日本2.18舉行首相指名選舉 高市早苗連任料無懸念
撰文：聯合早報
出版：更新：
日本時事通信社報道，日本政府已確定將於下周三（2月18日）召開特別國會，舉行首相指名選舉。
日本憲法規定，眾議院選舉結束後30天內須召開特別國會，進行首相指名選舉。時事通信社周二（10日）說，本屆特別國會召開當天，現任高市內閣將集體辭職，由新當選議員組成的眾議院與現有參議院陣容分別進行投票，選出新一任首相，並據此重新組閣。
日本首相指名選舉在國會眾參兩院進行，在第一輪投票中得票過半者即可直接勝出，若無人獲得過半票數，那麼得票數居前兩位者將進入第二輪投票，得票多者獲勝。若眾參兩院指名結果不一致，經協商仍無法達成一致時，依據憲法規定，最終以眾議院結果為準。
鑑於自民黨在2月8日的眾議院選舉中取得三分之二以上席位，日本媒體普遍認為，高市早苗在首相指名選舉中勝出幾無懸念。
高市早苗在9日的記者會上說，國會召開後將盡力推動2026年度預算案及相關配套法案通過。
