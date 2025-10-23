「你媽」氾濫　扯下了美國文明政治的皇帝新衣

美國總統特朗普近日在社交媒體官宣，將與俄羅斯總統普京再次會晤，商議俄烏停火的問題，地點定在匈牙利首都布達佩斯。

美國《赫芬頓郵報》白宮記者戴特致信白宮詢問：「在布達佩斯見面，是誰的主意？」白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特（Karoline Leavitt）回覆說：「你媽定的。」（Your mom did.）不久後，該記者又從白宮通訊主任史蒂文·張（

Steven Cheung）處收到相同回覆：「你媽。」（Your mom.）

在隨後戴特追問萊維特如何看這種行為時，萊維特又火力全開，抨擊戴特是個「極左噴子」，「沒人拿你當回事」，並要求他不要再給自己發「裝模作樣、帶有偏見的狗屁問題」。

無獨有偶，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）日前在參加特朗普和澤連斯基的會晤時，佩戴了一條類似於俄羅斯國旗的紅白藍三色相間的領帶獲得俄羅斯官方通訊社稱讚。《赫芬頓郵報》在詢問赫格塞思是否知道俄方的評價時，五角大樓發言人帕內爾稱：「你媽給他買的——這是一條愛國的美國領帶。笨蛋。」 (Your mom bought it for him — and it’s a patriotic American tie, moron.)

萊維特和帕內爾的粗鄙言論，不僅讓當事人戴特錯愕不已，更讓人們對美國所謂的 「文明政治」大跌眼鏡。戴特後來在X平台無奈寫道：「你們以為它還能再蠢嗎？可惜，親愛的讀者，你們錯了。它確實蠢透了。」他表示想不到會遭到這樣的羞辱。

其實，自特朗普再次當選美國總統以來，從特朗普本人開始，其政府在對內對外關係上的非傳統語言與行為屢見不鮮，「你媽」 式粗話的泛濫，不過是特朗普政府政治庸俗化演變的冰山一角。

2025年9月9日，美國華盛頓特區，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在記者會上發表講話。（Reuters）

回顧特朗普再次當選以來的執政歷程，其政府的政治粗野化早已滲透到對內對外的方方面面。在內部溝通中，特朗普及其團隊動輒使用極端化、情緒化的語言攻擊反對者。面對持不同意見的議員，特朗普公開在社交媒體上稱其為 「愚蠢的廢物」「國家的恥辱」；在討論民生政策時，不進行客觀的數據分析與理性論證，反而用 「垃圾政策」「災難計劃」 等標籤化語言否定對手提案。

在特朗普第一任期，類似的政治謾罵也多次在特朗普陣營和他的對立者之間爆發，參與者語言之惡俗令人側目。這種語言暴力不僅加劇了美國社會的分裂，讓兩黨之間的政治對立陷入前所未有的僵局，更讓普通民眾對政治產生強烈的厭惡感。而在這種低俗的政治謾罵中，原本應是凝聚共識、解決問題的民主共和政治，也淪為相互謾罵、宣泄情緒的 「角鬥場」。等到特朗普離任，他的支持者又掀起國會山暴亂，刺破美國兩百多年來政黨政治互毆的下線，讓美國長期所營造的制度模範形象頓然失色。

在對外政治上，特朗普政府的粗野言行更是讓美國的國際形象一落千丈。以往美國在國際舞台上雖然也非常霸道，但至少會進行一些文明包裝，將自己打扮成「解放者」或「文明人」的樣子。但特朗普政府卻徹底拋棄了這種 偽裝，露出了真小人模樣，在與他國的外交互動中，特朗普動輒使用威脅、恐嚇和羞辱性語言。一些國家元首在白宮和特朗普會面時，甚至遭到特朗普團隊赤裸裸的政治羞辱與人身攻擊。在這種粗野化的政治氛圍中，美國民主制度逐漸失去了應有的文明底線與話語温度。​

人類政治應該是一個從粗野走向文明的過程，隨着制度的完善，政治參與者也應該越來越成熟，越來越傾向於通過文明的方式理性溝通。尤其政府官員作為政府和公眾利益的代表，其言行舉止不僅體現個人素養，更關乎政府形象與尊嚴。然而，特朗普政府卻將粗鄙當成 個性，將無禮視作直率，一舉將美國政治扳回到粗鄙野蠻的蠻荒時代。美國的政治理論家們總是將美式政治視為人類文明制度的典範，如果這個制度範式真像吹噓的那麼完美，怎麼可能被特朗普出手就扯得粉碎？