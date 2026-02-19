日本失落的第四個十年｜由內而外的「蠶食」

日本在朝着失去的第四個十年邁進。

2025年日圓不再是避險貨幣，數次逼近160附近，一直處在154.00-158.00高位震盪。除了外界因素之外，很少被提，但又是根本性的——日本製造業的衰退直接影響了日圓的信用。日圓曾經最根本的支撐就是日本強大的製造業能力，可如今製造業陷入困境，日圓就成了無源之水。

這種製造業的打擊還在向全球產業鏈傳遞信號，讓全球的供應商和投資人都看清了和日本做生意的風險，資本開始遠離日本市場，這對於依賴外資的日本經濟來說，無疑是釜底抽薪。

此前三十年，日本雖然深陷「失去的30年」經濟停滯，但依託高端製造基本盤仍穩居發達經濟體行列，未來三十年，日本邁入實質性衰退的概率顯著上升，核心源於全球存量博弈的經濟格局下，日本戰略誤判觸發中日製造業全賽道競爭升級，中國在傳統與新興領域的技術突破持續擠壓其產業空間，疊加關鍵物資管制、貿易政策調整的多重衝擊，以及日本自身的結構性短板與外部依附性，多重因素共同推高了衰退風險。

2025年3月27日，由汽車製造商Subaru新生產、等待出口的汽車停泊在日本橫濱市的一個港口。（Reuters）

但這一衰退並非斷崖式爆發，而是日本產業優勢被緩慢蠶食的過程，其在全球部分市場的品牌積澱與技術壁壘，仍能讓其在短期內保有競爭力，而中國製造業的替代與趕超，也並非一蹴而就，日本的挑釁行為只是加速了這一產業格局重構的進程。

首先，還是需要認清楚日本產業空心化的結構性缺陷。日本製造業的「倒三角結構」是其脆弱性的根本原因：高端技術在日本、原料在中國、市場在歐美，這種結構使日本在全球產業鏈中處於被動地位。日本經濟產業省2024年《產業競爭力白皮書》首次將「供應鏈武器化」列為重大風險，指出日本製造業海外轉移始於1980年代，對歐美直接投資一度佔到日本對海外直接投資的70%以上。在《日本失落的第四個十年 | 製造業「三條命根」被同時鎖喉》一文中，羅列出中國對日本兩用物項出口管制，直擊日本製造業供應鏈命門。

從數據上可見，日本本土工業增加值佔比從1990年的30%降至2024年的18%，製造業空心化趨勢明顯。日本國內原材料價格平均相當於中國的1.52倍，其中纖維製品、木製品、土石製品等原材料的價格更是超過中國的兩倍。這種成本劣勢迫使日本企業不斷尋求海外轉移，以獲取更低的生產成本。

美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相岸田文雄4月10日在華盛頓白宮舉行峰會並召開聯合記者會。（Reuters）

其次，是日本出現了戰略誤判與產業政策失誤。日本對華政策跟隨美國「晶片聯盟」，卻忽視自身資源稟賦短板。2024年4月，日本與東盟升級經濟夥伴關係協定，特別強調「反對單邊貿易保護主義」，這一表態被視作對美國的間接批評。然而，日本在資源與材料領域的短板，使其在面對中國斷供時毫無還手之力。日本產業政策過於寬泛、缺乏重點，導致其錯過了培育新興產業的良機。

此外，日本企業奉行「零庫存+精益生產」模式，零部件庫存通常只維持數周，這其實是致命軟肋。日本企業庫存僅能維持3-6個月的正常生產，若管制持續超過半年，半導體、高端電機、光電設備等關鍵產線將面臨減產甚至階段性停擺風險。這種「準時化生產」模式雖然在全球貿易穩定時期能提高效率，但在供應鏈面臨地緣政治風險時，卻成為日本製造業的「阿喀琉斯之踵」。

其實1月6日中國對日的「斷供」不僅是一次精準的經濟反制，更像一面鏡子，把日本製造業的深層脆弱照得纖毫畢現：資源端「命門」攥在別人手裏，產業端「空心化」難回，管理端「零庫存」反成枷鎖，戰略端又錯判大國博弈的烈度。

當「精益」遇上「斷供」，當「全球分工」撞上「地緣對抗」，昔日引以為傲的精密製造大廈瞬間失重。它提醒所有高度依賴單一外部鏈條的經濟體——技術再尖端、管理再極致，若缺乏對上游資源、戰略縱深與政策迴旋空間的掌控，看似巍峨的工業巨人也可能在一紙公告前轟然傾斜。全球化並未終結，但已進入「安全優先」的新周期；誰能把供應鏈的「政治彈性」重新補回資產負債表，誰才有資格談下一輪繁榮。

美國總統特朗普（左）與日本首相高市早苗於2025年10月28日星期二在東京赤坂宮國賓館舉行美日貿易協議執行文件簽署儀式。（Reuters）

當然，日本財閥的轉變也是不可忽略的。曾經的日本財閥以高研發投入著稱，上世紀70年代，正是靠着持續不斷的研發投入，日本製造業實現了騰飛，經濟規模一度差點超過美國。可如今的日本財閥卻越來越像美國公司，將股東利益放在了首位，設備採購、人才培養、技術升級、戰略投資這些關乎企業長遠發展的事情，都比不上給股東分紅重要。

這種短視的行為直接導致日本的高科技產業停滯不前，曾經在半導體領域領先全球的日本，如今已經被韓國和中國台灣地區超越，半導體制造設備的出口也因為技術更新緩慢而逐漸失去市場份額。財閥們忙着給華爾街的股東分錢，資本加速外流，日本的產業根基被一點點掏空，再難重現往日的輝煌。

必須清楚的認識到，全球經濟增量紅利見頂，製造業競爭從「增量拓展」轉向「存量爭奪」，日本的核心優勢賽道與中國產業升級方向高度重疊，天然形成對位競爭，這是中日產業博弈的底層邏輯。在這一背景下，本應是漸進式的產業替代與趕超，卻因日本一系列觸碰區域安全底線的行為被徹底加速：從叫囂「台灣有事即日本有事」觸碰一個中國原則，到附和美國推行半導體封鎖、跟風炒作各類涉華議題，日本主動打破了中日產業競爭的默契邊界，讓原本温和的市場競爭升級為高強度的產業對位博弈。

中國製造業的崛起與替代本就存在客觀趨勢，並非針對日本的刻意圍堵，國產產品從技術不成熟到逐步完善、從市場認可度低到穩步提升，本有其自身的發展節奏。但日本的戰略誤判，讓中國加快了核心技術攻堅與國產替代的步伐，也讓中國在貿易、資源等領域的反制措施落地更快、力度更強。

而日本憑藉數十年積累的品牌信任度，在歐美、印度等海外市場仍保有顯著競爭力，其精密製造的技術口碑並非短期就能被撼動，在高端工程機械、半導體材料、光學影像等領域，仍有眾多海外客戶因使用習慣、品質信賴度選擇日系產品，這也決定了日本的產業衰退不會是瞬間的崩塌，而是市場份額與產業優勢被逐步蠶食的過程。

日本邁入實質性衰退的概率上升，並非僅源於中國的產業競爭與反制措施，更與其自身難以破解的結構性短板，以及過度的外部地緣依附密切相關，這些內部問題才是其產業優勢被蠶食、衰退風險難以規避的核心原因，而外部的衝擊只是讓這些內部問題被進一步暴露與放大。