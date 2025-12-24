2025年「特朗普巔峰」已過　2026年又將如何？｜Jack Talk・去片

2025年1月20日之後，全世界恍惚進入了一個特朗普（Donald Trump）時代。大家關注的世界大事（如俄烏、加沙）、大家不關注的世界大事（如剛果民主共和國東部和盧旺達支持組織的戰爭），甚至是美國主動缺席的世界大事（如巴西COP30氣候峰會、南非G20峰會）等，無論是在席還是缺席的特朗普都是主角。

他自己主動搞出來的事態更是如此，例如是全球關稅戰、轟炸伊朗核設施、大軍壓境委內瑞拉等等。

在美國國內，特朗普看似大權在握，幾乎想做什麼就能做什麼。國會兩院控制在共和黨手中，最高法院也有6對3的保守派絕大多數。除了「愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）檔案公布」的問題之外，國會從來不對特朗普的決策造成任何的阻礙。最高法院的保守派法官也透過大量不用提供詳細法律論證的緊急判決作出了一系列對於特朗普有利的決定，並沒有對總統權力施加限制。

走到2025年年末，特朗普的民望比其第一任期同期還要低，從經濟表現到移民執法等不同施政層面都大失民意支持。在11月的全國各地各級選舉中，共和黨也遭遇挫敗。MAGA派內部的意見領袖也開始跟特朗普有不同意見。

到底2026年還會是特朗普的時代嗎？

本片以「經濟民族主義」「金錢至上主義」「右翼文化戰爭」「集權主義」「復古主義」「和平主義」六個特朗普2.0的執政面向去為2025年的「特朗普時代」作一個總結，並以此為框架展望2026。