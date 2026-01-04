委內瑞拉變天｜美國出手接管　馬杜羅押送紐約　一文整合最新進展

美國1月3日突襲委內瑞拉，美國總統特朗普（Donald Trump）之後稱成功擒獲委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其夫人並將其帶離境外，之後將再把他們帶到紐約受審。特朗普同日稍晚舉行記者會公開突襲行動詳情等資訊，並透露了美國對委內瑞拉最新的外交取態，本文將整合目前最新的事態發展。



美國怎樣生擒馬杜羅？

路透社報道，美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）3日在記者會表示，擒獲馬杜羅的行動名為「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），出動逾150架戰機。

他表示，擒獲馬杜羅的美軍部隊在空襲掩護下，於美東部時間凌晨1時左右搭直升機抵達馬杜羅的位置。士兵破門進入後，成功擒獲後者。他們其後透過直升機，於美東時間凌晨3時29分左右安全撤離，並將馬杜羅押送至美軍兩棲攻擊艦「硫磺島」號。

2025年1月3日，美國總統特朗普在出席記者會公布突襲委內瑞拉的細節前，在社交媒體上傳委內瑞拉馬杜羅被抓捕後的照片。（Reuters）

馬杜羅面臨甚麼指控？

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）3日表示，馬杜羅夫婦已在紐約南區法院被起訴涉毒恐怖主義等罪名。特朗普其後證實，美軍部隊擒獲馬杜羅夫婦後，正把他們帶往紐約接受審判。

美媒報道，馬杜羅夫婦先是被押送到位於古巴東南部的關塔那摩灣美軍基地短暫停留，之後再轉乘飛機移到紐約，他們已於當時傍晚抵達。消息人士指，馬杜羅最快將於5日在曼哈頓的紐約南區法院出庭受審。

2026年1月3日，支持委內瑞拉馬杜羅政府的民眾在首都加拉加斯聚集，其中一名男子手持委內瑞拉國旗。（Reuters）

未來由誰管治委內瑞拉？

特朗普3日在記者會上表示，美國接管委內瑞拉，直到當地能夠安全、妥善、審慎地完成權力交接，惟沒有透露具體運作或時效相關的細節。

特朗普在記者會上表示，包括國務卿魯比奧（Marco Rubio）和國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在內的美國高級官員將與一個「集團」（group）合作，以協助管治委內瑞拉。

2026年1月3日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與一眾政府官員在佛羅里達州海湖莊園，就突襲委內瑞拉一事舉行記者會。（Reuters）

對於潛在的合作人選，特朗普稱美方正與委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）接洽，反而指反對派領袖、應屆和平獎得主馬查多（María Machado）欠缺領導委內瑞拉所需的支持或尊重。

不過，羅德里格斯同日作出表態，重申馬杜羅是委內瑞拉唯一的總統，並狠批美國的行動。

特朗普擬如何處置委內瑞拉石油資源？

談及委內瑞拉的石油資源時，特朗普聲稱將招募美國公司進入委內瑞拉市場，修復當地嚴重破損的石油基礎設施，以重振該國「衰弱」的石油產業。不過，他補充指，美國所有對委內瑞拉石油的禁運措施仍然全面生效

據美國能源資訊署（EIA）稱，委內瑞拉擁有高達3,030億桶原油儲量，約佔全球原油儲量的五分之一。