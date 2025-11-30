台灣問題五常達成一氣　中國將加大對日強制措施

馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）訪華前，王毅主任應約與法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）通了電話，強調了日本首相高市早苗的涉台言論是「開歷史倒車、侵害中國主權和領土完整」；博納也表示，法國堅定不移奉行一個中國政策，理解中方在台海問題上的正常立場。



此外，王毅還與英國首相國安顧問鮑威爾（Jonathan Powell）通了電話，表示中英同為五常國家，承擔着共同的國際責任，希望英國堅守一個中國原則，與中方共同捍衛二戰勝利成果。

美國和俄羅斯已經在中日問題上，態度其實基本明了：美國雖然比較曖昧，但是很明顯，特朗普（Donald Trump，又譯川普）不想看到中美關係被日本拖累。特朗普在與習近平通話中給予了積極回應，稱中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。這是美國領導人口中極為少見、極具積極意義的表述。第二天給日本打去了電話，雖然官方信息不想，但綜合來看特朗普要求了高市早苗不要因為台海問題惹怒中國。並且，這個時候美軍宣布從日本撤走了「堤豐」（Typhon）陸基中導系統。（更多內容見：《習特通話｜台灣是重點 同時撤中導 特朗普不要被日本「牽着走」》）。

2025年11月18日，據共同網報道，作為日美軍事訓練一部份，於9月在駐日美軍岩國基地（山口縣岩國市）部署的中程導彈發射裝置「堤豐」（Typhon missile launcher）已被撤走。（網絡圖片）

俄羅斯的態度更加鮮明，10天三次批日本。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）都明說了，對日本在西南諸島部署進行性武器表示擔憂，俄羅斯保留「採取強硬回應的權利」。俄羅斯基本上跟中國處於統一戰壕。其實俄羅斯這番話，還有一個隱藏信息，那就是告訴日本，能援引「敵國條款」的，不止一家。

與此同時，王毅也將前往俄羅斯，參加中俄年度戰略安全磋商，肯定也會談到高市早苗和日本國內極右翼和軍國主義抬頭的問題，兩國在日本問題上將會協調立場，採取進一步的行動。今年中俄的年度空中戰略巡航還沒有進行，兩國也很可能會採取更加針對性的行動。

2025年11月25日，日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」言論，導致中日關係急劇惡化。日本有民間團體晚上在首相官邸前舉行抗議集會，有人舉橫額要求不要挑起中日戰爭，示威人士不斷叫口號，要求高市早苗撤回其有關台灣的言論。（X@cosmiclumiere）

在此之前，中國還在聯合國向190多個國家發去了外交照會，闡明了在高市早苗言論問題上的立場。可見，中國不僅跟聯合國所有成員國通了氣，還和其他五常國家進行了協調，接下來會採取甚麼行動？最終要實現怎樣的目的？

中國必須要通過這次施壓，讓日本真切感受到走軍國主義老路所要付出的代價。但是這並非唯一目的。從地緣的角度來看，中方要實現一個非常重要的目的，就是將日本過去十多年來，在國際上發起的敘事模式，連根拔起。

2025年11月25日，日本東京，首相高市早苗在官邸與美國總統特朗普（Donald Trump）通電話後接受媒體訪問。（Reuters）

從2012年安倍晉三第二次擔任首相開始，日本就在國際上着手進行一系列的「洗白」行為，主要有這麼幾個套路：首先將自己打扮成「戰爭受害者」的形象，其次將自己打扮成為「西方意識形態」陣營的關鍵成員，最後將自己打扮成為「國際秩序」的捍衛者。

具體來說，他了這麼幾件事：一是提出「安保鑽石」構想，日本與澳洲、美國、印度構成一個針對中國的「鑽石」型包圍圈，這個構想就是後來的「印太戰略」，並且直接催生出「四國安全對話機制（QUAD）」，尤其是特朗普上台後，就是安倍說服了特朗普對中國採取強硬立場。

二是推動所謂「價值觀」外交，加強與歐洲、東南亞的聯繫，將整個西方陣營拉進針對中國的包圍圈，策動北約進軍亞太，同時試圖說服東盟，恢復最初的功能；因為東南亞和歐洲是中國兩個重要的貿易夥伴，日本不僅要在地緣上遏制中國，還要在經濟上打壓中國。

圖為2024 年9月21日，時任美國總統拜登、日本首相岸田文雄、澳洲總理阿爾巴尼斯、印度總理莫迪和美國國務卿布林肯於在美國特拉華州在克萊蒙特舉行的四方安全對話（QUAD）領袖會談上會面。（Reuters）

在加上安倍設法解禁集體自衛權、強化軍事力量，在歷史和領土問題上挑釁中國，為更多域外勢力干涉亞太製造藉口；英國、法國派出航母，德國派出軍艦，到亞太活動，跟安倍留下的外交和地緣政策有直接關係。可以說，這些年來，中國周邊的安全環境相對惡化、狀況不斷，日本難辭其咎。

現在高市早苗直接對中國發出了武力威脅，以二戰戰敗國的身份威脅一個五常國家，挑戰戰勝國的國際地位，甚至想顛覆國際秩序。她將「修正主義」的立場完全暴露了。日本政府試圖以所謂「共同價值觀」來掩蓋「軍國主義」立場，現在已經藏不住了。

事實上，日本到現在還沒有意識到這個問題。外相茂木敏充在日前的例行記者會上，依舊不肯承認，台海問題是中國的內政問題，依舊覺得中國只是因為「面子」而對日本發難，卻沒有看到，這次五常的表態，並不利於日本，安倍留下的所謂「價值觀外交」遺產，這次基本上是要被清盤了。

圖為2025年11月11日，日本外長茂木敏充在加拿大出席七國集團（G7）外長會議。（Reuters）

日本可能忘了一件事，這個世界的秩序，不是其他國家通過安理會來約束五常，而是五常通過安理會來管理世界。和其他五常通氣後，中方接下來的反制行動，可能會更加猛烈，甚至不排除一些強制措施，這就是中國在外交上的戰略縱深。

中方接下來的升級措施，可能會對日本採取經濟制裁，比如關鍵礦產管制、暫停或撤銷部分RCEP項下對日關稅優惠，擴大「限日」措施的範圍。甚至不排除，可能會採取一些強制措施，比如對日本軍國主義行為進行安理會制裁，甚至以「最後通牒」的形式令高市早苗撤回相關發言。

高市早苗還是太嫩，對於國際格局太想當然。五常達成一氣，日本能怎麼放肆？高市終要為自己的言行付出代價。