紐時：美國擬對華發起301條款調查　了解2020年貿易協議遵守情況

《紐約時報》周四（10月23日）引述消息人士透露，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府準備對中國發起調查，了解其是否遵守2020年中美簽署的貿易協議條款。華府最快可能在周五宣布，並將由美國貿易代表辦公室根據《1974年貿易法》第301條發起調查。該條款允許美國政府調查外國的貿易行為。



該協議於特朗普第一任期期間簽訂。在協議中，中方承諾額外購買價值2,000億美元（約1.55萬億港元）的美國商品和服務，並向美國公司開放市場，為美國技術和商業機密提供更強的保護，以及其他貿易變化。

中美貿易戰從2017年持續至今，圖為2019年6月29日大阪G20峰會期間，美國總統特朗普與中國國家主席習近平會面。（AP）

特朗普政府指責拜登（Joe Biden）政府未能迫使中國遵守協議條款。但報道引述分析表示，中國遠未兌現承諾。協議簽署後，新冠疫情爆發導致貿易大幅減少。

彼得森國際經濟研究所計算得出，中國最終只購買了協議承諾採購量中58%的美國商品，甚至未達到貿易戰爆發前的進口水準。

報道指出，此類調查通常需要數月才能完成，很可能是特朗普在下週會晤習近平之前，為了積累籌碼而做出的努力。