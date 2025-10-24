韓國APEC「習特會」的三種可能結果

白宮10月23日宣布特朗普（Donald Trump）和習近平30日將會在韓國亞太經合組織（APEC）峰會周邊舉行會面。即將出發到馬來西亞出席東盟峰會的特朗普繼續唱好中美貿易談判，預言「習特會」的結果將會讓「大家都很開心」。

而上周已經聊過電話的美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和中國國務院副總理何立峰周五（24日）開始將會在吉隆坡舉行新一輪的貿易磋商，為「習特會」鋪路。

在特朗普的正面預告之外，美國政府官員卻公開承認美方正在考慮向中國實施大規模的出口管制。貝森特22日就公開提到軟體和飛機引擎的出口管制，並稱會同G7國家聯合行動。路透社引述美方官員報道，指美國正考慮對任何包含美國軟體或以美國軟體製造的產品實施針對中國的出口管制，呼應了中方本月宣布稀土出口「長臂管轄」之後特朗普威脅的「關鍵軟體」出口管制言論。

路透社引述的一位消息人士表示：「所有可以想像到的東西也是用美國軟體製造的。」

2025年9月14日，中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent），就中美經貿問題在西班牙馬德里舉行會談。（United States Treasury/Handout via Reuters）

23日，美國媒體也廣泛報道，美國貿易代表辦公室將會就2020年1月簽成的「中美第一階段貿易協議」展開新的《貿易法》第301條調查，針對中國對於第一階段貿易協議的執行狀況。由於第一階段協議包含中國在協議簽署兩年內多買2000億美元美國貨的「近乎不可能任務」，而其後更很快遇上新冠疫情的衝擊，中國確實未有完全執行到協議內容，拜登（Joe Biden）時代的美國貿易代表已得出過同一結論。這意味着，新的「301調查」很可能會為特朗普多製造出一個增加中國關稅的理由。

上述的美國軟體「長臂管轄」出口管制，又或者是新增關稅，確實是特朗普政府可以進一步動用來施壓中國的措施。問題是，中國的稀土出口管制依然與美國可以拿出來的任何反制工具有一個本質上的分別：美國的軟體、晶片、引擎出口管制，以至關稅，對中國固然不利，將會即時帶來一些產業發展和供應鏈上的阻礙和不便，但中國的「稀土牌」卻是能即時癱瘓美國的做法－－本年4月中國稀土牌1.0「小試牛刀」很快就迫使部分美國汽車工廠停產，特朗普最終也只好跟中國互減關稅、放寬出口管制來為貿易戰降溫。

10月公布的中國稀土牌2.0，管制範圍更廣，其「長臂管轄」甚至比美國的「外國直接產品規則」（FDPR）更為嚴格。後者假定所有外國輸出到中國的產品都是合規的，企業不必預先申請美國的出口許可；但中國的稀土「長臂管轄」則要求外國廠商先申請出口許可才可以把包含中國稀土和相關技術的產品出口到第三方國家。

從其4月稀土牌的執行實況來看，部份要進口中國稀土或稀土磁鐵的廠商被要求詳細披露其產品下游買家的身份，甚至要他們上存廠房照片證明與軍事用途無關。

2025年7月26日，代表鈧 (Sc)、釔 (Y)、釹 (Nd)、鑭 (La) 等稀土元素的立方體以金字塔形式堆疊在中國國旗前。（Getty）

如果中國真的如期在12月1日落實新的稀土「長臂管轄」，而且對美國企業嚴格執行，連「稀土牌1.0」也招架不住的特朗普如何能夠頂得住「稀土牌2.0」？

正如美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的資深中國研究員Henrietta Levin所說的一般，中美都想尋求穩定，問題是穩定是按照誰的條件，「不幸地，牌都在北京手上」。

中國在這過去大半年的貿易戰之中已經取得了所謂的「升級主導權」（escalation dominance），也就是說中國在這場貿易衝突之中擁有對對手不利的升級手段，而對手卻沒有在同一層次升級衝突來回擊的方法。

當然，這並不是說美國完全沒有升級衝突的手段，但如果美國選擇升級，中美之間的衝突就已經不能停留在貿易戰的層次，而是走向冷戰一般的全面脫鈎。

在中國取得了「升級主導權」的前提之下，韓國APEC「習特會」有三種的可能結果。

2019年6月29日，日本大阪，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在二十國集團領導人峰會期間與中國國家主席習近平（右）舉行雙邊會晤。（Reuters）

