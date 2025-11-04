誰掌握戰略性供應鏈，誰就贏得主動權｜安世半導體

近期，荷蘭政府強力奪取中國上市公司聞泰科技境外資產安世半導體（Nexperia）一事再次引發全球各國對跨國企業供應鏈的擔憂。實際上，在逆全球化與地緣政治博弈加劇的雙重作用下，曾經以「利潤至上」為核心的全球供應鏈體系正經歷着深刻的結構性變革。數據顯示，2008年以來，全球貿易總額佔GDP比重趨於穩定，供應鏈內在邏輯已從效率優先轉變為以安全與韌性為主導。特別是2020年新冠疫情後，全球供應鏈加速向區域化、本土化重構，2024年歐洲、亞洲、北美三大經濟圈內部貿易佔比已提升至56%，其中歐洲61%、北美39%、亞洲59%，而圈間貿易增長顯著乏力。

根據對全球化、地緣政治以及跨國生產的長期追蹤研究，當跨國生產的空間連續性被打破，全球供應鏈已經不再是企業級別的單一成本優化的工具，而是分裂為「戰略性供應鏈」與「企業供應鏈」兩大並行體系，而戰略性供應鏈勢必成為國家間的競爭工具。企業供應鏈主要面向普通消費品、非核心部件的生產環節，仍由企業根據市場需求自主調配，強調效率優先；而戰略性供應鏈則是涉及到國家安全、產業命脈的關鍵領域，必須從「企業主導」上升為「國家管控」，強調安全優先。

大致是在2017年，美國正式將供應鏈問題納入「國家安全戰略（National Security Strategy）」。特朗普政府時期，當時的美國國防部發布報告《Assessing and Strengthening the Manufacturing and Defense Industrial Base》，首次使用「戰略關鍵供應鏈」（strategic and critical supply chains）這一表述。報告指出，美國在關鍵原材料、半導體、醫藥原料等方面對外國尤其是中國的依賴，已經構成「戰略性脆弱」。自此，「戰略性供應鏈」從企業概念轉為國家戰略概念。在戰略性供應鏈方面，美國主要強調的是三點：韌性和獨立（resilience & independence）、國家安全（national security）、戰略競爭（strategic competition）。

圖為2025年10月18日，位於荷蘭東部城市Nijmegen的安世半導體（Nexperia）總部。（Getty Images）

不同於企業供應鏈，戰略性供應鏈涉及國家間的競爭，因此必須由國家管理，因此也才謂之是戰略，其運行邏輯服務於國家利益，主要特徵有三個：

第一，國家主導性管理。由於強調的是更高層級的國家利益，戰略性供應鏈將會作為國家級大事，由各國政府重點去抓，設置法律、部門、官員，進行具體管理。目前各國都紛紛將戰略性供應鏈納入頂層設計，通過立法、設定機構、設定規則，實現從「被動應對」到「主動管控」的轉變。

比如，美國先後出台《晶片與科學法案》《供應鏈百日評估報告》，明確將半導體、新能源電池、關鍵礦物等16個領域列為「戰略供應鏈範疇」，成立跨部門的「供應鏈韌性委員會」，直接主導供應鏈的佈局與調整；歐盟則推出《關鍵原材料法案》《歐盟晶片法案》等系列政策，要求到2030年實現鋰、稀土等關鍵礦物「本土開採加循環利用」佔比達40%，並建立「供應鏈預警機制」；中國通過「雙循環」戰略，強化糧食、能源、晶片等領域的自主可控能力，將戰略性供應鏈管理納入「國家安全觀」體系。這意味着，戰略性供應鏈已經成為各國政府的「大事」。

2025年10月18日，英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳近日表示，由於美國實施的出口限制，導致英偉達無法向中國企業出售其先進產品，該公司在中國先進晶片市場市占率已從95%降至零。黃仁勳又指：「損害中國的事情往往也會損害美國，甚至更糟。」（X@cvkrishnan）

第二，具有分佈式形態。不同於過去的產業鏈佈局，戰略性供應鏈呈現出分佈式形態，實際是國際貿易的重要組成部分。這種產業鏈佈局形態與安邦智庫早期提出的「密接生產」密切相關，通過「核心環節本土化、配套環節多元化、區域佈局近岸化」的精密設計，打破對單一國家或地區的依賴，構建起「斷鏈風險可控、核心能力自主」的彈性供應鏈網絡，降低包括地緣政治風險在內的綜合成本。

