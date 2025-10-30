中國特意單獨官宣習特會　不同以往的安排　不同尋常的用意

中國國家主席習近平和美國總統特朗普（Donald Trump）10月30日在韓國釜山進行會晤的消息，是習近平出發赴韓國的前一天10月29日中國官方才單獨官宣的。



這一安排不同以往。

以往在國際會議間隙進行的領導人會晤一般不會特別官宣，重點宣佈的一般是領導人出訪參會的行程。

比如特朗普第一任期習近平和特朗普在2019年日本大阪G20會議間隙舉行會晤。當時2019年6月中國外交部只宣佈了習近平赴日本出席G20的行程，在隨後不久中國官方舉行的媒體吹風會中，中國重點介紹了習近平主出席金磚國家領導人非正式會晤、中俄印領導人非正式會晤、中非領導人會晤，根本沒有提及習特會只是一句帶過說習近平將同多國領導人舉行雙邊會見。

2019年6月，特朗普和習近平在大阪G20峰會上會面。（Reuters）

比如拜登（Joe Biden）任期內中美雙方領導人沒有互訪行程，只有習拜在國際會議期間舉行三次會晤。2022年11月巴厘島會晤。中國外交部在官宣習近平將赴印尼出席G20赴泰國出席APEC的同時，說與會期間習近平將同法國總統馬克龍、美國總統特朗普等領導人會晤。是將同美國總統的會晤放在出訪日程中同時宣佈的，也是把習拜會放在了習同其他諸多領導人的會晤一起官宣的，沒有任何特殊之處。

2023年11月中美元首加州會晤。中國外交部也是將出席APEC和同美國總統會晤一起官宣的，不同的是先說習近平應邀同美國總統會晤，再說應邀出席會議。

2024年11月中美元首在智利舉行會晤，中國外交部官宣時只介紹了習近平出訪智利出席APEC、赴巴西出席G20的行程，根本就沒有提到要同美國總統會晤。當時的中美元首會晤始終沒有被公開官宣，雙方將會晤當成了一次國際會議的普通交流。

習拜會・習近平・拜登・中美關係：當地時間2023年11月15日，中國國家主席習近平同美國總統拜登在斐羅麗莊園舉行中美元首會晤。這是會談後，拜登親自將習近平送到上車處道別。（新華社）

而此次，中國外交部按照慣例在10月24日就宣佈了中國國家主席習近平將出席APEC領導人非正式會議並對韓國進行國事訪問的消息。而習近平同特朗普的會晤，中國官方單獨官宣，並且會晤的地點並不是韓國APEC的舉辦地慶州，而是釜山，這說明中美關係中美領導人會晤不是國際會議的附屬品。

習近平在韓國期間必然還會同其他參加APEC的領導人舉行會晤，但是中美會晤被單獨官宣顯然有別於一般意義上的國際會議期間領導人會談。中美關係的特殊性、重要性不言而喻。

中國官方10月29日官宣時的用詞是「經中美雙方商定」，不是誰邀請誰，可見這次見面是一次平等的會晤。

當今的晶片競賽已然演變為一場激烈的「中美對決」——美國在竭盡所能的維持着技術優勢，而中國則在不遺餘力中衝破西方的技術高牆。（資料圖）

特朗普連日來不斷在飛機上、在各種記者會上劇透中美即將達成的貿易協議內容，比如中國購買美國大豆，美國降低芬太尼關稅，不再加徵100%關稅等。而中國官方就此次中美元首會晤即將簽署貿易協議並沒有過多的官方言論。

中國外交部的說法是就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見，就中美關係的全局性、戰略性問題就行溝通。特朗普喜不自勝高談闊論的是具體問題，而中國的定調是戰略全局。孰是孰非、孰高孰低，一目瞭然。