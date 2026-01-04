今天是委內瑞拉明天可能是任何國家　特朗普開啟國際恐怖時代

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其夫人就這樣被美軍綁到了美國，他是第二位被美國非法抓捕的外國總統，上一位是在1989年、時任巴拿馬總統諾列加（Manuel Noriega）。美國是一個離不開戰爭的國家，在將近250年的歷史上，只有屈指可數的數年沒有發生過戰爭。2026年剛開始，號稱要拿下諾貝爾和平獎的總統特朗普，就迫不及待地打響了第一槍！



相信是在委內瑞拉內鬼策應下，美軍才能那麼短時間內精準的帶走馬杜羅。但不管怎麼說，美軍這次行動在戰術層面是成功的，快速突入、精確打擊、防空體系被壓制、目標被控制，這些都體現了美軍成熟的作戰體系。但戰爭從來不只是戰術問題，而是政治問題。

圖為2026年1月3日，委內瑞拉總統馬杜羅在美國執法人員的帶領下離開華府專機，準備到紐約法院應訊。（ ABC Affiliate WABC via REUTERS）

在政治層面，美國這次會付出的代價極其高昂。國際法權威被進一步掏空、美國道義形象繼續坍塌、全球南方國家對「美式秩序」徹底「祛魅」（Disenchantment）。美國過去還能說一句：「以規則為基礎的國際秩序」，而現在連這層遮羞布都不要了。美軍這次行動，是一次赤裸裸的侵略行為，是對國際法和國際準則的粗暴踐踏。

不管美國方面給出多少包裝理由，不管是「毒品問題」、「民主問題」還是「地區安全威脅」，在國際法框架內，這次行動只有一個定性：非法使用武力，侵犯主權國家，公然違背《聯合國憲章》。

《聯合國憲章》第2條第4款明確規定，任何國家不得以武力威脅或使用武力，侵犯他國領土完整和政治獨立。這不是模糊條款，而是戰後國際秩序的總基石，重點是美國當年親自參與制定、親自要求別人遵守的規則。但現在，美國自己把這塊基石一腳踹翻了。

2026年1月3日，支持委內瑞拉馬杜羅政府的民眾在首都加拉加斯聚集，其中一名男子手持委內瑞拉國旗。（Reuters）

更關鍵的是，美軍要抓的是一個國家的現任總統。在國際慣例中，國家元首享有高度人身不可侵犯權，這是維系國際政治最低穩定性的「安全閥」。特朗普這一抓，等於直接宣佈：現任國家元首，不再受任何規則保護。

耀武揚威的抓了，敲鑼打鼓的通告全世界，緊接著特朗普還在海湖莊園的記者會上對古巴、哥倫比亞發出威脅。他在回答現場記者提問時稱「古巴最終也會成為我們要討論的話題」，還稱哥倫比亞總統佩特羅應該「小心點」。

2026年1月3日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與一眾政府官員在佛羅里達州海湖莊園，就突襲委內瑞拉一事舉行記者會。（Reuters）

把視野拉遠就會發現，這場行動本質上是門羅主義的表達。兩百年來，門羅主義的核心從未改變：拉丁美洲是美國的勢力範圍，外人不得染指。只是不同時代換了更加赤裸的方式。

當一個拉美國家試圖保持戰略自主，試圖在能源、金融、外交上減少對美國的依附，它就天然站在了門羅主義的對立面。馬杜羅被抓，這絕非簡單的政權更迭事件，而是一次極具威懾性的公開示範，其影響遠超委內瑞拉本身。對拉美而言，這無疑是對地區國家的直接警告：不聽話不僅會遭製裁、凍產，甚至會被直接動武。美國此舉徹底擊穿了拉美長期的戰略模糊，讓主權淪為「看美國態度」的附屬品。

真正危險的地方，不在軍事層面，而在規則層面。小國將徹底放棄幻想。外交、國際法、聯合國，統統不再可靠，要麼徹底投靠大國，要麼鋌而走險追求極端安全手段；中等國家將會全面收緊，安全邏輯壓倒一切，政治更加封閉，軍事更加前置，對外政策更加激進，全球範圍內的軍備競賽將會加劇；大國博弈升級。既然你能抓別人總統，那別人為什麼不能復制？規則一旦崩塌，就沒有「只準我破例」的說法。特朗普的這次行動，自己爽了，但放出了一個「潘多拉魔盒」。

2025年1月3日，美國總統特朗普在出席記者會公布突襲委內瑞拉的細節前，在社交媒體上傳委內瑞拉馬杜羅被抓捕後的照片。（Reuters）

抓捕馬杜羅，並不會讓美國和世界更安全，當特種部隊取代聯合國的時候，世界只會更危險，更焦慮。接下來的國際秩序，可能會出現以下幾種趨勢：

首當其沖的是去制度化，聯合國、國際法院、國際組織被邊緣化，淪為背景板。其次就是去信任化，國家之間不再假設對方會遵守底線，所有安全預案都以最壞情況為前提。最後是去文明化。外交官不如突擊隊有用，談判桌不如導彈快。在這種狀態下，任何地區沖突都更容易失控，任何摩擦都更容易升級，世界整體風險不降反升。

短期內，美國展示了力量；長期看，美國卻親手削弱了自己賴以維系霸權的秩序基礎，世界不會回到「美國說了算」的時代，只會滑向一個更加混亂、更加危險、更加不可預測的「國際恐怖時代」。 而對美國自身，「斬首模式」一旦常態化，必將陷入持續證明自身實力的循環，成本飆升且反噬累積，試問，美國自身承受的起嗎？

特朗普打響的，不是2026年的第一槍，而是舊秩序的送葬曲。反對霸權主義、反對強權政治，已經是擺在我們面前一個必答題！