必須「審時度勢」的美國聯儲局主席｜點經

新一任美國聯儲局主席似乎塵埃落定——白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）成為接替鮑威爾（Jerome Powell）的美聯儲主席最熱門人選，計劃於2026年初公布最終提名。這是日前美國總統特朗普公開表示的「潛在的美聯儲主席」。市場預測平台數據顯示，哈塞特接任概率已超80%，其政策立場與特朗普的降息訴求高度一致，主張盡快寬鬆以規避經濟衰退風險。



特朗普會選甚麼人當聯儲局主席？唯一的標準就是忠誠。看上去，聯儲局主席其實已經並不需要很牛的能力，但必須會審時度勢。兩個維度看。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）11月9 日表示，感恩節是對美國經濟其中一個至關重要日子。若停擺持續，第四季經濟面臨收縮。(Reuters)

如果你問金融界大家熟悉的聯儲局主席是誰？不少會大讚格林斯潘（Alan Greenspan），這就着實一言難盡。格林斯潘就是當年就是竭盡所能的甚至可以說沒節操的取悅了華爾街的大佬們，於是被推上了當了很多年的聯儲局主席的位置。

格林斯潘當聯儲局主席的時候，美國正是國力鼎盛的時期，外部沒有對手，內部各種矛盾也還比較緩和，這不是因為格林斯潘有本事，會搞利率會印鈔，只是剛好遇到了盛世，加之又很會討好金融資本們，敞開了印鈔幫大家賺錢，他成為華爾街最「喜歡」的聯儲局主席。這麼好的工具人誰能不稀罕呢？這就是「審時度勢」。這讓格林斯潘弄出一個互聯網泡沫，並給2008年的次貸危機埋了個大雷，被集體失憶。

圖為2008年10月23日，美國聯邦儲備局前主席格林斯潘出席眾議院監督與政府改革委員會的聽證會。（Getty Images）

還是說回現下。12月2日特朗普的內閣會議一開頭，他就在鏡頭前跟財政部長貝森特（Scott Bessent）確認了貝森特無意改任聯儲局新主席。貝森特自己雖然不選聯儲局主席，但據悉新任主席人選的面試工作一直是貝森特在主持。這項工作已經進行了幾個月了，傳言貝森特面試候選人的主要依據是他自己今年發表的一篇論文，新主席的觀點需要與貝森特這篇論文的意見一致。

這篇論文就是發表在2025年春季號《國際經濟》上的《美聯儲的新「功能強化型」貨幣政策：非常規政策過度使用、職責蔓延與機構臃腫正對央行貨幣政策獨立性構成威脅》。貝森特的論文和文章是配合特朗普要求撤換鮑威爾的政治整肅運動發的，打的口號是「改革臃腫、專權、對美國人民失去信心的美聯儲」，主張要對聯儲局限權，讓美儲局放棄「監管銀行」的職能，專心於「穩定通脹、維持低失業率和平和利率」的「相關宏觀監控、最後貸款人流動性以及貨幣政策」工作。貝森特還指責聯儲局等政策是造成了美國貧富不均的罪魁禍首。

2025年2月20日，美國白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt，左二）與白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett，左一）、國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz，右二）和白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller，右一）一起在白宮簡報室向媒體發表講話。（Reuters）

當然！聯儲局的貨幣寬鬆政是造成了美國貧富不均，但了解美國歷史的人都應該知道，實行了幾十年的新自由主義經濟政策用「涓滴經濟學」來論證「給富人減稅就能讓窮人獲得更多機會」，結果事與願違，搞出了嚴重的貧富分化，並且既得利益群體的貪婪引發了金融業的系統性危機。而為了救那些「大到不能倒」的企業，聯儲局開啟量化寬鬆政策，並增加一系列的監管職能。貝森特現在混淆視聽，一方面是要配合特朗普撤換鮑威爾的行動，另一方面也是要為特朗普重啟新自由主義「下滲經濟學」（Trickle-down economics，又譯涓滴經濟學、滴漏經濟學）裏的給富人減稅的「大而美法案」（ The Big and Beautiful Bill Act）做政策背書。

再看看幾乎被指定了的63歲的哈塞特。他曾在2017年至2019年擔任白宮經濟顧問委員會主席，隨後於2020年新冠疫情暴發後短暫回歸擔任高級顧問。今年1月特朗普重返白宮時，他出任了國家經濟委員會主任。如果哈塞特最終執掌聯儲局，市場預期貨幣政策將發生顯著轉向。哈塞特認為，高利率對經濟的傷害比通脹本身更大，他支持更深、更持續的降息路徑。最近他明確表示，如果由他領導聯儲局，會立即降息。據《華爾街日報》解讀，哈塞特滿足了總統的兩個關鍵標準——忠誠度，以及在市場中的公信力。

5月20日，特朗普到國會山遊說共和黨人支持《大而美法案》，期後同眾議院議長約翰遜一同見記者。（Reuters）

確實如此。特朗普的訴求很簡單，在他任內多搞錢，MAGA是廣告片口號，賺錢才是真正的目的。在美國做金融最賺錢，想在金融行業有作為，離不開聯儲局的支持。所以特朗普才這麼着急想要控制聯儲局。鮑威爾代表了別人的利益，就換個能代表自己利益的。哈塞特顯然就是那個工具人。諷刺的是，他在特朗普第一任期內曾堅定捍衛美聯儲獨立性，但今年，他已加入特朗普的行列，尖銳批評聯儲局及鮑威爾。「審時度勢」得非常可以。

資本市場從來買的都是預期，做的是未來的交易。看來，貝森特和哈塞特都深得特朗普的「常識」——市場對可能帶來的政策轉變反應迅速而明確。這當然會立即推動風險資產走牛，市場又即將「瘋狂」。是啊，但「瘋狂」之後呢？反正特朗普也就不過三年。