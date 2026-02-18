日本失落的第四個十年｜「自救劇本」的硬傷

日本在朝着失去的第四個十年邁進。

高市早苗一再在政治上玩火，怎麼都沒想到這把火這麼快就燒到了自身的要害。中國也顯然是對日本整個工業生產供應鏈有頗多研究，一齣手就打了日本的「七吋」。製造業「三條命根」被同時鎖喉，有其必然性。

中國對日本實施的兩用物項管制並非一時衝動，而是經過精心設計的多層次戰略。先是稀土先行：2023年7月，中國海關總署和商務部宣佈對金屬鎵和鍺進行出口管制，8月-12月中國鍺產品出口量按年下降78.2%。2024年1-5月，中國鍺產品出口量按年下降54.9%。而後再到石墨：2025年10月，中國海關總署宣佈對電池級球形石墨實施出口許可證管理，要求進口商提供最終用途證明。

圖為中國山東一間石墨工廠內，攝於2024年9月（Getty）

這一措施直接切斷了日本電動汽車電池的原料供應。而後再到工業金剛石：中國控制着全球90%以上的人造金剛石產能，日本95%以上的工業金剛石依賴中國供應。中國通過控制全球70%+的石墨產能，間接掌握了工業金剛石的定價權，對日本精密製造形成巨大壓力。

而在策略上，中國又控制了主動權。中國商務部發言人強調「解釋權在我方」，明確表示中方保留對管制措施的解釋權和調整權。同時，商務部發言人也指出，中方「始終致力於維護全球產供鏈穩定與安全，涉及民事用途的不會因此受到影響」，為後續博弈留下靈活空間。中方通過保留「民用通道」作為博弈籌碼，既表明了維護全球產業鏈穩定的意願，又為未來可能的妥協創造了條件。這種「精準打擊+保留彈性」的策略，使中國在中日博弈中佔據了主動地位。

除了《日本失落的第四個十年 | 製造業「三條命根」被同時鎖喉》中所談及的對汽車產業、半導體、日本精密機床和工業機械人產業造成的影響外，日本材料斷供不僅衝擊本土產業，還波及全球科技巨頭：

日本是蘋果攝像頭模組、傳感器等高端部件的重要供應國。根據蘋果2025年10-12月供應鏈風險報告，日本供應商佔蘋果高端傳感器和攝像頭模組供應的35%。中國對日管制後，這些部件的供應周期從原來的1-2個月延長至3-4個月，導致蘋果高端產品交付延遲；特斯拉（Tesla）在日本採購的高性能磁鐵佔其全球用量的20%，用於Model S和Model X等高端車型的驅動電機。

圖為2023年5月22日，特斯拉（Tesla）Model 3汽車在美國加州長灘（Long Beach）的特斯拉工廠出售。（Reuters）

特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）曾表示要研發無稀土電機，但這項技術仍在試驗階段，大規模應用遙遙無期。2025年12月，特斯拉日本供應商庫存見底，導致部分車型交付周期拉長4-6周。

此外，日本是全球70%半導體材料的供應國，包括光刻膠、蝕刻液等關鍵化學品。日本材料斷供導致全球晶片短缺加劇，韓國三星、美國英特爾等企業被迫調整生產計劃，全球半導體市場面臨新一輪供應危機。

其實，日本政府迅速啟動了多項「自救計劃」，但這些計劃均面臨難以克服的硬傷。

首先，日本國家稀土儲備僅能維持42天，遠低於2010年「釣魚島危機」時給出的6個月安全線。日本資源能源廳2025年《稀有金屬保障戰略》顯示，日本對鎵進口總量達380噸，其中42%來自中國，而用於軍工領域的高純鎵（純度99.999%以上）進口佔比更高達67%。日本政府在2025年12月26日曾試圖一次性進口305噸稀土，以緩解庫存壓力，但這一努力因中國商務部的兩用物項管制而失敗。

