最後美俄核武限制成歷史文件　開啟核時代3.0？｜Jack Talk・去片

2月5日，美俄之間自1972年以來一直以不同條約形式存在的最後一個核武限制協議－－《新削減戰略武器條約》（New START）－－正式變成歷史。超過半個世紀以來，兩大核武國家之間首次沒有管制核武的條約。

當然，有190個國家以不同形式加入的《核不擴散條約》（NPT）依然存在。不過，這份條約的頭兩大支柱至今幾乎名存實亡。一是無核武的國家不會尋求取得核國（朝鮮！伊朗！）。二是獲條約承認為核武國家的中美蘇（俄）英法五國必須停止軍事競賽，並且真心誠意尋求削減核武以至最終的放棄核武（中國核彈頭數量近年據報大增；美國正在現代化其「核三位一體」當中既每一個元素；俄羅斯2024年也修改了核戰略，加大其可能使用核武的空間）。

《New START》此時劃上句號，可算是順應了時代潮流。

《New START》的核武限制是冷戰時代的產物，只規管美蘇核武「恐怖平衡」下的雙方洲際彈道導彈、潛射彈道導彈、核彈頭部署數目，以及已部署或非部署的核彈發射器（包括陸、海、空基）的數量。然而，在數碼化、AI、無人機等新科技和新武器的新時代發展之中，以至美蘇以外其他核武國家的興起之下，冷戰遺留的核武限制框架確實已經不合時宜。

但我們有什麼替代方案嗎？

特朗普大張旗鼓推動的「金穹」（Golden Dome）防空系統，若然有成，將會嚴重挑戰傳統意義上的核平衡。其他核武國家也在推出「核三位一體」以外的新型可載核武器。特朗普對於北約、歐洲和傳統盟友的壓榨也讓其東亞和歐洲盟友愈來愈有取得獨立核威懾能力的決心。

如果冷戰是核時代1.0、冷戰後是核時代2.0，我們今天其實正在已經走進核時代3.0。核時代3.0會是另一個核武軍事競賽的年代嗎？