第一種是特朗普的公開認輸，也就是我們之前談過的「逆向澤連斯基時刻」。

習近平與特朗普見面，當然是客客氣氣、好來好去的。但這次「習特會」的結果有可能是中國繼續如期執行10月公布的稀土出口管制，是鬆是緊完全控制在中國手中，而且鬆緊隨時可以調整，但特朗普政府卻什麼反制辦法都拿不出來。

原本威脅會在11月1日落實的額外100％關稅？特朗普因為擔心美國通脹嚴重而不敢實施，只敢維持現有的中美關稅。

軟體出口的長臂管轄？由於執行困難、打擊面過廣，特朗普也不敢實施。

特朗普甚至可能要收回10月生效的中國船舶港口費，又或者9月底公布的實體清單「50％規則」（受制裁企業持股一半以上的企業都落入制裁），來換取中國承諾放行對美國企業的稀土相關出口－－有別於在法規上放寬10月的稀土出口管制，這種承諾上的讓步意味着稀土牌依然是中國懸掛在美國產業頭上的利劍，美國完全放棄了在中美貿易戰之中的主動權。

中國10月宣布新的稀土出口管制之後，特朗普曾威脅要在11月1日向中國加徵額外100％關稅，並對所有關鍵軟體實施出口管制。（Truth Social）

第二種是中美互相緩和衝突，雙方也需要放下一些既有的堅持。

中國可能要在法規上長期押後「稀土牌2.0」的落實日期，或者大幅放寬相關的管制規範。在特朗普特別關注、但對中美大局幾乎無關痛癢的議題上，例如TikTok出售給美國企業、芬太尼原料出口管制、購買美國大豆等，中國都需要對特朗普作出一些讓步，讓他可以回國向國人宣布勝利。

美國則需要在半導體出口管制、中國船舶港口費、實體清單「50％規則」、20％「芬太尼」關稅等議題上向中國作出讓步，甚至要公開表明美國「反對」台獨。

緩和衝突，由於是中國反制逼出來的，本質上其實是特朗普接受貿易戰失敗，不能持續施壓中國下去，只不過中國也作出明確的讓步之後，雙方看起來是「雙贏」，讓特朗普有一個體面的下台階。而這種消除貿易規限的做法對大家的經濟活動都有利。

不過，要如何揀選出中美各自讓步的項目，卻是一大難題。例如，中國的稀土出口管制理論上不是針對美國的報復，要中國放寬已經公布的法規，就是要中國承認這是針對美國的報復；然而，如果中國維持稀土管制不變，只在TikTok出售這類次要問題上讓步，美國輿論可能會認為這是特朗普認輸，最終也達不成互相緩和衝突的公關效果。

2025年10月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese），雙方簽署關於稀土和關鍵礦產的協議。（Reuters）

第三種是全面升級、走向脫鈎。

如果特朗普不願意公開認輸，而中美之間也談不出一個互相緩和衝突的體面方案，全面升級衝突就是唯一的出路。

美國軟體「長臂管轄」的出口限制、額外100％的對華關稅，將會把中美推向脫鈎。但由於中國本來就在推動科技自主，中國可能會像面對半導體出口管制一樣把「危」轉為「機」，捱痛自強，因此美國軟體的出口限制可能不足以迫使中國讓步，從脫鈎的邊緣退回來。

而額外100％的對華關稅，將會讓美國通脹重臨，實行成本很高。而中國過去幾個月的出口數據（9月按年增8.3%、對美減27％）也證明中國已經迅速將出口市場轉移到其他地區，除非美國能夠說服其他國家一起用貿易壁壘來圍堵中國，「脫鈎級別」的對華關稅也很可能不足以迫使中國讓步。

美國唯一剩下來的，似乎就只有像制裁俄羅斯一樣禁止中國一些主要金融機構使用美元交易的這一個「核選項」。這種選項看似瘋狂，但特朗普的決策一直有尼克遜「狂人理論」（Madman Theory）的影子，就是裝瘋讓對手相信自己難以置信的威脅有可能是認真的，從而取得優勢。

如果這次「習特會」不能體面緩和衝突，特朗普又不能忍受自己的「逆向澤連斯基時刻」，全面升級衝突就算不即時變成事實，全面升級衝突的威嚇和反威嚇大概是難以避免的。

在上述三個可能結果之中，互相緩和衝突是最佳的出路。雖然在中國佔據「升級主導權」的形勢之下，逼特朗普公開認輸其實是可以做到的，但大家都知道「趕狗入窮巷」的道理，要中美關係重新恢復可持續的穩定，中國不能不考慮到這一點。