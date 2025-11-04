紐約市長選舉｜社會主義者曼達尼嚇怕華裔老一輩　年輕人勁like

美國紐約市長選舉11月4日登場，民主黨左翼候選人曼達尼（Zohran Mamdani）的民調直至選前仍大幅領先其他候選人，大有機會當選市長。他以降低生活成本為競選重心，廣獲包括當地華人的年輕世代所支持。外媒報道，曼達尼自稱「民主社會主義者」及左翼政策主張引起了不少老一輩華人移民的反感，反映了海外華裔家庭的世代差異。



《紐約時報》報道，許多上一輩、年長的華裔美國移民意識形態正持續右轉，而年輕華裔移民卻持偏左翼的觀點，而這次市長選舉正正突顯了這一世代矛盾。

72歲的宋穎（Song Ying，音譯）受訪時坦言，她無法理解年輕人對曼達尼的廣泛支持。她1976年離開中國內地，從深圳游泳偷渡香港，其後再於2年後赴美國。宋穎和其丈夫起初一無所有，甚至須借錢來支付房租。2人其後努力工作，她成為一家中文報紙的記者，後者則創立了一間小型電訊公司，他們的2個兒子皆分別入讀名牌大學。

2025年10月27日，美國紐約市，紐約市長選舉即將舉行，民主黨籍候選人曼達尼（Zohran Mamdani）進行競選活動時，與一名計程車司機握手。（Reuters）

報道指，他們的經歷代表了華裔移民憑個人努邁向成功的「美國夢」，因此宋穎非常質疑曼達尼推動免費托兒機構、巴士系統及市政雜貨店的主張。她強調：「社會主義是一場災難，我所看到和經歷的一切都表明了這一點。它滋生懶惰，扼殺奮鬥的動力。」

宋穎基於這一想法，曾在總統選舉中三次投票給特朗普（Donald Trump，又譯川普），並在紐約市長選舉提前投票中支持曼達尼的主要對手科莫（Andrew Cuomo）。

報道指，她的觀點正正反映出出許多華裔美國家庭內部日益加深的世代矛盾。對於年輕的華裔美國人來說，曼達尼的主張反而是解決生活成本危機的希望。

2025年10月31日，美國紐約市，紐約市長選舉即將舉行，民主黨籍候選人曼達尼（Zohran Mamdani）進行競選活動時，與當地民眾一起耍太極。（Reuters）

26歲的Angela Li受訪時稱，她小時候在美國面臨生活成本問題而被送回中國，被迫與父母分開，再加上長大後目睹其他低收入母親的困境，因此非常支持曼達尼的免費托兒計劃。而她的母親正如其他上一輩華人般，在去年總統大選投票給特朗普，並計劃本週投票給科莫。

報道指，不少面對上述矛盾的華裔家庭會陷入緊張關係，家人之間甚至會因此而爆發爭論。Angela Li認為，除了成長背景不一樣外，語言和媒體影響也是導致世代矛盾的主要因素。她表示，許多中老年華裔移民儘管在美國生活了幾十年，卻幾乎不會說英語，只依賴中文媒體，鞏固了老一代移民對特朗普及右翼意識形態的支持立場。