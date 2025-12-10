台灣地位未定？　難道不是已經確定所以無需再定？

中國外長王毅12月8日在北京與德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）會談時，就台灣問題的歷史事實和法理經緯作全面闡述，他引用和列舉七項歷史與法理依據，稱台灣地位已經被「七重鎖定」。

王毅之所以提到台灣地位被鎖定，有一個背景是台灣地位未定論是美日的主張。

前不久日本首相高市早苗聲稱日本根據《舊金山和約》放棄了全部權力，並無認定台灣法律地位的立場，暗示「台灣地位未定」。

今年9月3日中國舉行盛大閲兵式紀念中國人民抗日戰爭勝利80周年，同樣在今年9月，美國在台協會（AIT）稱《開羅宣言》《波茨坦公告》等文件「未決定台灣最終的政治地位」，美國務院發言人應詢也稱，AIT已準確傳遞訊息，中國大陸「扭曲」二戰時期文件以支持其「脅迫」台灣行動，這些文件都沒有決定台灣的「最終政治地位」。

一個稱台灣地位已定，一邊說台灣地位未定。如此截然不同的立場衝突到底是如何發生的？為什麼會出現這樣的局面？

圖為2025年12月8日，德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）訪問中國，與中共中央政治局委員、外交部長王毅會面。（中國外交部圖片）

台灣地位未定論的由來

美國並不是近年才提出台灣地位未定論，早在二戰結束初期美國就提出了這一說法，在上世紀五六十年代台灣地位未定論又有了更加全面的發展。

1949年3月駐日盟軍總司令麥克阿瑟表示：「在對日和約簽定之前，台灣仍屬於盟軍總部」。美國總統杜魯門於1950年6月27日發表聲明稱：台灣未來的地位必須等到太平洋地區恢復安全、對日本的和平條約訂立、或經聯合國審議後才能決定。

英國外交大臣安東尼·艾登在1955年2月發布台灣法律地位之書面說明：「1945年9月，依據日本降伏文書以及日本政府在盟軍最高統帥的指示下於1945年9月2日發布的《一般命令第一號》，中國軍隊接管了台灣，但此舉並非一項領土割讓，其本身亦不涉及主權之變更。蔣介石駐於台灣，是依盟國與其所達成的安排，由其作軍事佔領，為全體同盟國負責，等待與日本簽訂和平條約，或者如果台灣的地位沒有在該條約中得到解決（實際上沒有），那麼就等待一個關於台灣的最終解決方案——這也尚未發生。這項安排並不構成台灣成為中國領土。」

1961年3月，日本外務省答覆日本國會議員對於台灣歸屬問題的質詢時表示，接受《波茨坦公告》只具有休戰協定的性質，不具有處分領土的性質。立場也是日本認為台灣地位未定。

一言以蔽之，美英日等國認為，依國際法戰爭的始末是從宣戰到和平條約生效為止，所有經過協議後的權利義務須在和平條約生效以後才能產生法律關係。之前的口頭宣示台灣歸中國都沒有法律效力。

而1951年日本與同盟國簽訂《舊金山和約》，1952年又與中華民國政府簽訂《中日和約》，但是在這些和約中，日本都只有表示「放棄」對台灣、澎湖等島嶼的一切權利、權利名義與要求，並未表明台灣主權歸屬於何方。因此台灣地位未定。

這是台灣地位未定論的大概邏輯。

台灣地位未定論是美國的政治操弄

從二戰結束到現在80多年過去了，中國不是不知道美國提出的台灣問題未定論，美國也不是不知道海峽兩岸都認為台灣地位已定。問題之所以再次浮起，和中國大陸加速推進統一台灣的進程密不可分。

目前各界最核心的關切是中國大陸何時統一，美國是否會出手干預。走上風口浪尖的台灣地位未定問題，本質上是為不支持中國統一找的藉口。中國主張的台灣地位已經被七重鎖定，言下之意就是中國統一名正言順。這是統一和阻止統一的較量。

從來不是因為西方人重視法律重視程序正義所以才提出台灣地位未定。美國提出的台灣問題未定論，從一開始就是一個政治操弄話題。

日本投降後中國政府已經於1945年10月從日本手中接收台灣。雖然從程序上美英等盟國認為需要具體的條約來確認台灣主權歸屬，但台灣主權歸中國是被各方默認的法理事實和既定事實。

