CEO認為，俄烏和平協議將在六個月內達成。遺憾的是，現在有超過四分之三的CEO認為，自特朗普二次上台以來，美國與俄羅斯和烏克蘭的關係均已惡化。同樣有近四分之三的高管表示，他們認為美國正面臨失去「亞伯拉罕協議」在中東所取得的勢頭的風險。

CEO們在外交與經濟問題上的不滿，也與各類民調的結果一致。從益普索（Ipsos）、蓋洛普（Gallup）和美聯社，到愛默生學院、昆尼皮亞克大學和晨間諮詢（Morning Consult）的民調，所有數據都傳遞出一個明確訊息——美國民眾強烈不認可特朗普的領導。特朗普目前的支持率已達到小布殊以來的所有總統的最低水平。

在特朗普二次執政九個月後，美國商界已經清晰地表達了他們的訴求——特朗普要恢復對三權分立體系的尊重，強化與國際盟友的關係，尊重經濟學家和科學家的獨立客觀地位，鼓勵言論自由，停止脅迫任何國家、城市和企業達成充滿憎恨且不符合經濟規律的妥協。簡而言之，CEO們呼籲的是：「讓美國重新變回美國」。

註：《財富》網站評論文章所表達的觀點僅為作者個人看法，不一定反映《財富》雜誌的觀點與看法。

傑弗里・索南費爾德是耶魯大學管理學院領導力實踐教授，耶魯大學首席執行官領導力研究所創始人。作為一名領導力與治理領域的學者，他創辦了全球首個在職CEO學習機構，並曾為不同黨派的五位美國總統提供諮詢。

斯蒂芬・亨里克斯是耶魯大學首席執行官領導力研究所高級研究員。他曾擔任麥肯錫公司諮詢顧問和康涅狄格州州長的政策分析師。

本文獲財富中文網授權刊載，作者為傑弗里・索南費爾德（Jeffrey Sonnenfeld）與斯蒂芬・亨里克斯（Stephen Henriques）

