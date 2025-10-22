美國政府停擺22天成史上第二長　特朗普拒與民主黨談判

美國政府停擺已進入第22天，成為史上第二長停擺事件，兩黨在即將到期的醫療補貼問題上依然僵持不下。



彭博社報道，隨着總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）本周晚些時候預計會啟程前往亞洲，議員和國會助理們普遍認為，政府停擺很可能會持續至11月，並超過特朗普首個任期時35天的停擺紀錄。

圖為2025年10月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國白宮主持午餐會。（Reuters）

星期二（10月21日），在白宮舉行的特朗普與參議院共和黨人會議，似乎只強化了共和黨拒絕與民主黨人談判的決心。民主黨人要求國會為2200萬美國人提供救助作為重開政府的條件，這些人的醫療保險費會在明年1月大幅上漲。

特朗普對此強硬說：「我們的訊息一直非常簡單：我們不會被他們這個瘋狂的陰謀所脅迫。」

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）曾要求在特朗普亞洲之行前與其會面，但特朗普星期二晚間明確說，他只會在政府停擺結束後才與他們對話。

2025年9月29日，美國華盛頓特區，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer，左）和眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries，右）和在與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和國會共和黨高層領導人在白宮會晤後出席新聞發布會。（Reuters）

參議院需要至少八名民主黨人的投票，才能在眾議院通過，將在11月21日到期的臨時支出法案上克服阻撓議事程序。

參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）已公開承諾，政府重開後會就延長平價醫療法案補貼擴大計劃進行全體表決。然而，民主黨人對此表示懷疑，並稱這遠遠不夠。

舒默對記者說：「歸根結底，這根本不是什麼協議，而是讓美國民眾陷入困境的黨派計劃。」

政府停擺造成的經濟衝擊本周將加劇。本月早些時候僅領取到部分薪水的聯邦文職僱員，預計會在周五遭遇首個全額缺薪期。

2025年10月21日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮玫瑰園俱樂部舉辦午餐會，參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）在會後與參議院共和黨同僚談論政府關門事宜。（Reuters）

白宮同時警告稱，可能無法再通過非常規，甚至可能非法的會計手段繼續支付軍餉，也無法避免聯邦食品援助在下月枯竭。

彭博經濟研究首席美國經濟學家安娜·黃（Anna Wong）指出，政府停擺會導致失業率出現短暫小幅上升，但政府重開後會回落至4.3%。她指出，華盛頓地區受影響尤為嚴重，該地區不僅聯邦僱員高度集中，承包商、供應商及服務企業也無法獲得補發薪資。

眾議院共和黨人自9月19日起便已返家，只要政府停擺持續，議長約翰遜（Mike Johnson）計劃在整個10月期間都不讓他們返回國會山。約翰遜及其共和黨同僚稱，無需在臨時撥款法案中做任何文字修改來爭取民主黨支持。

約翰遜星期二對記者斬釘截鐵地說：「沒有談判餘地。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