台灣地位未定論之所以在1949年之後被正式提起，在於美國扶植的中華民國政府在1949年失去了對中國大陸的統治權，在內戰中戰敗，不得已敗退到台灣。美國人的擔憂是如果承認台灣主權歸屬中華民國，那麼就給了取代中華民國的中華人民共和國以攻佔台灣的藉口。如果台灣地位未定，這樣美國還有理由插手台灣問題，中華人民共和國也就是中國大陸就不能進一步拿下台灣。

中國於1945年10月恢復了對台灣的統治。圖為當時的台灣行政長官任命狀。（微信公眾號＠台海時刻）

朝鮮戰爭爆發後，由於政治敵對，美國擔憂中國大陸佔領台灣改變太平洋力量態勢，一度依據台灣地位未定論提議台灣充當美國的海外屬地。美國人在台灣問題上的主張從來都是着眼於美國的太平洋戰略，服務於美國當時的國際鬥爭形勢。

1972年美國時任國務卿基辛格秘密訪華，開啟了中美關係正常化的進程。當時中美談判時，中方曾要求美國日後不許再提及「台灣地位未定論」等荒謬結論。基辛格和後來訪華的尼克松曾順勢答應了中方的要求，中美雙方的談判也變得更為順暢。

1972年的中美聯合公報顯示美國認識到，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分。美國政府對這一立場不提出異議。1978年的中美建交公報中顯示，美利堅合眾國政府承認中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分。這些都是美國承認台灣地位已定，承認台灣主權歸屬中國的公開表態。

美國為介入中國統一找藉口

現如今美國人執着於從法理程序上講沒有哪份條約明確規定台灣的主權歸屬，這是在和中國玩國際法的文字遊戲。美國向來對國際法合則用不合則棄。如果美國的邏輯正確，那美國為什麼不能回答二戰結束80年了台灣地位仍未確定？難道不是已經確定所以無需再定？如果未定，為什麼美國要在和中國建交時承認台灣是中國的一部分？

1979年1月1日，中美建交。同日，中國全國人大常委會發表《告台灣同胞書》，正式提出實現和平統一的大政方針。（人民日報網站）

1949年之後敗退到台灣的中華民國當局也反對台灣地位未定論，認為戰後台澎地位歸屬已獲得法律上的解決，中華民國對台灣的主權獲得國際法確認，戰後台灣為其實際管轄、有效統治的領土。國民黨和民進黨執政時期皆採這一立場。部分台獨分子呼應美國的台灣地位未定論是為了某獨，這和過往敗退到台灣的中華民國當局的長期官方立場是不一致的。美國在中美建交之後就很少提及台灣地位未定論和兩岸都反對台灣地位未定論密不可分。

現如今美國再次將台灣地位未定提到枱面上，是為了給美國插手中國統一進程尋找藉口。這是霸王硬上弓，是美國和台獨勢力的一次公開合謀。二戰結束後，變化的是中國已經不是80年前的中國，也不是1978年中美建交時的中國，而不變的是美國不希望放棄台灣這個戰略要地，不能接受中國將台灣劃歸管轄範圍之後的地區局勢變化，自始至終美國都是建立在本國私立的基礎上插手中國內政，試圖渾水摸魚。

過去幾十年，中美圍繞軍演、台獨、對台軍售等話題在不同時期進行了多輪鬥爭，對話的基礎都是建立在中國對台灣享有主權這一基礎上的。美國非常清楚未來圍繞台灣的討論只有中國統一這一個話題。在人們關切戰爭與和平的時候，美國人舊事重提拋出台灣地位未定說法，着實令人驚詫。這種試圖推翻各方討論台灣問題邏輯基礎的做法，簡直就是一個笑話。

目前全球和中國建交的180多個國家都在建交聲明中只有一個中國，台灣是中國的一部分。這是國際社會公認的無需在確定的事實。如果依據美國所說台灣地位未定，那然後呢？美國打算如何解決台灣地位？難不成美國要佔據台灣？要交聯合國大會表決台灣地位？美國堅守台灣地位未定論只是美國的主張，即便是聯合國大會表決台灣地位，美國也無勝算的可能。