一些寫有稀土金屬元素名字的金屬正方體放在中國與美國國旗上方。（Getty）

也注意到，日本政府試圖通過美歐市場尋找替代供應，但也同樣面臨嚴峻挑戰：美國鍺儲量全球第一（3870噸，佔45%），但自1984年以來將鍺作為國防儲備資源進行保護，基本不再進行開採。2023年7月中國對鍺實施出口管制後，美國本土鍺產量幾乎為零，庫存已耗盡，需依賴進口但無法繞過中國原料。

歐洲僅Umicore等少數企業有鎵產能，但原料仍需中國供應，產能僅為中國的1/10。德國聯邦經濟事務與氣候保護部公開表示，德國企業對華出口的汽車晶片生產設備不在限制範圍內，不會跟隨美國擴大管制。另外，日本與澳洲萊納斯公司的合作僅能滿足日本約30%重稀土需求，且成本更高、產能有限。日本投資3萬億日元開發哈薩克、烏茲別克稀土礦，但中亞礦藏同樣需要中國技術加工，日本無法真正掌控供應鏈。

之前，有新聞爆出，日本內閣府高調宣佈「地球號」深海鑽探船在南鳥島海域6000米深處成功採掘含稀土淤泥，並宣稱若實驗成功，將於2027年2月啟動商業採礦。這一消息隨即被日媒包裝為「礦產資源的獨立宣言」，甚至被部分政客渲染為「擺脱中國稀土依賴的關鍵一步」。然而，這場看似振奮人心的「深海革命」，實則卻是一場技術、經濟與生態的多重豪賭，其背後隱藏的困境與風險，遠比表面光鮮的聲明更為複雜。

有專業人士提出，這一計劃存在四大致命缺陷：其一是技術瓶頸：6000米深海的水壓高達550個大氣壓，相當於每平方釐米承受600公斤的壓力。這一過程對設備可靠性要求極高，稍有不慎便可能導致管道破裂、設備癱瘓，甚至引發海底地質災害。日本使用的特製「揚泥管」系統僅能採集35噸泥漿，從中提煉出的稀土僅約70公斤，遠低於日本日常需求量。

日本內閣官房副長官尾崎正直2026年2月2日在記者會上透露，海洋研究開發機構的勘探船「地球號」成功從東京都小笠原村南鳥島附近的深海海底，採集到大量含有稀土元素的粘土狀沉積物。（X@matsumoto_yohei）

日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）官員坦言：「從成功採集樣品到日均350噸的穩定開採，中間存在巨大的技術鴻溝」。其二是成本鴻溝：據野村綜合研究所測算，深海稀土開採成本是陸地開採的十倍以上，僅運輸費用便佔總成本的30%以上。試採單公斤成本高達120萬美元，是國際市場價格的上千倍。

即使2028年實現商業化開採，其成本仍將是中國陸地礦的5-10倍，嚴重削弱日本製造業的國際競爭力。其三是提煉短板：日本缺乏高純度稀土分離技術，提煉純度僅4N（99.99%），而中國掌握5N+（99.999%+）分離技術。這意味着，即使日本能開採出稀土，仍需依賴中國或第三方進行精煉，無法形成閉環供應鏈。

另外就是環境與法律風險：37國反對深海採礦，日本開採區主權合法性也受質疑。南鳥島位於日本專屬經濟區邊緣，日本對南鳥島的主權主張在國際法上存在爭議，開採活動可能引發國際訴訟或制裁。

直白的說，日本對於重稀土的高度依賴，讓它在這場博弈中處於了下風。在中國商務部對日本軍民兩用產品的管控後，日本財務大臣片山皋月緊急奔赴美國試圖尋求合作，構建「新的稀土供應鏈」。或許這是日本唯一可以「自救」的最快渠道。然而片山皋月關於「剝奪中國稀土武器化能力」的言論，其實顯示出一種困惑。

誠然，美國也面臨着稀土短缺的問題，正在積極尋找替代方案，但美國自身在稀土冶煉技術上的落後，使得這種合作的可行性存疑。換句話說，即便雙方達成合作意向，日本也很難在短期內擺脱對中國稀土的依賴。

對於高市而言，日本製造業「自救」是一個劇本，而面對因為政治而讓日本製造業的供應鏈被「鎖喉」又是一個劇本。