習特會確認吉隆坡共識：中美停火一年　美國實質敗退

中美雙方領導人習近平和特朗普當地時間10月30日上午在韓國釜山金海國際機場會面，原本人們預計可能長達四個小時的會談，持續了100分鐘左右。

另外，這次會談雖然吸引了全世界媒體關注，被認為是本屆APEC峰會最有看點的重頭戲，但從時間和場地安排上，又是一場見縫插針的會談。

有消息說，中美在確定會談前四天才把需求傳給了韓國方面，韓國方面也是匆匆忙忙為雙方安排了會面地點。會面地點就位於釜山金海國際機場，場地很小，很簡陋。美方將會面時間安排在特朗普結束在韓國行程即將登機之前，中方將會面時間安排在習近平抵達韓國下飛機尚未離開機場之前，雙方就這樣在一個即將離開、一個剛剛到達的時刻，在機場見面談了一個多小時。

不過會面時間雖短，場地和時間安排上也是見縫插針，會談的成果卻不容忽視。根據中美發布的消息，習近平和特朗普確認了雙方談判團隊在吉隆坡達成的共識，包括：

其一、美方取消自2025年2月以來針對中國商品（包括香港和澳門品）加徵的10%的「芬太尼關稅」，保留剩餘10%的芬太尼關稅，對中國商品（包括香港和澳門）加徵的24%對等關稅將繼續暫停一年。相應地，中方也調整了針對美方上述關稅的反制措施。雙方同意繼續延長部分關稅排除措施。

為期兩天的中美第五輪經貿談判，10月26日（星期天）在馬來西亞吉隆玻落幕。圖為中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰(左二)離開會場。(Reuters)

其二、美方將暫停實施其9月29日公布的出口管制50%穿透性規則一年。相應地，中方將暫停實施10月9日公布的相關出口管制等措施一年，並將研究細化具體方案。這裏所說中方「10月9日公布的相關出口管制等措施」應該就是稀土等出口管制措施。

其三、美方將暫停實施其對華海事、物流和造船業301調查措施一年。美方暫停實施相關措施後，中方也將相應暫停實施針對美方的反制措施一年。

此外，雙方還就芬太尼禁毒合作、擴大農產品貿易、相關企業個案處理等問題達成共識，進一步確認了馬德里經貿磋商成果，美方在投資等領域作出積極承諾，中方將與美方妥善解決TikTok相關問題。

這一會談結果相當於中美停火一年。美國特朗普政府此前挑起的芬太尼關稅、出口管制50%穿透性規則，以及拜登政府遺留在特朗普任內生效的對華海事、物流和造船業301調查措施，因為中國的有效反擊，都全面撤回或部分撤回。其中因為芬太尼關稅撤銷10%，雙方的總關稅水平相對於本輪關稅戰之前的水平也不升反降，總稅率回到45%至47%。

這是一個雙贏的結果，但從「美國挑起衝突——中國回擊——中美同步撤回」的行為邏輯看，又可以說是美國的「投降」。

另外，根據特朗普回國途中在空軍一號上的表述，中美雙方還談到了俄烏戰爭問題，就如何結束戰爭進行了長時間溝通。至於人們普遍關心的另一箇中美間的核心議題——台灣問題，雙方實際上沒有進行討論。