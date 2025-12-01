日股急挫1000點　高市早苗的「安倍經濟學」難產｜點經

12月1日，日本股市暴跌，日經225指數暴跌1000點暴跌的背後，是日本央行行長植田和男表示，日本央行將在下次貨幣政策會議上「權衡加息的利弊」，這是他迄今為止對本月可能加息發出的最強烈信號。日本央行行長放鷹，導致市場預期12月19日的日本央行議息會議加息的概率大幅上升至76%。而在兩周前，市場預期日本央行12月加息的概率還只有30%。



植田和男在演講中表示，在寬鬆金融環境下上調政策利率，是「為了在實現經濟穩定增長和物價穩定的過程中，適當鬆一些油門，而不是對經濟踩剎車」。植田和男甚至還提到了政府，表明他很可能已經取得了政府方面對這一舉措的理解。」相較以往只是泛泛而談「政策調整」，這一次，植田和男點名具體的政策會議，並提到「是否加息」的決策，被視為在進一步暗示屆時採取行動的可能性正在上升。今年1月加息之前，他也曾表示，董事會將在即將召開的會議上討論是否加息，隨後日本央行就在當月加了息。在此之前，日本央行多名審議委員已先後表態支持加息，其中兩名反對派委員在連續兩次會議上投票主張加息。

高市早苗之前一直說奉行安倍經濟學，要維持量化寬鬆的貨幣政策，那麼日本就應該降回0利率才對。也是因為基於這個預期，所以高市早苗10月4日當選自民黨總裁後，日本股市就應聲大漲，日圓匯率也應聲大幅貶值。結果高市早苗當了一個多月的日本首相後，日本央行仍然放鷹說可能要加息。植田和男講話後，日本股市應聲下跌，也還沒有跌回高市早苗當選前的狀態，各路資金整體還是觀望居多。

事實上，雖然高市早苗嘴上叫囂着安倍經濟學，但日本當前完全沒有施行安倍經濟學的基礎。10年前日本搞安倍經濟學，是處於通縮狀態，這才讓日本有搞無限量化寬鬆來印鈔購債的基礎。但當前日本是處於通脹失控的狀態。日本10月通脹率有上升到3%，從2022年至今，日本已經長達3年時間裏，平均通脹率維持在3%的高通脹率水平。在日本通脹已經失控的情況下，如果日本央行繼續印鈔購債，那日本通脹得什麼情況？

2025年11月22日，高市早苗參加G20峰會。（Getty）

但凡了解經濟規律的人都明白，高市早苗想繼續施行安倍經濟學只是她單方面的妄想。然而，日本股市和日圓匯率在高市早苗上來後，有點像是在過山車，動輒暴漲暴跌。日債倒是很堅定的走單邊下跌走勢，日債收益率不斷上漲。日本10年期國債收益率上漲7個基點至1.87%，30年期國債收益率短暫觸及3.395%，創歷史新高。

這意味着日本的銀行、保險等之前配置大量日本長債的金融機構，出現嚴重的浮虧。因為債券價格和收益率是反向關係。日本長債收益率大幅上漲，就意味着日本債券市場價格大跌，持有日債的金融機構就會嚴重浮虧。

當高市還在高舉高打「安倍經濟學」那一套的時候，日本的實際情況是，央行不加息，但只要日本通脹失控，市場就會幫日本央行加息。10年期國債收益率，作為市場終端利率，雖然日本央行不加息，但10年期日債收益率一直漲，也已經在變相加息。現在日本央行的利率是0.5%，但10年期日債收益率都漲到1.87%，這說明日本的市場利率，早就脫離了日本央行的掌控。並不是高市早苗想降息就能降息的，日本當前的經濟環境已經失去降息基礎，日本央行是不得不加息。

日本央行不得不加息，自然就造成了日股應聲下跌。而日股接下來走向，主要盯緊兩個階段：一是接下來日央行的議息會議。加息有效縮小美日利差、推升日圓，既能緩通脹又能提企業盈利；二是明年「春斗」薪資談判，日本工會聯合會在明年薪資談判中爭取至少5%漲幅。如果實現，就能終結工資下跌困局拉動內需。反之，美國加稅或GDP再次連縮，日股仍有跌破的風險。

當然這幾個信號也非常重要：第一，日本央行會不會出手救市？是加碼寬鬆還是直接進場，動作不一樣，結果天差地別；第二，中日因素的後續影響，會不會傳導到更多行業；第三，七大車企和消費企業的最新財報，利潤數據能不能給市場吃顆定心丸。

12月如加息，日股將開始進入調整。畢竟高市早苗給出「安倍經濟學」的這個預期，日本股市也一陣瘋漲。回歸現實，「安倍經濟學」確實不合時宜，步入正軌運行，該破的泡沫就會破。