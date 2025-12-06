全球稀土格局重構：中國穩價窗口正在緊縮

全球關鍵礦產競爭在近年全面升温，尤其是稀土，已成為大國供應鏈安全、產業結構重塑以及新能源競爭的焦點之一。從美國重建精煉基地，到歐盟推動《關鍵原材料法案》，再到日本擴充磁材技術體系，一條刻意繞開中國的「Ex-China」稀土供應鏈正在日益成形。與此同時，位於北極地區且存在感長期較低的資源島嶼格陵蘭近年來的關注度驟然上升。2025年以來，該島總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）公開發出站隊信號，先後明確與美國、歐盟的合作立場，並呼籲日本加入格陵蘭稀土開發；同時明確表示「未考慮」與中國合作。

這一表態並非該島政治領導層的情緒宣泄，而是高度契合全球稀土競爭的態勢變遷，即正在從傳統的產業鏈競爭，轉向融合價值觀、地緣、安全等多重維度的結構性分化。在這一背景下，中國雖然仍掌握全球最完整、成本最低和規模最大的稀土全產業鏈，但真正的戰略風險卻並非評論界長期看重的「話語權下降」，而在於：全球稀土資源開發正在系統性釋放新增供給，美西方的自給能力正在日益提高；中國維持價格穩定與國際市場脱敏的時間窗口正在逐步縮小。一旦錯過，隨着新礦增產、供應鏈多元化，未來稀土價格很可能出現長期下行，中國的稀土產業鏈或將承受顯著的生存性壓力。

因此，格陵蘭的選擇不僅具有政治象徵意義，更可能是推動全球稀土供給增多、促進價格下行的重要變量。

2025年10月2日，格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）向媒體發言。（Getty）

首先，格陵蘭的政治選擇：從資源島到供應鏈「價值觀錨點」。格陵蘭的政策轉向之所以引發高度關注，不僅因為其排除中國的政策立場，更因為其選擇將自身鑲嵌進西方供應鏈體系的結構性趨勢已十分明確。格陵蘭正從資源輸出地，逐步轉向西方構建「政治可靠的供應鏈」的關鍵支點。一方面，格陵蘭的站隊高度符合西方近年來圍繞「關鍵礦產安全」構建的價值觀敘事。美國將稀土納入《國防生產法》，歐盟通過《關鍵原材料法案》設定供應安全紅線，日本將稀土與半導體並列為戰略材料。

在這一語境中，格陵蘭被主動吸納進西方價值鏈敘事體系，成為「民主供應鏈」的重要節點。這意味着格陵蘭已不再將稀土視為純粹的經濟品，而是納入其政治身份與外交方向的構建中。其對中國的排斥不僅是商業判斷與抉擇，更是地緣位置、制度認同與北極治理邏輯共同作用的結果。

另一方面，格陵蘭的內部治理需求也推動其進一步傾向美西方。格陵蘭經濟長期依賴丹麥補貼，產業結構單一、財政壓力較大，開發稀土被視為其實現經濟可持續發展的少數機遇窗口。並且，西方提供的不僅是一次性投資，而是涵蓋基礎設施、數字化治理、科研與氣候資金的長期制度性支持。這種「制度投資」，遠勝於純資本型合作，更符合格陵蘭地區「可持續發展」的需求。

2025年3月28日，美國副總統萬斯（JD Vance）和夫人烏莎（Usha Vance）參觀位於格陵蘭的美軍基地。（Reuters）

還需要看到的一點是，格陵蘭的政治站隊與北極戰略緊密相連。北極航道的商用化、北極治理議題的日益政治化，使格陵蘭的位置變得更加關鍵。加強與北約體系的協同，不僅有助於提升格陵蘭的北極治理話語權，也使其自然排斥來自不同政治體系的外部力量。

這一政治嵌入也對中國提出一個更深層的提醒：稀土競爭正在從產業維度轉向地緣維度，而未來的價格競爭與供需結構變化，很可能就在這種政治嵌入中被加速觸發。

其次，格陵蘭資源與技術的融合構成了西方「由礦到磁」體系的關鍵拼圖。格陵蘭資源的重要性遠超其儲量本身，因為它恰好補上了西方稀土鏈最薄弱的一環：重稀土供應。該地區的坦布里茲礦擁有超過4500萬噸儲量，其中重稀土比例較高，與美國、歐盟、日本高度依賴的磁材、驅動電機、國防裝備產業鏈深度匹配。

但更關鍵的是，格陵蘭的動向強化了全球新增稀土供應的結構性擴張趨勢。美國本土礦山正在恢復，澳洲加速擴產，加拿大、納米比亞等國項目啟動，歐盟內部正在推動若干項目的可行性論證。格陵蘭的加入，有望使這一系列擴產舉措從「各自為戰」進一步轉向「西方合力」。其結果可能不是「擺脱對中國依賴」那麼簡單，而是體現為以下幾點：全球稀土供給總量在未來五到十年有望持續走高；中期稀土市場可能面臨過剩壓力；稀土價格可能出現由結構性緊缺轉向結構性過剩；中國的價格穩定能力與產業鏈主導力將被削弱。

2025年10月28日，美國總統特朗普和日本首相高市早苗在日本東京赤坂宮舉行雙邊會晤，雙方展示了關於確保關鍵礦產和稀土供應的簽署文件。（Reuters）

同時，日本的加入或進一步強化這一趨勢。日本在精煉、回收和高端磁材微結構控制方面有全球優勢，是唯一能與中國在高性能釹鐵硼磁體技術上競爭的國家。格陵蘭資源與日本技術的結合，恰好為西方構建完整「礦到磁」體系提供了關鍵的拼圖。

