太陽打西邊出來了　美國的「贏政時代」｜特朗普國情咨文

人們一直在求我，「求求你了，特朗普總統，我們贏的太多了，我們受不了了。在你出現之前，我們在這個國家已經習慣了輸。但現在我們贏的太多了。」

我說，「不，不，不，你們還會繼續贏。你們會大獲全勝。你們會贏得比以往任何時候都多。」

為了證明這一點，今晚和我們在一起的是一群讓整個國家感到自豪的贏家——美國男子冰球隊。

2026年2月24日，美國總統特朗普(Donald Trump)在美國國會大廈眾議院會議廳發表國情諮文時，共和黨人鼓掌，而民主黨人則留在座位上。(Reuters)

說這是視脱口秀節目，抑或是百老匯大舞台的演出，毫不為過。甚至有的人乍一看以為是AI合成的搞笑視頻。

但畫面中明晃晃的特朗普以及美國國會大廈告訴人們，這是美國總統在國會發表國情咨文。如假包換的現場直擊。

顛覆人們認知的是，西裝革履的總統往講台前一站，沒有對現實問題的深刻剖析，沒有對戰略困境的切實回應，全程只有一套翻來覆去的話術：贏，贏，贏。

2026年2月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區國會大廈眾議院議事廳發表國情諮文時，副總統萬斯（JD Vance）在眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）旁邊做手勢。（Reuters）

討論國計民生的嚴肅場合，硬生生被特朗普搞成了一場自我陶醉的表演。他繪聲繪色地編造着民眾的「哀求」，說美國人哭着喊着求他別再贏了，聲稱大家早已習慣失敗，承受不住接連不斷的「勝利」。好像美國的一切榮光，都只因他一人存在，他就是天降救世主。

如果這一套發生在朝鮮，發生在伊朗，發生在古巴，人們頂多略帶嘲笑地罵一聲獨夫。但，這是發生在美國。人們以為自由民主法治平等人權至高無上的美國。是美國的總統，正在國會，一本正經地胡說八道！

同期正在召開的朝鮮勞動黨大會上，「偉大光榮正確」的金正恩，做工作報告說，上一個國家經濟發展五年計劃基本完成，朝鮮安全利益在過去五年得到維護。

朝鮮勞動黨第九次代表大會已於2月19日在平壤開幕，國務委員會委員長金正恩強調朝鮮的國家地位已不可逆轉地得到鞏固。（Reuters）

世襲罔替專制獨裁如金正恩，若要誇耀自己的成績，沒誰能夠攔着，但和特朗普一上來就是贏麻了相比，金正恩還是太克制。如果要問金正恩和特朗普的區別是什麼，答案就是金正恩更謙虛。

朝鮮官方媒體常常將金正恩稱作是太陽。太陽從東邊升起，人們早已經習以為常。而特朗普的這套贏學無疑告訴人們他就是西方的太陽。太陽從西邊升起來了！

特朗普用選民最能聽懂的語言、最喜歡的語氣和氛圍，反反覆覆向他的民眾傳達「贏」的信號。這是精準的心理按摩。特朗普的最大貢獻其實是為美國人民提供了強大的情緒價值。

學金正恩最快的其實是特朗普。圖為特朗普曾到訪板門店朝韓邊境與金正恩見面。（路透社）

美國人民需要贏，特朗普就告訴他們美國贏麻了。這種強大而充分的供給，太爽了，比算法更精準，比鴉片還刺激。

這是一個，上至總統，下至人民，都需要贏的美國。美國真正進入了「贏政」時代。

特朗普絕對是美式贏學的開創者，影帝搖身一變就是贏帝，敢於公開穿上皇帝的新衣，敢於將大廈將傾前柱子斷裂的巨響演繹成慶祝會 ，實在是無人能及！

人們竟不知單極霸權崩潰的美國贏麻了！千萬不要醒來，夢裏什麼都有！中國、俄羅斯、朝鮮、古巴、伊朗......估計都想讓美國再贏500年！