特朗普為何三緘其口？　美國的台灣政策已陷入絕境？

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前接受媒體採訪談到中美領導人通話，稱是美國總統特朗普（Donald Trump）在釜山會晤後30天主動致電習近平的。被問到是否談到涉台問題時，貝森特匆忙一句帶過，只強調美國對台政策「沒有改變」。

中美領導人通話後數小時特朗普就和日本首相高市早苗通了電話。輿論普遍認為這是中美-美日圍繞近日高市早苗涉台言論進行的外交溝通。但高市早苗對於特朗普是否和她討論了其涉台言論隻字未提，只是說外交事宜不方便透露。

特朗普是在和習近平通話之後就急匆匆通高市早苗通電話的，沒有談中日關係是不可能的。高市早苗認識到問題的嚴重性，十分謹慎不願多說，這可以理解。真正不同尋常的是中美在一局中的做法。

美國財長貝森特（Scott Bessent）和貿易代表格里爾（Jamieson Greer，不在圖中）主導美國對外貿易談判，對涉台話題避之不及。（Reuters）

除了貝森特迴避涉台海華，特朗普在社交媒體上披露了中美領導人通話，大談雙方討論了貿易協議的落實等事宜，亦絲毫沒有提及台灣問題和中日關係。中美領導人前不久才在韓國釜山會晤達成諸多貿易共識，此番通話顯然不可能單單是為了貿易協議。根據中國官方公布的細節，當習近平就台灣問題表態中美還談了台灣問題。但特朗普為什麼對台灣問題閉口不談？

台灣問題複雜敏感，美日兩國作為盟友在軍事上早就討論過台海局勢，美國當然明白中國此番對日本發難的意義就是為了威嚇其他國家，同時以捍衛二戰戰後成果的名義讓美國不得偏袒日本。進則無法在戰後秩序上向中國交代，退則令美國因無法保護盟友顏面盡失，特朗普在這一局中相當難做人。

高市早苗所說的台灣有事-日本有事，本質上是台灣有事，美國有事，所以才會日本有事。為了避免捲入這一話語陷阱，干擾中美在經貿問題上達成的合作共識，特朗普當然不便公開表態和高市涉台言論有關，無論高市早苗是否能夠從中國的窮追不捨中脱身，特朗普都不願意公開為此涉險。

2025年11月25日，日本首相高市早苗在東京官邸與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通電話後，向媒體發表演說。（Reuters）

在中美關係大局和盟友的利益面臨衝突時，美國只能暫時忍痛舍掉盟友顏面；為了中美關係大局，美國同樣可以暫時不在台灣問題上冒頭，選擇閉口不談。這就是當前美國處理台灣問題的邏輯。

這並不是特朗普在第一次在台灣問題上選擇迴避。今年11月的韓國釜山會晤中，會前特朗普並未否認不談台灣，但到結束後，特朗普特意多次向隨行的媒體記者重申沒有涉及台灣問題。特朗普為什麼要多次否認涉及台灣問題，是真的沒談台灣問題，還是欲蓋彌彰，人們無從得知。但有一點是明確的，那就是美國已經在台灣問題上開始小心翼翼了。談台灣很容易，但是不談，更說明謹慎。

台灣話題已經不是那麼容易發揮的了，一着不慎，中美關係就又要陷入針鋒相對的局面。貿易戰好不容易休戰，需要穩定國內票倉為中期選舉聚力的特朗普，無力再就政治問題同中國陷入無休息的升級對抗。

特朗普熱衷於暢談中美G2，圖為特朗普在釜山APEC峰會期間會見中國國家主席習近平。（Reuters）

即便美國要拿台灣當籌碼，也要看中國是否買賬才能變現。中國現在沒有就高市早苗的涉台言論公開質問美國，是否認同台灣有事-美國有事-日本有事，已經是克制，是不掀翻桌子的做法。特朗普當然明白這其中的道理。

特朗普的沉默是認清了現實之後權衡利弊的沉默。一向喜歡高談闊論，將調停各種糾紛的功績攔在自己身上的特朗普，這次在中日涉台糾紛上出力卻不出頭，足以說明美國以往的對台政策已經陷入絕境。

特朗普是發起圍堵打壓中國浪潮的始作俑者，擔前不久中美領導人會晤前他在社交媒體談中美G2會晤，說明他已經承認中國崛起的事實。而一個崛起的中國，如何對待其核心利益，美國有必要認真權衡。特朗普的沉默本身就是變局已經發生的寫照。