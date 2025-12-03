路透社：中美大豆貿易加速推進　多艘美國貨船正運往中國

路透社周二（12月2日）引述一份有關航運的時間表文件指，美國農作物正在加速對華運輸，至少有6艘散貨船計劃在12月中旬之前在墨西哥灣沿岸碼頭裝載大豆。此舉正值關稅戰導致中美貿易陷入停滯的數個月後。



據報道，第七批美國大豆貨物上週末裝船運往中國，這是自5月以來的首批此類貨物。

2025年8月27日，美國伊利諾州沃特曼（Waterman），豆農Ryan Frieders站在自家農場的大豆田中。 （Reuters）

美國農民和糧食貿易商一直在等待貨物開始運輸。此前美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和中國國家主席習近平於10月底在韓國舉行貿易會談。據白宮稱，北京承諾在年底前購買1200萬噸美國大豆。中方尚未證實會談的具體內容，包括是否承諾購買大量美國大豆。

美國農業部數據顯示，中國進口商上月預訂近200萬噸美國大豆，計劃在2025/26年度（截至2026年8月）發貨，但此後確認的採購量極少。中國目前的採購總量仍遠低於貿易戰前的水平。中國「退出」市場已導致大豆期貨價格跌至近五年來的低點。

中美關係：圖為2011年1月17日，北京一間國際酒店前方懸掛着中、美兩國國旗。（Reuters）

航運數據顯示，貨輪德川號（Tokugawa，音譯）周二正在裝載大豆，「Katagalan Brave」也將在未來幾天裝載貨物。另外，RB Eden、Hua Xing Hai、Donna Alexandra和SSI Dominion這4艘貨船也預計在未來2週陸續到港口裝載貨物。

自3月以來，美國對華高粱（sorghum）出口也首次恢復。航運數據顯示，一艘名為「Bungo Queen」的貨船目前正在德克薩斯州墨西哥灣沿岸的一個碼頭裝載貨物，另一艘名為「YM Navigator」的貨船預計將於下週較晚時間在太平洋西北部的一個碼頭裝載貨物。