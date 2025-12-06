德國外長明啟程訪華將晤王毅　重點討論歐中經貿關係及稀土問題

德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）將在周日（12月7日）啟程訪華，重點討論歐洲與中國之間緊張的經貿關係，尤其是稀土供應問題。



據路透社報道，德國外交部發言人星期五（12月5日）說，瓦德福爾此行將與中國外長王毅及其他高層官員會談。

2025年7月3日，德國柏林，外長王毅（左）與德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul，右）舉行會面時握手。（外交部網站）

發言人說，會談將聚焦歐中經貿關係，瓦德福爾將就關鍵原材料和技術的供應鏈安全與可靠性表達關切，強調稀土出口管制等限制措施已對德國及歐洲企業造成不利影響。

發言人還指出，俄烏戰爭及有關結束衝突的試探性談判也將在議程之中；雙方還將討論人權、中東局勢、南中國海及台海問題。

瓦德福爾原定10月底首次以外長身份訪華，但因未能敲定關鍵會面而臨時取消行程。

圖為2025年7月3日，中國外交部長王毅訪問柏林，與德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）共同出席記者會。（Reuters）

德國與中國長期保持緊密經貿往來，但近年來，因不公平貿易指控和保護主義等因素，兩國關係受到衝擊。過去一年，中國加強稀土出口管制，對德國製造業造成明顯衝擊。

歐盟本周推出一項數十億歐元計劃，以減少對中國稀土的依賴。德國副總理兼財政部長克林拜爾（Lars Klingbeil）上月訪華時曾說，中國已作出「明確承諾」，將確保關鍵原材料供應。

本文獲《聯合早報》授權轉載

