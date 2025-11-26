美財長：特朗普或聖誕前宣布聯儲局主席繼任人

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於11月25日表示，將於當天結束第二輪聯儲局主席人選面試，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）很有可能在聖誕節前宣布人選。



2025年7月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）一同參觀華盛頓特區聯儲局大樓，該大樓當時正在整修。（Reuters）

路透社報道，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）的任期將於明年5月屆滿，對於繼任者人選，貝森特已將範圍從最初11人減至5人。貝森特在接受全國廣播公司商業頻道（CNBC）採訪時表示，最近的面試重點在於，候選人將如何領導聯儲局「非常複雜的運作」。

貝森特表示，將在同日稍後時間完成第二輪面試，「我們有五位非常優秀的候選人。」他又稱，認為特朗普很有可能在聖誕節前宣布人選，但這完全取決於對方，也有可能是新年假期前，但強調目前一切進展順利。

路透社報道，候選人包括白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）、聯儲局前任理事沃什（Kevin Warsh）、現任聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）和鮑曼（Michelle Bowman），以及貝萊德集團管理層里德（Rick Rieder）。

預測市場平台Kalshi和Polymarket認為，哈塞特和沃勒的競爭最為激烈。沃勒日前表示，他已由貝森特進行第二次面試，結果良好，又自稱符合出任聯儲局主席的條件。

彭博社最新報道，哈塞特脫穎而出，成為領跑者。