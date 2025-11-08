共和黨大敗　社會主義真能擊敗特朗普？｜Jack Talk・去片

11月4日，美國舉行了夾於總統大選年和中期選舉年之間的「淡季選舉」。全國重要性甚低，選民熱情亦不及主要選舉年。由於在這樣「冷淡」的選情之下，本來就熱衷政治的選民才有較大可能花時間去投票，而這類選民通常比較傾向支持民主黨，大家早就知道這次選舉中民主黨將表現不錯。

豈料，最後民主黨竟然大勝而歸，甚至使他們在跟特朗普（Donald Trump）的史上最長政府停擺政鬥之中也因此變得更有信心和底氣。

在這場淡季選舉中，最為人關注的選舉當然是紐約市長之爭。最終，這個全球資本主義的「首都」兼全球最大猶太社區，竟然選出了一個自認「民主社會主義者」、反對猶太復國主義的34歲穆斯林曼達尼（Zohran Mamdani）當下任市長。在選舉最後一里路獲得特朗普呼籲「棄車保帥」的前民主黨紐約州州長、獨立候選人科莫（Andrew Cuomo）最後以41％得票失敗收場。

這場民主黨內部的鬥爭，也使這場選舉變成了24年來投票率最高的紐約市長選舉。

曼達尼的「民主社會主義」與桑德斯（Bernie Sanders）一脈相承。在民主黨內左翼與溫和派的路線之爭當中，這次曼達尼勝選似乎為民主黨「點明」了未來對抗特朗普、MAGA派和共和黨的前路。

但事情真的是這樣嗎？

11月4日的全國選戰中，在新澤西州創下64年來首次一黨州長選舉三連勝記錄的Mikie Sherrill、以至在維珍尼亞州大比數擊敗對手、將州長一職從共和黨手上搶回來的Abigail Spanberger，全都是民主黨溫和派。

從總統選舉關鍵搖擺州賓夕法尼亞的州最高法院法官保留席位投票，到佐治亞州公共服務委員會的選舉，再到加州的重劃選區公投，民主黨都大獲全勝。

這是「民主社會主義」的勝利，是民主黨的復活，還是特朗普和共和黨的失敗？這次選舉結果，會像一些美國政治媒體的「標題黨」包裝那樣，將特朗普變成「跛腳鴨」總統嗎？