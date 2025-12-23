舞了這麼久不過是小丑，此魯比奧非彼盧比奧！

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）近日在年末新聞發布會上坦稱美國必須與中國維持關係開展交往。

魯比奧說中國「現在是、未來也將持續是一個富裕而強大的國家」，並在地緣政治中扮演關鍵角色。我們的工作，是找出與中國共產黨及中國政府合作的機會。美中兩國都足夠成熟，能夠認識到分歧與摩擦短期內難以消除，但這並不妨礙在氣候變遷、全球安全、經濟穩定等議題上展開合作。」

眾所周知，魯比奧擔任國會議員期間（當時中國官方對他名稱的中文翻譯是盧比奧）以對華強硬立場着稱。他曾是《防止維吾爾人強迫勞動法》與《香港人權及民主法案》的主要推動者，相關立法行動也曾促使北京兩度對其實施個人制裁，使他成為首位仍遭中方制裁情況下就任的美國國務卿。今年1月在參議院任命聽證會上，他仍將中國形容為「強大且危險的準同級對手」。

魯比奧不過是站在特朗普身後大笑的人。(Reuters)

從處處敵對到強調合作，魯比奧的對華態度轉變成為近來媒體熱議的焦點。

為什麼魯比奧的轉變如此之大？他自己說，「我現在的角色是代表總統與美國的外交立場。過去我有另一份工作，而現在的職責，是在國際舞台上為美國利益服務。」

翻譯一下，魯比奧的意思是，屁股決定腦袋，在其位謀其政，擔任什麼職位充當什麼角色。國務卿的職責和議員的職責的是不同的，因此對華態度也是不同的。

人們可以說這是君子豹變。但這也說明登上舞台這麼久，其實不過是小丑。

如果擔任國務卿需要務實，那擔任議員就可以信口開河嗎？這種反差本身就是諷刺的，說明了美國政治的虛偽。

2020年台當局領導人賴清德前往華府後的第一個行程，就是去拜會長期友台的美國共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）。（取自魯比奧社交平台X）

魯比奧作為建制派的政客，他的諸多看法帶有典型的美國意識形態色彩。之所以轉變，既是因為中美勢變，更是因為他的大老闆叫特朗普。

魯比奧之所以加入特朗普（Donald Trump）陣營不只是為了給特朗普當打工仔。他瞄準的是下一屆美國總統的寶座。

為了和副總統萬斯（J.D. Vance）競爭，成為欽點特朗普的接班人。不管特朗普的主張多麼難以接受，他現在都照單全收。特朗普說中美G2，他就說中美要合作。僅此而已。

一個人的行事作風，經歷過山車般的轉變，是價值觀徹底扭轉還是權宜之計，大家心知肚明。

魯比奧作為被中國制裁的國務卿，到現在還沒有到訪過中國，這是不同尋常的。

魯比奧重申，美國並沒有退出世界舞台。(Reuters)

如果明年特朗普訪華，而他這位國務卿一次也沒有訪華做鋪墊。那是他個人的失敗還是特朗普對華外交的失敗呢？再務實的政治衡量，也抵不過人性的自保本能。

魯比奧比特朗普更心急，更希望過往的經歷不要成為美國對華政策的絆腳石。他必須為特朗普訪華做充分的前期準備，能夠獲得中國的豁免就再好不過了。

如何繞開制裁，如何拋下過去，為兩國外交，兩國領導人接觸做鋪墊，才是魯比奧考慮的重中之重。和過去切割是魯比奧必須要馬上做的。

特朗普沒有意識形態包袱，他的對華態度轉變，也許是真。但魯比奧這樣一個比特朗普從政時間更長，更多用政治大腦思考的人，對華態度是否真的轉變，不能僅憑他說了什麼就做出結論。畢竟，特朗普政府的國務卿對華態度如何取決於特朗普，而如果魯比奧成為總統，其對華態度取決於魯比奧本人。