此外，格陵蘭還有望將成為西方「綠色礦產標準」的示範區。綠色稀土認證、透明度審查、供應鏈可追溯體系正在逐步制度化，這些標準未來可能成為排他性規則，將中國的規模化產品擠出部分高端市場。這也意味着：稀土價格未來的走勢不僅取決於供需，還將被制度性力量塑造。格陵蘭的加入，讓這種制度化趨勢更具可信度，也更具外溢能力。

再次，對中國稀土統攝力的衝擊與博弈結構的重構。格陵蘭的動向對中國最大的影響，並非來自其政治站隊本身，而是它可能成為「全球稀土新增供給結構性擴張」的關鍵觸發點，而這對中國或意味着三重風險：

第一，全球供給的逐步擴張或最終引發稀土價格結構性下行。西方有能力逐步實現稀土自給，澳洲、美國、格陵蘭、加拿大、南部非洲加一起，其稀土潛在供應力有望覆蓋全球需求。因此，中國真正的挑戰，或許並非供應鏈被「繞開」，而是如果中國不能在這幾年實現國際稀土市場脱敏，使價格更能反映其全產業鏈優勢，那麼當全球大量礦山進入生產後，稀土價格將可能長期下跌。

2020年1月30日，美國加州，位於芒廷帕斯（Mountain Pass）MP Materials旗下的稀土礦，輪式裝載機正在將礦石裝入貨車。（Reuters）

一旦稀土產業進入「低價周期」，衝擊或將首先集中落在中國企業身上。原因在於，中國稀土體系由於產業鏈完整、環節眾多，長期承擔較高的環保標準、資源稅負和社會責任成本，其固定投入與運營費用遠高於以資源出口為主的國家。在價格被全球新增供給持續壓低的情況下，這些結構性成本將迅速放大，使中國企業承受的衝擊或遠比單一礦山型國家更為沉重，其潛在風險不可低估。

第二，西方制度規制力的外溢或逐步將中國排除在西方高端需求之外。格陵蘭有望成為西方推動綠色稀土標準的樣板。如果綠色認證體系被廣泛接受，那麼未來稀土價格形成機制將不再完全由市場決定，而將包含制度性溢價。中國的主導權或將在制度上受到削弱。

第三，西方對北極資源的戰略掌控或影響未來資源佈局。格陵蘭的站隊意味着北極資源路線的西方壟斷將進一步強化，中國未來在北極的科研、航道與資源合作空間可能進一步受限。

全球主要國家1995-2023年稀土產量（單位：萬噸）。2018年加州芒廷帕斯（Mountain Pass）再投產讓美國成為稀土生產第二大國，重要性不言而喻。 數據來源：Energy Institute, Statistical Review of World Energy 2024。

綜上所述，格陵蘭的選擇或標誌着全球稀土供應鏈正在逐步進入一個「供給擴張—制度加持—地緣加速」的新周期。確實，自美西方重啟本國稀土生產進程之後，一系列的問題也隨之而來。近期，由於廢水處理問題的爭端，萊納斯（Lynas）的德克薩斯稀土生產計劃面臨被取消的風險。但是，更需要看到的是，無論是美國官方的補貼還是廠家的新技術研發，都在持續推進中。格陵蘭的稀土開發計劃與澳洲、美國、加拿大等國的擴產趨勢疊加，意味着西方實現稀土自給絕非無解，只是需要時間。而隨着這些項目陸續投產，全球稀土過剩將成為結構性趨勢，價格可能走向長期下行。

因此，可以認為，稀土競爭的本質不在話語權，而在價格的未來；不在市場份額，而在周期窗口；中國面對的不僅是被繞開，而是價格下行周期一旦漸趨明朗而形成的結構性壓力。這也意味着一個關鍵判斷：中國稀土真正的戰略風險並非西方繞開中國，而是中國可能錯失「最後的國際脱敏與價格穩定窗口」。一旦未來供應大幅增加，中國巨大的稀土產業鏈將面臨周期性的甚至生存性的壓力。

可以認為，中國稀土戰略的核心任務不僅是捍衛市場份額，而更是：儘快實現價格體系脱敏，減少對單一齣口品類的依賴；加快推進稀土回收體系與高端磁材體系，提升產業鏈利潤率；構建國際合作網絡，拓展多元化海外資源；參與「綠色礦產」規則制定，避免未來被制度性排除；提前佈局稀土長期價格下行時代的產業韌性。

最終分析結論：

概而言之，格陵蘭的站隊雖非決定性力量，卻象徵着西方供應鏈重構的深化推進。隨着多國擴產、新標準形成及聯盟化趨勢升温，未來稀土競爭將從資源掌控轉向價格周期、制度約束與供應鏈韌性的綜合比拼。對中國而言，當前不僅是維護產業鏈完整性的關鍵階段，更是實現國際市場脱敏與價格穩定的重要窗口期。一旦全球新增供給集中釋放，中國將面對由價格下行、規則收緊與外需收窄共同構成的系統性壓力。能否在窗口關閉前完成戰略轉型，將直接決定未來稀土產業的競爭高度與生存空間。

本文原載於2025年11月30日的安邦智庫每日經濟欄目

