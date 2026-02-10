高市早苗的驚天勝利　中國史無前例的機遇

日本眾議院選舉結果2月8日出爐，現任首相高市早苗所在的自民黨單獨獲得316席，取得壓倒性勝利。

通常意義上選舉獲得半數席位就可以確保執政黨繼續執政，預算法案可以推進。獲得穩定多數席位243席就可以在眾議院幾乎所有常任委員會掌握過半席次，並獨佔委員長職位。獲得261席，就獲得「絕對穩定多數」，可單獨掌控所有委員會，即便未經委員長裁定，僅靠本黨議員也能通過法案。

而此次大選，高市早苗所在自民黨單獨獲得席位316，超過眾院465席中的三分之二，具備對參議院否決的法案進行再表決，並具有啟動修憲的能力。如果再加上維新會的36席位，執政聯盟共拿下352席，超過議會75%的席位。這將使高市早苗所在自民黨未來幾乎可以在日本政壇呼風喚雨。

日本首相、自民黨總裁高市早苗2月8日帶領自民黨在眾議院選舉中取得大勝。(Reuters)

近年來黑金醜聞下，自民黨黨派門閥紛紛解散，自民黨政權支持率持續低迷，日本首相一度呈現出幾乎一年一換的走馬燈態勢。2024年10月的那次眾議院舉行大選。自民黨加上聯合執政的公明黨的議席，距離過半數還差3議席。

而此次高市上台後宣佈解散眾議院舉行大選，雖然冒險卻取得了逆轉性勝利。單獨獲得了眾議院超三分之二的議席，創造了日本戰後80年政治史上的一次歷史。高市早苗將安倍晉三奉為政治導師，而高市此次帶領自民黨贏得議席數，遠超安倍時期的任何一次選舉。高市早苗可以說一戰成名。

高市早苗是日本右翼政客，她走向前台帶領自民黨取得如此重大的成功，說明日本的整體民意正在全面向右轉。日本的再軍事化在日本國內有相當大的民意基。

2026年2月7日，日本東京，首相高市早苗在眾議院選舉的競選活動中發表講話。（Reuters）

以往日本修憲受制於執政黨沒有足夠的席位。而現如今自民黨擁有推動日本修憲的絕對能力。

不少分析認為，日本全面向右轉，意味着日本和中國的大沖突即將到來。高市早苗所在自民黨的勝選是中國的噩夢。但在筆者看來，這是高市早苗的驚天勝利，也是中國前所未有的機遇。

正是有高市早苗的大比分勝利，中國讓其收回涉台海的言論才顯得不同尋常。高市早苗在國內的大勝利，和日本在國際上的勝利根本不是一回事。高市早苗的國內支持率不是其在國際上為所欲為的理由。中國沒有理由也絕對不會接受日本在台海問題上為所欲為。

2026年2月8日，大潰敗後日本「中道改革」聯盟的兩位領導人：立憲民主黨黨首野田佳彥、公明黨黨首齊藤鐵夫會見記者。（Reuters）

高市早苗不在台海問題上說出個一二三，中國是不會鬆手的。正是有高市早苗在台灣問題上的失言，才有中國在台灣問題上的大動干戈，看似高市早苗拒不收回言論非常強硬，實際上日本在台灣問題上立場的調整需要時間，中國不急於一時。

這個鬥爭的過程，是中國是否解除外部干預台海危機的過程。一旦日本在台海問題上有更加清晰能夠給中國交差的立場，就是美日聯手在幕後干涉台海一致陣線的破產。中國和美國在台灣問題上針鋒相對，很容易動搖兩國關係根基，中美鬥爭需要掌握節奏。但是中日鬥爭將是從側面鞭策美國改變干涉台海立場的切入口。

高市早苗的長期在位給了中國大力出手解決外部干涉問題的機會。高市早苗如果下台，日本新首相可能會對高市早苗的言論一筆帶過，日本在台海問題上又會陷入隱形的干涉狀態，高市早苗在位一天，她就必須就台海問題說清楚。自民黨此次選舉大勝，將讓台海持續成為日本無法迴避問題。

高市早苗不是政治家，她是安倍信徒，是右翼實力的代表，從根本上說和正統政治家的智慧是不能比的。她帶領自民黨在選舉中獲得大勝利，意味着未來日本將長期由這樣成色水平的人引領，這是日本的不幸。民主選舉出來的不一定是賢能政治家，也有可能是民粹右翼政客。

2月8日自民黨勝選後，特朗普迅速在社交平台上發布恭賀高市早苗。（Truth Social截圖）

當西方各國英法德加等國領導人相繼訪問中國，紛紛打破同中國多年來的外交僵局時，唯有日本走向靠美國的這條路，中日關係陷入了前所未有的困境。日本能夠承受獨自對抗中國的壓力嗎？連美國都懂得不能一味和中國對抗，要競爭合作對抗並舉，日本卻走向了和中國對抗到底的路，這簡直是外交自殺。

高市早苗在內政上的成功如果進而催生中日關係進入前所未有的鬥爭局面。那將是中國崛起的墊腳石和試煉場。高市不行動不足以和國內的右翼勢力交差，行動則不足以抗衡中國，且沒有外援。

中國對日本的稀土制裁威力才剛剛展現。今天高市早苗的大勝利有多大，未來對華關係失敗負有的責任就有多大。

高市這樣的政客，犯錯的機會，失誤的機會更多。高市早苗很可能和美國總統特朗普一樣都是中國的國運。