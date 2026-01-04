委內瑞拉變天｜美國為何攻打委內瑞拉？　長年恩怨一次看清

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）自再度入主白宮以來，重新對委內瑞拉馬杜羅（Nicolás Maduro）政府採強硬態度，除了多次海上打擊委內瑞拉「運毒船」、扣押油輪，更於剛踏入2026年就出兵當地，直接帶走馬杜羅夫婦到紐約受審。

到底美國為何攻打委內瑞拉？而這個剛產生應屆諾貝爾和平獎的國家會否淪為戰場？



自委內瑞拉左翼人士查韋斯（Hugo Chávez）於1999年當選總統以來，左派一直主導該國政治。他病亡後，馬杜羅2012年以接班人的身份成為臨時總統，其後再正式當選總統並一直連任至今。 委內瑞拉左翼政府採取強硬的反美立場，使其與美國的關係遂陷入低谷。

巴士司機出身的馬杜羅，2013年接任因癌症病逝的查韋斯當上總統。（Reuters）

在特朗普的首屆任期時，已曾多次施壓馬杜羅政府。委內瑞拉於2017年爆發反馬杜羅示威時，特朗普當時已曾威脅可能軍事入侵當地。雖然特朗普最終未採取軍事行動，但卻對委方採取極限施壓策略，其中包括在該國出現多次政治爭議後，不承認馬杜羅政府合法性；以毒品恐怖主義和走私可卡因為名，懸賞1500萬美元緝捕馬杜羅本人（懸賞金額最近被特朗普政府倍增至5000萬美元）。

拜登（Joe Biden）政府時期，委美關係維持冷淡，雙方雖一度達成協議，美國同意臨時解除部份對委內瑞拉制裁，以換取對方舉行「自由選舉」，但美方後來認為馬杜羅未能履行協議，而恢復制裁。特朗普再度上台後，雙方又回到劍拔弩張的狀態。

2025年12月11日，挪威奧斯陸，圖為獲得2025年諾貝爾和平獎的委內瑞拉反對派領袖馬查多召開記者會。（Getty）

芬太尼是美國突襲馬杜羅的「原罪」？

與突襲伊朗核設施一事相比，美軍在委內瑞拉的軍事行動卻看似欠缺清晰的戰略目標。特朗普多次以委內瑞拉船隻載有毒品為由發動打擊，聲稱每艘船都造成了2.5萬名美國人因使用藥物過量死亡。先不論這一說法本已缺證據支撐，從芬太尼才是美國藥物過量主要死因的維度來看，加勒比海地區根本不是芬太尼走私重要路線，委內瑞拉也不是流入美國芬太尼的主要來源。相反，流入美國的芬太尼主要在墨西哥製造，並透過車輛走私美墨邊境。

2025年7月16日，美國華盛頓，總統特朗普在白宮東廳簽署《阻截芬太尼法案》（HALT Fetanyl Act）時露出微笑。（Reuters）

如果「毒品問題」是特朗普主要關注事項，擴大軍事行動也無法解決這一問題，除非他另有目的。事實上特朗普「司馬昭之心，路人皆知」，馬杜羅在2020年被華府指控是販毒犯罪集團Cartel de los Soles的主腦，特朗普政府2025年8月更將該組織認定為「特別指定全球恐怖份子」（SDGT），而特朗普同一時間也被揭曾簽署行政命令授權動用軍隊來對付被定義為恐怖組織的販毒集團。

這意味着委內瑞拉的「毒品問題」，同時也是「政權問題」，這樣美國在委內瑞拉的一系列行動便有一個清晰的戰略目標—「打擊馬杜羅政府」。

因毒品全面入侵：歷史又重演？

不過，發動陸上打擊是一回事，全面入侵又是另一回事。特朗普在首個任期時，多次威脅要入侵委內瑞拉。他2020年受訪時稱：「如果我們對委內瑞拉採取任何行動，我不會對此保密......我不會派出一小群人，不不不。那將被稱為軍隊。」時任國家安全顧問博爾頓（John Bolton）也曾經在記者會談及委內瑞拉局勢時，被記者發現其手上筆記簿寫有「派5000士兵到哥倫比亞（當時仍為美國盟友）」的字眼，令人懷疑華府是否有意出兵對付馬杜羅。

最終，直到特朗普在2021年卸任，美國都未有對委內瑞拉作出重大軍事行動。但事移勢易，當年外界只能從蛛絲馬跡猜測美國對委內瑞拉的潛在軍事行動，如今龐大的美軍部隊正在委內瑞拉門前集結。

對於不少美國人或拉美地區民眾來說，這種事態發展擁有相當大的既視感 。1989年，美國以保護僑民、保護民主選舉和打擊販毒的名義大舉入侵並推翻了當時的巴拿馬政府，再以販毒等罪名逮捕了該國時任最高領導人諾瑞加（Manuel Noriega）。後者於1992年成為首位在美國法庭被定罪的外國元首，並一直被關押在美國監獄，直到2010年被引渡到法國。

從委內瑞拉選舉爭議到馬杜羅被控與販毒集團有關聯，特朗普似乎正一步步重複當年的「操作」，為入侵行動鋪路。在海路方面，海軍陸戰隊、兩棲突擊艦、兩棲運兵艦皆已部署就緒；陸路方面，與特朗普第一任期相比，他失去了哥倫比亞、巴西這兩個陸鄰委內瑞拉的盟友，但分別與後者陸鄰或海鄰的圭亞那與千里達及多巴哥（Trinidad and Tobago）皆支持特朗普部署士兵、軍艦的決定。

事實上，由於圭亞那與委內瑞拉有邊境爭端；千里達及多巴哥曾揚言，在爆發衝突時會允許美軍過境保護圭亞那。因此不難想像兩國會在美國與委內瑞拉爆發戰爭時，為美軍提供突襲委內瑞拉的「捷徑」。

圖為2026年1月3日，委內瑞拉總統馬杜羅扣上手銬，被一眾美國緝毒局人員押解到紐約。（X/@BNODesk）

美國長期視拉丁美洲為自家「後花園」，入侵或軍事干涉域外國家非罕見之事。從特朗普上台以來針對巴拿馬運河或格陵蘭的威脅可見，其政府也主張由美國主宰該區域的「門羅主義」。

2025年1月3日，美國總統特朗普在出席記者會公布突襲委內瑞拉的細節前，在社交媒體上傳委內瑞拉馬杜羅被抓捕後的照片。（Reuters）

現在馬杜羅夫婦被押到美國，特朗普亦稱華府會「暫時接管」委內瑞拉一段時間，當地局勢能否持續穩定，仍是未知之數。假如美國「毒品問題」仍然無解，卻身陷戰爭的泥坑時，特朗普未來3年，也可以預備跟自己心心念念的諾貝爾和平獎說再見。