高市早苗轉移注意力——日本債市危機無力回天 | 點經

日本首相高市早苗「台灣有事」論，到日本在台灣以東部署導彈，中日之間風險愈演愈烈，日本在「玩火」。輿論高度關注中日之間微妙的變化，試圖從中敏鋭的抓住些許信號。這或許是高市早苗所樂見的，因為日本債市爆發了嚴重的風險，且在她一舉之力之下越陷越深，她根本無力交代。中日當下的激烈「幫助」她轉移了日本社會的注意力。



放眼全球，日本國債是個非常特別的存在。目前，日本政府債務總額已高達GDP的250%以上，在發達國家中位居首位，遠超2010年希臘債務危機時的水平。過去，日本因為經濟長期低迷，實行低利率，利率基本在0.3%左右，接近於零。所以日本的債務規模雖然很大，但還息壓力比較小。但最近，這種情況發生了變化。11月20日，日本10年期國債收益率觸及1.842%，創2008年金融危機以來新高；最近，30年國債利率更是大幅攀升至3%以上，幾乎與美國國債利率持平。

11月20日，日本10年期國債收益率觸及1.842%，創2008年金融危機以來新高。（Reuters）

自今年7月以來，日本30年國債利率維持在3%以上，幾乎與美國國債利率持平。（trading economics）

日債利率大漲的核心原因是：大家不想借錢給日本了，已經持有日債的人，也想在二級市場轉手賣出去。但如果借不到錢，只能提高利率吸引投資人。這就是日債利率不斷走高的原因。日本國債的主要買家是海外資金，這些資金拋售日債後，並不會流入日本股市，反而可能流向美股、美債，或是其他新興市場的股市、債市。所以，只有看空日本經濟，擔心日圓資產貶值，才會出現這種情況。

日本這次債市危機的導火索是，日本推出了一項高達21.3萬億日圓的財政刺激計劃。高市早苗試圖通過「大放水」刺激計劃，來幫助破解日本通脹難題。這卻是一個自相矛盾的做法：向物價高企的經濟注入大量資金，往往只會火上澆油。

高負債一直是日本經濟多年來的「頑疾」——日本的債務佔國內生產總值（GDP）比重多年來一直維持在250%左右。不顧日本債務規模已達經濟總量兩倍以上，高市政府推出鉅額刺激計劃，大概率會尾隨大規模的發債計劃。

日本的債務與GDP之比是世界上最高的，預計到2025年將達到230%至255%。

據報道，日本政府計劃通過發行更多新債為其一攬子經濟計劃融資，新債規模將超過上一財年水平。報道稱，日本2025財年補充預算預計約為18.3萬億日圓。據媒體周四看到的一份文件，總額約18.3萬億日圓的補充預算將通過增發11.7萬億日圓國債來籌措。

日本政府還預計動用2.9萬億日圓稅收盈餘、約1萬億日圓非稅收入以及上一財年約2.7萬億日圓未使用資金，以控制借貸規模。儘管如此，新增債務規模仍遠高於去年為前首相石破茂的經濟計劃融資所需的6.7萬億日圓，增幅達75%。隨着日本央行開啟加息進程，日本不僅為延續數十年的超級寬鬆貨幣政策畫上句點，其利率也升至10多年來的高點。

若日本國債收益率持續攀升，將形成惡性循環：日本政府不得不將更多預算用於支付現有債務利息；日本銀行和保險公司持有大量日本國債，隨着收益率上升，這些債券的價值下降，損害了它們的財務健康；為支付更高利息，日本政府又不得不依賴創紀錄的發債來「籌錢」，從而進一步推高日本國債收益率。由此，作為全球負債最重的國家，日本央行不得不在應對高通脹和高負債兩難之下「走鋼絲」。

圖為2024年3月，日本國旗在日本央行外飄揚。（Reuters）

簡單來說，就是債務已經非常高了，日本還要加碼財政刺激——借給你錢的人不可能不擔心你的償債能力，或者濫發貨幣導致日圓貶值的風險。發債越多，利率越高，還債壓力越大，就只能發更多債填窟窿，形成「債務-利率」螺旋上升的惡性循環。

日本是一面鏡子，最核心的道理就是：單靠舉債、貨幣放水推動經濟發展，是不可持續的。貨幣放水只能緩解眼前的困境，把問題往後拖，留給後人一個更大的包袱。每次都走最簡單的哪一條路，終有一天會無路可走。

2020年至今，中國其實也在放水，但總體上還算克制。目前中國M2增速大約在8%左右，GDP增速在5%左右。也就是說，貨幣超發了約3個百分點。

雖然有寬鬆，但相對於GDP增長，並不算過度。其實大家都清楚，解決經濟問題的根本，不能靠房地產，也不能靠無限放水，而是要從根基入手：技術進步、產業升級、轉型創新。中國現在正在做的，就是這些事。

日本這麼多年下來，產業並沒有轉型或升級，做的更多是「產業改良」。很多傳統產業早就遷出了日本，轉移到了中國、東南亞等地。而日本的高新技術產業，除了新材料還有些優勢外，其他領域基本乏善可陳。比如，日本是最早發展機械人產業的國家之一，上世紀90年代就開始佈局，很多早期機械人技術都源自日本。

日本機械人產業本是行業龍頭，日本初創企業Tsubame Industries研發可供人「駕駛」的大型機械人ARCHAX，它的外形像日本動畫中的機動戰士高達。（Reuters）

但現在再看，日本機械人產業幾乎沒了聲響，反倒是中國和美國在不斷推陳出新。因為機械人是一個完整的產業鏈，涵蓋傳感器、精密零部件、控制系統、人工智能算法等。這些都需要強大的高端製造能力和生態系統支撐，而日本並沒有真正建立起這樣一個完整的體系。日本已經一去不復返，高市早苗也很清楚一己之力無力回天，所以只能轉移注意力。

簡而言之，日本用30年的時間證明了一件事：靠貨幣放水和債務擴張，來掩蓋經濟的結構性問題，最終只會陷入長期停滯。中國必須從中吸取教訓，堅持走產業升級、科技創新的道路，才能真正走出一條可持續發展之路。