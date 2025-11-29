俄烏方案疑團重重　特朗普的白宮已經失控？｜Jack Talk・去片

（更新：本片出街後，烏克蘭內部的最大貪腐案進一步燒近澤連斯基，被視為烏克蘭第二權力人物的總統辦公室主任葉爾馬克被反貪部門上門搜查，隨即辭職下馬。此事令澤連斯基更深陷內外交困的局面。）



美國感恩節（11月27日）前的一周，歐美之間再次出現特朗普（Donald Trump）「疑似」強迫烏克蘭向俄羅斯割地求和的劇情。先有美國媒體爆出白宮和平特使威特科夫（Steve Witkoff）正與俄羅斯秘密撰寫28點和平方案，後有特朗普派出「孤立主義」副總統萬斯（J.D. Vance）親信兼陸軍部長德里斯科爾（Dan Driscoll）去基輔以美國軍備和情報援助來威脅澤連斯基（Volodymyr Zelensky）接受方案。

正在南非出席G20峰會的歐洲領袖對此大為震驚。澤連斯基更稱這是「喪失尊嚴」和「喪失美國支持」之間的艱難抉擇。

28點方案要求烏克蘭主動撤出俄羅斯打了近四年也打不下的烏東領土，修改憲法不再尋求加入北約，要在協議達成後100日內改選（按：踢走澤連斯基？），接受60萬人為上限的軍隊規模限制，恢復俄羅斯語的媒體和教育權利，不再追究任何戰爭罪責……

至於烏克蘭最關心的「安全保證」，28點方案沒有詳細論述，更明文禁止北約在烏克蘭駐軍－－到底這是指北約指揮下的軍隊，還是連個別北約國家的軍隊也包括在內，則不得而知。

雖然特朗普起初擁抱28點方案，甚至為澤連斯基定出「感恩節」達成協議的限制，但他很快就改變立場，稱方案不是美國的最終提案，也放棄了「感恩節」的限期。特朗普更派出立場遠比威特科夫親烏的國務卿魯比奧（Marco Rubio）趕赴歐洲跟烏克蘭代表開會。

一個周末之後，俄羅斯可以接受而烏克蘭不願接受的28點方案，就變成了烏克蘭願意接受而俄羅斯不能接受的19點方案。為何短時間內會出現如此大變？

分析認為，這是魯比奧代表的對俄鷹派的「勝利」。但是，特朗普指派負責進一步與俄、烏兩國溝通的則分別是威特科夫和德里斯科爾，兩個人代表着不顧一切的「速和派」和萬斯領軍的「孤立主義」。由此可見，烏克蘭被逼屈辱求和的危機還未結束。

在感恩節正日來臨之前，彭博更爆出了威特科夫10月中與普京外交幕僚的通話，其中威特科夫一步步經此人教導普京要如何跟特朗普說話才能有效向特朗普推銷對俄有利的停火方案。此等泄密更讓人有感美國整個外交體系的禮崩樂壞。

到底過去超過一周美國俄烏政策大亂的背後暗藏了什麼玄機呢？