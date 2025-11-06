「共產主義者」拿下紐約　折射出美國乃至世界面臨的核心挑戰

在美國、特別是紐約市這個資本主義大本營，一位被共和黨標籤化為「共產主義者」的民主社會主義者（Democratic Socialists of America），居然成功當選市長。

美國紐約市長選舉曲終人散，民主黨候選人，自稱是「特朗普最大噩夢」的曼達尼（Zohran Mamdani）擊敗特朗普（Donald Trump）最後力挺的前紐約州長、獨立候選人科莫（Andrew Cuomo）成功當選，成為紐約市史上首位穆斯林市長。

選舉後段，特朗普以總統之尊，罕有地放棄對本黨候選人的支持，全力為科莫拉票，更在社交媒體發文將自稱為民主社會主義者的曼達尼形容為「共產主義者」，稱他是「我的小共產主義市長」，毫不掩飾對曼達尼的厭惡，還威脅若曼達尼勝選就可能中斷給紐約市的聯邦經費。但曼達尼還是擊敗另外兩位候選人成功當選。

相對於其他候選人，曼達尼身上有三個顯眼的標籤。一個是穆斯林歸化移民，而且特別年輕。曼達尼1991年生於非洲烏干達。他的父母分別是哥倫比亞大學印度裔後殖民主義研究教授及印度裔美國電影導演。曼達尼七歲時才舉家從南非移居到紐約市。2020年才正是進入政界，當選民主黨州議員。

二是反猶太主義。曼達尼在大學就與友人共同創立該校的巴勒斯坦學生正義組織分會。在過去一段時間，曼達尼一直嚴厲批評以色列政府殘酷對待在加沙的巴勒斯坦人。和這些年美國及世界各地人們對以色列在加沙搞無差別屠殺行為的抗議形成明顯共振。另一方面，又身段靈活地和另一位猶太候選人結盟，多次強調紐約市不會容忍反猶太主義，他堅持將反猶太復國主義（Anti-Zionism）與反猶太主義（Antisemitism）區分開。

10月26日，桑德斯為曼達尼站台。（Reuters）

第三個標籤即是特朗普所稱的「共產主義者」。在政治光譜上，曼達尼明顯偏向左翼，屬於民主黨內近年湧起的一股「社會主義」新勢力。他加入的奧爾巴尼（Albany）議員群，都是美國民主社會主義者紐約分會的成員。在此次選舉期間，曼達尼多次提出一些帶有美式「社會主義'色彩的競選主張，比如，主張推動多項福利政策，包括凍結租金增長、免費向公眾提供更快捷的公共巴士服務，並向紐約民眾提供免費的托兒服務。他承諾，將向紐約年收入超過100萬美元的市民加稅以負擔他想推出的措施。

他的其它主張還包括，建立小企業實驗場，推動小企業可持續發展。提出到2030年每小時30美元最低工資。減半罰款與註冊費、加快審批流程、將小企業支持項目資金提高至2500萬美元，為企業提供個性化幫助。紐約市「商業快捷服務團隊」（BEST）也將協助企業申請許可和合規等等。

媒體及選舉專家普遍認為，正是他的這些「社會主義」主張，吸引了選民關注。儘管曼達尼在初選中被競爭對手批評他缺乏工作和從政經驗，但他年輕有為和新穎的政策視野吸引大批民主黨內的進步派選民。《紐約時報》評論認為，曼達尼的成功部份要歸功於他大膽地將自己定義為一位民主社會主義者，能夠將選民面對的複雜經濟困境，轉化成精闢的政策解決方案。

紐約本身就非共和黨傳統地盤，作為美國最大、最多元、最民主化和最支持國際化的紐約，本來就存在強大的反特朗普力量，和其它鐵鏽州或紅州的政治光譜與選民訴求分佈存在顯著差異。儘管如此，穆斯林和帶有反猶主義這兩大「選舉政治不正確」標籤，又被標籤化為「共產主義者」的曼達尼當選，仍然非常令人吃驚。

幾年前保持差不多理念的桑德斯在和特朗普的競選角逐中失敗了，但是這次，比桑德斯更左翼的曼達尼在紐約競選成功了。

不少從深層次觀察美國社會思潮變化與政治形態的人，從中看到了美國社會的某些問題與危機。特朗普所以能在美國橫空出世，並在被民主黨嚴厲打擊的情況下越挫越勇，抱持「美國優先」理念，再次以超高選票當選美國總統，是因為在過去幾十年的全球化浪潮中，實體製造業——或者說資本，為追求低成本和市場，追逐利潤，不斷遷出美國，導致美國經濟與產業虛擬化金融化，讓普通美國人的日子越過越差，使得美國人從自身的生活感受變化產生怨言，進而對美國的國家未來產生擔憂，大家將選票投向特朗普。

2025年11月4日，美國紐約，圖為民主黨候選人曼達尼的支持者在選舉夜中舉起標誌。（Reuters）

那麼，這次紐約市選民又將選票投向一位被標籤化為「共產主義者」的候選人，而且這位候選人又大膽自我定位為民主社會主義者，政策價值的追求更偏向於社會公平而非資本與效率優先，反映出了美國社會存在的什麼深層次經濟問題？是不是反映出在日趨嚴重的貧富分下趨勢下，市民百姓對社會公平的追求已經超越了對這種主義或那種主義的擔憂？

其實不止在美國，隨着權力與資本圍繞各自利益的深度勾兑，在經濟普遍不景氣的情況下，世界範圍內現在這都是一個令各國政府非常棘手、非常頭疼的問題。在原來經濟普遍高速增長的情況下，因為涓滴效應，底層民眾還能多少獲得一些經濟上的好處，多多少少共享經濟進步的果實，但是隨着逆全球化進程，世界經濟普遍陷入低迷，在權力與資本貪慾未減同時盤剝手段和能力又極大提升的情況下，當社會底層的經濟獲得越來越少，日子過得越來越困難，一股變革的聲浪，必然會激射出來。

面臨這種挑戰，在有的國家，政府會主動應對，提出公平化發展倡議，並着手進行分配政策調整。有的國家會透過選舉機制，在選舉結果上體現出來。黑格爾說「存在即合理」，這一社會現象背後，必然有導致這種現象產生的內在原因。

曼達尼當選紐約市長是選舉政治的產物。他的那些政策主張未必都能落到實處。某種程度上，曼達尼也是通過標籤化自己，通過一些非常抓眼球的選舉行為贏得了選舉。比如，作為最年輕的候選人，他善用社交平台宣揚個人政綱，他的競選團隊巧妙地利用社交媒體，提升其知名度和籌款規模。他分享的影片簡單易懂、內容真實，並與紐約及其他地區的數百萬人產生聯繫。他還曾跳入冰冷的大西洋，宣傳他有關凍結數百萬紐約人房租的提議。

但是，不管怎樣，在美國特別是在紐約這個資本主義的大本營，一位被標籤化為「共產主義者」的民主社會主義者當選，仍然能反映出某些當今美國乃至世界各國普遍存在的深層次問題。值得各國政府和政黨、政治人物鏡鑑、深思。