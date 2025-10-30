習特會時長大大縮水　沒有中美全面協議只有休戰一年共識

中國國家主席習近平同美國總統特朗普10月30日上午在韓國釜山舉行會晤。在幾天前特朗普就公開表示會晤預料歷時三至四小時，並多次強調中美能達成「全面協議」。

但根據公開訊息，習近平同特朗普的會晤持續100分鐘，並沒有所謂的三四個小時。習近平10月30日上午抵達釜山金海國際機場之後，兩人的會談從當地時間上午11時開始，特朗普會談結束之後當地時間12點55分左右就乘坐專機離開了韓國。

習普二人沒有進一步接觸，沒有在會談結束後就公布中美全面協議，更沒有雙方共進午餐這樣的安排。

特朗普2025年10月30日在空軍一號上接受傳媒採訪。（Reuters）

會晤之前高調宣佈將達成全面協議的是美國，在離開韓國的專機上，特朗普繼續對媒體稱他當天與中國達成協議，包括下調芬太尼關稅，以換取北京恢復購買美國大豆、保持稀土出口暢通，並打擊芬太尼的非法交易等。他說，所有與稀土相關的問題都得到解決，「來自中國的阻礙已經不存在」，兩人在許多重要問題上達成了共識，不久後會向大家公布。

特朗普口中的全面協議為什麼需要不久之後再公布？按照特朗普會前的官宣，應該是中美當即簽署全面協議才對。

到底發生了什麼導致中美領導人會晤時間並沒有那麼長，到底發生了什麼未見中美當即簽署並公開早就在馬來西亞談好的全面協議？

2025年10月30日，韓國釜山，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場與國家主席習近平（右）舉行雙邊會晤時握手。（Reuters）

達成全面協議的說法一直來自美方。中國商務部在10月30日下午公布了中美經貿馬來西亞磋商成果共識。

主要意思是美國降低芬太尼關稅10%，中美24%對等關稅繼續暫停一年。美方將暫停實施其9月29日公布的出口管制50%穿透性規則一年。中方將暫停實施10月9日公布的相關出口管制等措施一年，並將研究細化具體方案。美方將暫停實施其對華海事、物流和造船業301調查措施一年。美方暫停實施相關措施後，中方也將相應暫停實施針對美方的反制措施一年。

這相當於中美貿易戰停火一年共識。這很大可能就是特朗普口中所說的全面協議。

但在中國官方的話術中，這是中美經貿磋商成果共識，公布共識的是中國商務部官方網站，是以問答的形式披露的。

根本沒有中美全面協議一說。

2025年10月30日，習近平與特朗普在韓國釜山會面。（新華社）

習特會是習近平抵達韓國之後的第一個活動，也是特朗普離開韓國之前的最後一個活動。從某種意義上來說，這是一次涉及中美的特別會晤，但實際上這不過是一次正常的國際會議間隙會談。

更多的主要共識已經由中美經貿團隊在馬來西亞達成了，中美元首在相對短暫的時間內只會聚焦需要領導人拍板的話題。很可能在一些需要最後抉擇的敏感話題上中美沒有達成共識，因此保留已經有的大部分共識，暫時擱置未達成的共識，草草結束會談。

此次會晤是在韓國客場舉行，這個場合並不適合簽署對中美非常重要的全面協議，註定不會是中美全面協議的簽署儀式現場。從成果共識看，很多內容是已經立即執行，也就是說中美有共識，但還算不上全面協議。頂多算是中美貿易戰持續過程中的停火休戰一年共識，並不是可以大張旗鼓簽署的全面協議。

明年中美都將承辦重要國際會議，中美領導人將進行互訪，中美或許可能就貿易戰達成可供領導人簽署的全面協議。