核心環節本土化是將產業鏈中最關鍵的技術、製造環節牢牢掌握在本國手中，避免被「卡脖子」。通過國內政策扶持與技術攻堅，打造本土供應鏈的「壓艙石」。比如，歐盟推出《晶片法案》，擬投入430億歐元扶持本土產業鏈。配套環節多元化就是通過拓展原材料、零部件的多區域供應來源，分散單一地區的地緣風險。再比如，美國構建稀土「去中國化」鏈，聯合日本、澳洲、印度等組建戰略聯盟。最後，區域佈局近岸化成為重要補充。通過「近岸」或「友岸」國家轉移部分生產環節，降低綜合性成本。

貝恩公司調查顯示，美國現在64%的企業正在執行「近岸外包」「分散外包」等符合國家戰略導向的供應鏈調整。比如，美國在半導體領域推動「近岸外包」，除本土工廠外，還在墨西哥、東南亞佈局次級產能基地，形成「本土為主、周邊為輔」的分佈式網絡。總之，戰略性供應鏈在密接生產基礎上具有分佈式形態。

2025年10月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese），雙方簽署關於稀土和關鍵礦產的協議。（Reuters）

第三，聚焦戰略性產業。不同於企業供應鏈，戰略性供應鏈被納入國家戰略框架，遠超一般企業產供銷那點事，落實於各自國家的戰略性產業之中，關係到國家經濟的穩定和繁榮，甚至可以作為重要的貿易武器。比如，在半導體領域，2022年8月通過《2022年晶片與科學法案》，計劃投入數千億美元支持半導體產業，提升美國半導體產業的研發設計、生產製造等能力；歐盟《歐洲晶片法案》提出，到2030年，將歐盟在全球半導體市場的份額從目前的約10%提高到20%；中國成立了規模巨大的「國家集成電路產業投資基金」，投資於從設計、製造到設備的整個產業鏈。

在關鍵礦產領域，美國發布了《關鍵礦物清單》，並通過國防生產法撥款，支持國內鋰、石墨、錳等礦產的開採和加工；歐盟成立了「歐洲原材料聯盟」，旨在減少對單一國家在稀土永磁體等關鍵材料上的依賴；中國也在全球範圍內（如非洲、南美）積極收購和投資礦產來源，確保供應安全。因此，未來，全球各家通過各自戰略性產業的政策，進一步強化戰略性供應鏈的全球主導地位與話語權。

在逆全球化的背景下，隨着地緣政治博弈加劇，跨國生產的供應鏈體系將會發生分裂，逐步形成兩個平行的體系。其中，戰略性供應鏈追求「可靠性」，企業供應鏈則堅守「成本可控性」，二者共同構成了後全球化時代供應鏈的全新圖景。

全資擁有安世半導體的聞泰科技上海總部。（視覺中國）

從戰略性供應鏈的政策操作來看，關鍵要素是五大項，分別是清單、法規、管控、競爭策略與合作。需要注意的是，其中的競爭性不可避免，獲取資源是競爭的，使用資源同樣是競爭性的，而且有競爭，就有策略解決方案。此外，強調企業與市場的合作和協調，這也是戰略性供應鏈的重點，合作是建立於企業和市場的層面，這是確保戰略性供應鏈不會成為「自我殺傷鏈」的關鍵。所有這些要素應共同構成為戰略性供應鏈的規劃體系。從地方政府的角度來看，全面地審計地方資源，是否符合戰略性供應鏈的需要，也是謀劃未來發展的關鍵。因為一旦涉及到關鍵的戰略性資源，資源優勢和價格，就會大不一樣了。

從本質上看，戰略性供應鏈早已超越「貿易工具」的屬性，成為國家經濟穩定的「壓艙石」與國際競爭的「戰略槓桿」。它的分佈式佈局，是為了規避地緣風險；它的高戰略層級，是為了守護核心利益；它的武器化運用，則是為了爭奪全球產業鏈與貿易的主導權。

未來，戰略性供應鏈的問題將會越來越重要。因此，對於中國而言，進一步構建自主可控、分佈式的戰略性供應鏈，已不再是「選擇題」，而是關乎生存與發展的「必修課」。逆全球化時代，面對空間碎裂化，誰掌控了戰略性供應鏈，誰就贏得國家的主動權。

最終分析結論：

在地緣政治的催生下，跨國生產的供應鏈體系不再是成本優化的工具，而是分裂為「戰略性供應鏈」與「企業供應鏈」兩大並行體系。戰略性供應鏈主要由國家主導性管理，具有分佈式形態，遠超一般企業產供銷，實際是國際貿易的重要組成部分，但落實於各自國家的戰略性產業之中，關係到國家經濟的穩定和繁榮，甚至可以作為重要的貿易武器。

本文原載於2025年10月28日的安邦智庫每日經濟欄目

