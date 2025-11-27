玉淵潭天：中美傳遞信號　堅決阻擊任何復活軍國主義圖謀

日本首相高市早苗11月7日表示，若「台灣有事」可能使日本進入「生存危機事態」，屆時可行使集體自衛權，此番言論引起中國強烈不滿。央視旗下新媒體「玉淵譚天」11月26日發表文章，指中美元首24日通話傳遞信號：堅決阻擊任何復活軍國主義的圖謀。



文章指出，國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）通話期間，提及中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。

這是近十年來，中美元首的交流中首次直接提及「軍國主義」；11月以來，中國外交部已經在新聞發布會和外交場合，8次提到「軍國主義」。

玉淵潭天梳理發現，相關表述已出現變化：從過去警示「防止軍國主義陰魂覆活」，轉變為近期強調「堅決阻擊任何覆活軍國主義的圖謀」。這一表述升級，直接對應日本近年的一連串動作。

美國總統特朗普在釜山APEC峰會期間會見中國國家主席習近平。（Reuters）

文章强調，近期日本政府在歷史與領土問題上的一系列挑釁行為，已嚴重衝擊二戰後國際秩序，引發多方強烈反應。

此次兩國元首亦提到並肩抗擊法西斯和軍國主義的歷史，傳遞的信號很明確，即日本軍國主義出現復活苗頭，應該被視作國際社會共同面臨的挑戰，極須各國共同應對。